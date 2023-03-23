Splashtop 業務新功能 - 2020 年 4 月/5 月

Splashtop Business Apps和Streamers的新版本於2020年3月下旬至2020年5月上旬發布。這些新版本包括新功能，例如支援高畫質串流影片、Single Sign-On、其它被支援的Linux發行版以及使用最新版本時的更多功能。符合條件的Splashtop Business Access ， Remote Support或SOS訂閱的Splashtop Business應用程式。新的應用程式和Streamer版本以及可用性如下：

Splashtop 商業應用程式 3.3.8.1 於 2020 年 4 月 21 日發布。

適用於安卓的 Splashtop 商業應用程式 3.4.2.8 於 2020 年 5 月 9 日發佈

適用於 Mac 的 Splashtop 商業應用程式 3.3.8.0 於 2020 年 4 月 21 日發布

適用於 iOS 的 Splashtop 商業應用程式更新於 2020 年 5 月 19 日發布

適用於 Linux 的 Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 將於 3月 發布

適用於 Windows 的 Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 於 2020 年 4 月 21 日發佈

適用於 Mac 的 Splashtop 商業流媒體 3.3.8.0 於 2020 年 5 月 14 日發布

最新版本的 Splashtop Business 應用和 Streamer 中的新功能包括：

Splashtop Business 中更快的高分辨率流傳輸和更低的CPU使用率

Splashtop Business Access，SplashtopRemote Support和帶有3.3.8.0應用程式的Splashtop SOS將以低延遲的速度以40幀/秒（fps）的速度實現多螢幕4K流傳輸和iMac Pro Retina 5K流傳輸。這對於視頻編輯，視頻遊戲設計師，建築師，圖形設計師以及其它將使用高分辨率系統以使用設計和編輯軟件的人來說尤其有用。

請參閱這些技巧以在 Splashtop Streamer 中啟用硬件加速並在Splashtop Business App中啟用硬件加速 。

Splashtop Business Access Pro和Splashtop SOS中的單點登錄支援

SSO 集成可用於 Splashtop Business Access Pro 和 Splashtop SOS 訂閱。 有關定價的資訊可通過聯繫 Splashtop 銷售（Business Access聯繫銷售表格、SOS 聯繫銷售表格）獲得。這些附加元件需要 3.3.8.0 版本的 Splashtop 業務應用程式和串流媒體。

組織和企業使用SSO，以便員工可以使用其現有的SAML兼容身份憑證登錄。這樣，組織可以確保員工密碼滿足合規性和安全性要求。 Splashtop與SSO集成在一起，支援設備身份驗證以及兩因素身份驗證，從而為客戶提供企業級安全性。支援Azure，Okta和ADFS。

瞭解有關 SSO 與 Splashtop

現在可以由遠端用戶輸入SOS海拔憑證

當您遠端進入Splashtop SOS快速支持會話的電腦並需要管理員權限時，電腦的最終用戶現在可以安全地輸入其憑據，以便您可以在電腦上完成更高級別的任務（當您沒有自己的管理員時）該電腦上的帳戶）。

支援訪問更多Linux桌面平台

新版本的Splashtop Streamer可用於Linux，因此您可以訪問運行其它Linux桌面平台的電腦：

NEW！ CentOS 7和8

NEW！ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

NEW！ Fedora 29-31

Ubuntu 桌面 16.04 和 18.04

Linux 流式伺服器尚未支援 Windows 和 Mac Streamer的完整功能集。您可以在https://www.splashtop.com/linux看到影片演練。如果您想訪問 Windows、Mac 或 Linux 系統,請嘗試在 Linux 上的 Chrome 瀏覽器中Splashtop Business App for Chrome。Chrome 瀏覽器應用也沒有本機 Windows 和 Mac 應用的完整功能集。Windows 用戶端應用已在我們的未來路線圖中,發佈時程表尚未公佈。

其它新功能

新選項：Windows的Splashtop Business App中的硬件加速（支援Intel IQSV / NVIDIA CUDA / AMD AMF）

新選項：可以在 Windows 的 Splashtop Business App 中打開/關閉螢幕邊緣

新功能可能在某些舊版產品中不再可用，這些舊版產品不再出售，但仍支援續訂。