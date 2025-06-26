Splashtop 2019 年 4 月至 5 月的新功能

以下是2019年4月和5月向Splashtop遠端存取和遠端支援解決方案添加的一些新功能。
更新了Splashtop商業應用程式，適用於 Android
適用於 Android 的 Splashtop Business 應用程式推出全新介面並新增功能。新功能包括：
全新設計
摺疊/展開組並保存組狀態
在Splashtop帳戶之間輕鬆切換
更新和優化的電腦詳細信息頁面
最多支援 4 個即時會話
最近標籤顯示連線歷史記錄
顯示/隱藏遠端鼠標
顯示流處理器設備名稱
支援英文、西班牙文、葡萄牙文、日文、德文、簡體中文、義大利文和法文
下載適用於安卓的最新 Splashtop Business 應用程式
購買和部署Bitdefender Endpoint Security（英語：Bitdefender Endpoint Security）
透過在 my.splashtop.com 控制台內購買和部署 Bitdefender 端點安全性來保護您的電腦。此功能在Splashtop Remote Support中可用，包括無人值守的電腦存取。 根據您的 Splashtop 計劃，存取管理 | 端點安全或管理 | 防毒下的此新類別。點擊此處深入了解
查看端點安全狀態
查看運行Bitdefender，Windows Defender，Kaspersky等的Windows電腦的端點安全保護狀態。確保您的端點受到保護。 Remote Support Premium中提供了此功能。
查看您的有效訂閱
現在，可以輕鬆查看您訂閱了哪些 Splashtop 計劃。 只需按下 my.Splashtop.com 儀錶板右上角的向下箭頭即可查看它們。 您可以按下該資訊面板下方的訂閱以查看和管理您的訂閱。
Splashtop 課堂應用程式現在支援 iOS 學生設備
Splashtop Classroom應用程序已更新，現在學生iOS設備可以查看教師的分享螢幕並進行交互式參與。老師可以使用iPad，Android平板電腦或其他電腦控制教室電腦並為螢幕添加註釋。 Splashtop課堂下載
增強 my.Splashtop.com 當地語系化
更新並增強了德語和西班牙文的當地語系化。 my.splashtop.com 網站以不同的語言顯示，具體取決於 Web 瀏覽器中設置的語言首選項。