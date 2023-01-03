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Splashtop 2019 年 4 月至 5 月的新功能

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以下是2019年4月和5月向Splashtop遠端存取和遠端支援解決方案添加的一些新功能。

更新了Splashtop商業應用程式，適用於 Android

適用於 Android 的 Splashtop Business 應用程式推出全新介面並新增功能。新功能包括：

  • 全新設計

  • 摺疊/展開組並保存組狀態

  • 在Splashtop帳戶之間輕鬆切換

  • 更新和優化的電腦詳細信息頁面

  • 最多支援 4 個即時會話

  • 最近標籤顯示連線歷史記錄

  • 顯示/隱藏遠端鼠標

  • 顯示流處理器設備名稱

  • 支援英文、西班牙文、葡萄牙文、日文、德文、簡體中文、義大利文和法文

下載適用於安卓的最新 Splashtop Business 應用程式

購買和部署Bitdefender Endpoint Security（英語：Bitdefender Endpoint Security）

通過在 my.Splashtop.com 控制台中購買和部署 Bitdefender 端點安全來保護您的計算機。 此功能在 Splashtop 遠端支援（基本、增強、高級）和 Splashtop SOS（SOS+10 和 SOS Unlimited）計劃中可用，其中包括無人值守的計算機訪問。 在「管理|」下訪問此 新類別端點安全管理|防病毒軟體取決於您 的 Splashtop 計劃。按兩下此處以瞭解更多資訊

查看端點安全狀態

查看運行Bitdefender，Windows Defender，Kaspersky等的Windows電腦的端點安全保護狀態。確保您的端點受到保護。 Remote Support Premium中提供了此功能。

查看您的有效訂閱

現在，可以輕鬆查看您訂閱了哪些 Splashtop 計劃。 只需按下 my.Splashtop.com 儀錶板右上角的向下箭頭即可查看它們。 您可以按下該資訊面板下方的訂閱以查看和管理您的訂閱。

Splashtop 課堂應用程式現在支援 iOS 學生設備

Splashtop Classroom應用程序已更新，現在學生iOS設備可以查看教師的分享螢幕並進行交互式參與。老師可以使用iPad，Android平板電腦或其他電腦控制教室電腦並為螢幕添加註釋。 Splashtop課堂下載

增強 my.Splashtop.com 當地語系化

更新並增強了德語和西班牙文的當地語系化。 my.splashtop.com 網站以不同的語言顯示，具體取決於 Web 瀏覽器中設置的語言首選項。

另請參閱這些以前的新功能文章

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