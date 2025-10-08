Splashtop 業務新功能 - 2020 年 4 月/5 月

Splashtop Business Apps 和 Streamers 的新版本於 2020 年 3 月下旬至 5 月初發布。這些新版本包括新功能，例如支援高解析度串流媒體、單一登入、其他支援的 Linux 發行版等，在使用最新版本的Splashtop Business 應用程式併購買合格的Splashtop Remote Access或遠端支援訂閱時，還可以使用更多功能。 新的應用程序和流媒體版本和可用性包括：
Splashtop 商業應用程式 3.3.8.1 於 2020 年 4 月 21 日發布。
適用於安卓的 Splashtop 商業應用程式 3.4.2.8 於 2020 年 5 月 9 日發佈
適用於 Mac 的 Splashtop 商業應用程式 3.3.8.0 於 2020 年 4 月 21 日發布
適用於 iOS 的 Splashtop 商業應用程式更新於 2020 年 5 月 19 日發布
適用於 Linux 的 Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 將於 3月 發布
適用於 Windows 的 Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 於 2020 年 4 月 21 日發佈
適用於 Mac 的 Splashtop 商業流媒體 3.3.8.0 於 2020 年 5 月 14 日發布
最新版本的 Splashtop Business 應用和 Streamer 中的新功能包括：
Splashtop Business 中更快的高分辨率流傳輸和更低的CPU使用率
具有 3.3.8.0 應用程式的 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 將以每秒 40 幀 (fps) 的速度實現多顯示器 4K 串流傳輸，並以低延遲實現 iMac Pro Retina 5K 串流傳輸。這對於影片編輯、電玩設計師、建築師、平面設計師以及其他遠端進入高解析度系統使用設計和編輯軟體的人員特別有用。
請參閱這些技巧以在 Splashtop Streamer 中 啟用硬件加速並在Splashtop Business App中啟用硬件加速 。
Splashtop Remote Access Pro 和 Splashtop Remote Support 中的單一登入支持
Splashtop Remote Access Pro 和 Splashtop Remote Support 訂閱可提供 SSO 整合。可以透過聯絡 Splashtop 銷售部門（遠端存取聯絡銷售表、遠端支援聯絡銷售表）來取得有關定價的資訊。這些附加元件需要 Splashtop Business 應用程式和串流媒體的 3.3.8.0 版本。
組織和企業使用SSO，以便員工可以使用其現有的SAML兼容身份憑證登錄。這樣，組織可以確保員工密碼滿足合規性和安全性要求。 Splashtop與SSO集成在一起，支援設備身份驗證以及兩因素身份驗證，從而為客戶提供企業級安全性。支援Azure，Okta和ADFS。
遠端使用者現在可以輸入遠端支援提升憑證
當您遠端進入電腦進行Splashtop Remote Support快速支援連線並需要管理員權限時，電腦的使用者可以安全地輸入其憑證，以便您可以在電腦上完成更高層級的任務（當您在該電腦上沒有自己的管理員帳戶時）。
支援訪問更多Linux桌面平台
新版本的Splashtop Streamer可用於Linux，因此您可以訪問運行其它Linux桌面平台的電腦：
NEW！CentOS 7和8
NEW！Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
NEW！Fedora 29-31
Ubuntu 桌面 16.04 和 18.04
Linux 流式伺服器尚未支援 Windows 和 Mac Streamer的完整功能集。您可以在https://www.splashtop.com/linux看到影片演練。如果您想訪問 Windows、Mac 或 Linux 系統,請嘗試在 Linux 上的 Chrome 瀏覽器中Splashtop Business App for Chrome。Chrome 瀏覽器應用也沒有本機 Windows 和 Mac 應用的完整功能集。Windows 用戶端應用已在我們的未來路線圖中,發佈時程表尚未公佈。
其它新功能
新選項：Windows的Splashtop Business App中的硬件加速（支援Intel IQSV / NVIDIA CUDA / AMD AMF）
新選項：可以在 Windows 的 Splashtop Business App 中打開/關閉螢幕邊緣
新功能可能在某些舊版產品中不再可用，這些舊版產品不再出售，但仍支援續訂。