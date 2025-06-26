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Splashtop New Features

Splashtop 2019 年 4 月至 5 月的新功能

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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以下是2019年4月和5月向Splashtop遠端存取和遠端支援解決方案添加的一些新功能。

更新了Splashtop商業應用程式，適用於 Android

適用於 Android 的 Splashtop Business 應用程式推出全新介面並新增功能。新功能包括：

  • 全新設計

  • 摺疊/展開組並保存組狀態

  • 在Splashtop帳戶之間輕鬆切換

  • 更新和優化的電腦詳細信息頁面

  • 最多支援 4 個即時會話

  • 最近標籤顯示連線歷史記錄

  • 顯示/隱藏遠端鼠標

  • 顯示流處理器設備名稱

  • 支援英文、西班牙文、葡萄牙文、日文、德文、簡體中文、義大利文和法文

下載適用於安卓的最新 Splashtop Business 應用程式

A mobile app screen shows a list of three computers, with a sorting menu open. The menu offers sorting by Computer Name, OS, or Online status, and order by Ascending or Descending, with Ascending selected.

購買和部署Bitdefender Endpoint Security（英語：Bitdefender Endpoint Security）

透過在 my.splashtop.com 控制台內購買和部署 Bitdefender 端點安全性來保護您的電腦。此功能在Splashtop Remote Support中可用，包括無人值守的電腦存取。 根據您的 Splashtop 計劃，存取管理 | 端點安全管理 | 防毒下的此新類別。點擊此處深入了解

A screenshot of Splashtop’s web interface shows a dropdown menu under “Management” with “Endpoint Security” highlighted. The page displays subscription options and pricing for Bitdefender antivirus.

查看端點安全狀態

查看運行Bitdefender，Windows Defender，Kaspersky等的Windows電腦的端點安全保護狀態。確保您的端點受到保護。 Remote Support Premium中提供了此功能。

查看您的有效訂閱

現在，可以輕鬆查看您訂閱了哪些 Splashtop 計劃。 只需按下 my.Splashtop.com 儀錶板右上角的向下箭頭即可查看它們。 您可以按下該資訊面板下方的訂閱以查看和管理您的訂閱。

A dropdown menu showing options: Remote Support (Premium), SOS (Basic), Account Info, Subscriptions, Quick Setup Guide, and Log Out. The Remote Support and SOS options are highlighted with a yellow border.

Splashtop 課堂應用程式現在支援 iOS 學生設備

Splashtop Classroom應用程序已更新，現在學生iOS設備可以查看教師的分享螢幕並進行交互式參與。老師可以使用iPad，Android平板電腦或其他電腦控制教室電腦並為螢幕添加註釋。 Splashtop課堂下載

A teacher holding a tablet stands in front of a classroom, teaching about penguins. Students sit at desks, each using a tablet, while a presentation with penguin images is displayed on a large screen.

增強 my.Splashtop.com 當地語系化

更新並增強了德語和西班牙文的當地語系化。 my.splashtop.com 網站以不同的語言顯示，具體取決於 Web 瀏覽器中設置的語言首選項。

另請參閱這些以前的新功能文章

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