Splashtop 新功能 2018 年 5 月/6 月

我們剛剛添加了一些很棒的新 Splashtop 功能，您可以通過將您的 Splashtop 業務應用程式和流媒體更新到最新版本 （3.2.4.0） 來獲取它們。

閑著..."

了解電腦當前是否處於空閒狀態，或者您的用戶端是否正在積極使用它。在Splashtop Business應用程式中，單擊電腦旁邊的齒輪圖標以查看其空閒時間。在Web控制台上，將鼠標懸停在列表中的電腦上。

提供於 Splashtop Remote Support Basic、Remote Support Plus、Business Access、SOS+10 和 SOS Unlimited

在連接到電腦之前聊天

想要與您的使用者核實現在是否是遠端登錄的好時機？ 現在你可以了！隨時啟動與在線電腦的聊天會話，而無需處於遠端會話中。 在 Splashtop Business應用程式中尋找電腦旁邊的小「聊天」 按鈕。

提供 Splashtop 遠端支援增強版、SOS+10、SOS 無限版

兩名技術人員可以遠端存取一台機器

現在，兩名技術人員可以同時遠端訪問和控制同一台電腦！ 與其他技術人員一起對用戶端計算機進行故障排除。 你們中的兩個人只需像往常一樣從各自的 Splashtop Business 應用程式進行連接。

提供 Splashtop Remote Support Plus、SOS+10 和 SOS Unlimited

重新啟動並自動重新連接在遠端有人值守會話期間，您可以重新啟動電腦，並在重新啟動完成後自動重新連接。 重新啟動后，您將能夠看到計算機的登錄螢幕，然後從那裡開始。 （您可以選擇正常重啟或重啟到安全模式。

適用於Splashtop SOS（新），SOS + 10和SOS Unlimited中參加的支援會議

還有更多...

節省連接時間。 我們現在將您的 Windows 功能變數名稱預填充到下拉功能表中，這樣您就不必鍵入它。

iOS應用程式的重大改進。在iOS應用中，您可以直接重命名電腦，添加電腦註釋，斷開連線，重新啟動，喚醒，刪除電腦等。

想要始終查看所有遠端會話的遠端游標？ 現在，Splashtop Business應用程式的設置中有一個選項可以啟用該功能。 您仍然可以在工作階段期間使用工具列切換它。

改進的遠端列印可靠性

檔案傳送速率提高多達 30%

可用性增強

提供於 Splashtop Remote Support Basic、Remote Support Plus、Business Access、SOS (新版)、SOS+10、SOS Unlimited

看看我們還有什麼計劃

我們有更多很棒的功能即將推出。 請查看這篇文章，瞭解我們正在做的事情，瞭解更多詳細資訊。

提前試用這些即將推出的技術

其他最近的更新：