2021 年第一季度 Splashtop 新功能

提高工作效率、訪問和使用者管理以及安全性
開發人員和工程師組成了Splashtop中最大的團隊。我們致力於不斷增強Splashtop解決方案的功能。隨著今年1月至3月的發布，我們提高了連線期間的生產力，尤其是對廣告素材而言，提高了訪問和用戶管理功能，並引入了更多的安全設置。
讓我們來看看一些主要功能：
提高工作階段中的工作效率
USB 裝置重新導向功能
您現在可以將 USB 設備（如智慧卡讀卡機、安全金鑰、手寫筆/HID 設備（如 Wacom 數位板）或本地電腦上的印表機重定向到遠端電腦（僅限 Windows）。 重定向的設備在遠端電腦上工作，就像它直接在該計算機上插入一樣。 此功能僅適用於 Splashtop 企業版 v3.4.4.0 或更高版本。
麥克風直入
您可以將本地電腦上的麥克風輸入重定向到遠端電腦，就像直接坐在遠端電腦上一樣（僅Windows）。這使您可以通過Skype，Team，Zoom，VoIP等加入呼叫，還可以在遠端連線上使用語音聽寫或錄音軟體。此功能僅在Splashtop Enterprise v3.4.4.0或更高版本中可用。
其他改進包括基於百分比的放大/縮小視圖控件，鍵盤映射和兼容性以及檢測到性能不佳時��的可視連線質量指示器。
實現更好的訪問和使用者管理
排定模式，用於計劃的遠端存取或親自使用
獨占模式適用於親自出現在電腦上或通過Splashtop連線遠端連接的用戶。此功能僅在電腦當前處於Windows / Mac登錄屏幕時才可以使用屬於特定遠端存取計劃的電腦，從而使該電腦專用於當前使用該電腦登錄到操作系統的用戶。此功能僅在Splashtop Enterprise v3.4.4.0或更高版本中可用。
批量使用者管理選項
現在，管理員可以一次為多個使用者啟用、禁用、刪除和分配組。 此功能適用於所有 Splashtop 商業版產品，可通過 Web 控制台訪問。Splashtop 企業使用者還可以通過 CSV 檔導入 SSO 使用者（最多 10，000 個），並跳過邀請過程。 他們還可以一次更改多個使用者的 SSO 身份驗證方法。
精細控制
現在，您可以使用我們的精細控制功能來指定團隊中的哪些用戶可以使用有人訪問（SOS），文件傳輸，複製/粘貼和遠端列印。此功能僅適用於Splashtop Enterprise ，可通過Web控制台訪問。
提高安全性
僅供檢視模式
僅查看模式暫停鍵盤、滑鼠和手寫筆輸入，且不允許電腦之間傳輸剪貼簿。您可以使用此功能，避免意外干擾您正在連線的電腦上工作的使用者。
支援空白螢幕的自定義徽標/文字
現在，您可以在遠端電腦上的空白屏幕上使用自定義徽標，以顯示您自己的徽標，而不是默認的Splashtop徽標，這樣當您與Splashtop連接時，其他人將看不到正在發生的事情。所有Splashtop Business產品v3.4.4.0或更高版本均提供此功能。
Web 控制台超時設置
現在，管理員可以自動將使用者從其 my 中註銷。在預定的不啟用時間後 Splashtop 控制台。 該設置在下次登錄時生效。 此功能適用於所有 Splashtop 商業版產品，可通過 Web 控制台訪問。