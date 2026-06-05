Splashtop 新功能 2018 年 5 月/6 月

我們剛剛添加了一些很棒的新 Splashtop 功能，您可以通過將您的 Splashtop 業務應用程式和流媒體更新到最新版本 （3.2.4.0） 來獲取它們。
閑著..."
了解電腦當前是否處於空閒狀態，或者您的用戶端是否正在積極使用它。在Splashtop Business應用程式中，單擊電腦旁邊的齒輪圖標以查看其空閒時間。在Web控制台上，將鼠標懸停在列表中的電腦上。
透過 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 提供
在連接到電腦之前聊天
想要與您的使用者核實現在是否是遠端登錄的好時機？ 現在你可以了！隨時啟動與在線電腦的聊天會話，而無需處於遠端會話中。 在 Splashtop Business應用程式中尋找電腦旁邊的小「聊天」 按鈕。
透過 Splashtop Remote Support 提供
兩名技術人員可以遠端存取一台機器
現在，兩名技術人員可以同時遠端訪問和控制同一台電腦！ 與其他技術人員一起對用戶端計算機進行故障排除。 你們中的兩個人只需像往常一樣從各自的 Splashtop Business 應用程式進行連接。
透過 Splashtop Remote Support 提供
重新啟動並自動重新連接在遠端有人值守會話期間，您可以重新啟動電腦，並在重新啟動完成後自動重新連接。 重新啟動后，您將能夠看到計算機的登錄螢幕，然後從那裡開始。 （您可以選擇正常重啟或重啟到安全模式。
適用於 Splashtop 的臨機支援連線
還有更多...
節省連接時間。 我們現在將您的 Windows 功能變數名稱預填充到下拉功能表中，這樣您就不必鍵入它。
iOS應用程式的重大��改進。在iOS應用中，您可以直接重命名電腦，添加電腦註釋，斷開連線，重新啟動，喚醒，刪除電腦等。
想要始終查看所有遠端會話的遠端游標？ 現在，Splashtop Business應用程式的設置中有一個選項可以啟用該功能。 您仍然可以在工作階段期間使用工具列切換它。
改進的遠端列印可靠性
檔案傳送速率提高多達 30%
可用性增強
透過 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 提供
看看我們還有什麼計劃
我們有更多很棒的功能即將推出。 請查看這篇文章，瞭解我們正在做的事情，瞭解更多詳細資訊。
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