ShareConnect 產品生命週期結 – 為什麼 Splashtop 是最好的替代品

分享連結的生命週期結束時間為 2020 年 6 月 30 日。 基於功能，價格和功能，Splashtop 業務訪問是共享連接的最佳替代品。

當思杰在 2020 年 6 月 30 日的生命週期結束日期退休 SHAREConnect 時，所有版本的共享連接將停止運作。 在該日期之後，共享連接將不起作用。

如果您是ShareConnect用戶，請快速了解為什麼 SplashtopBusiness Access 是最佳替代品ShareConnect。

Splashtop Business Access

Splashtop Business Access是一個遠端桌面工具，使您可以從任何裝置遠端存取電腦。與ShareConnect一樣，您將能夠控制所連接的遠端電腦並打開任何文件和應用程式。

與ShareConnect不同，Splashtop在功能方面提供了更多。除了iPad，Android平板電腦和Android智能手機之外，Splashtop用戶還可以從Windows，Mac，iPhone和Chromebook設備遠端存取和控制其電腦。

Splashtop還具有更多功能，可幫助您在遠端處理電腦時提高工作效率。

這就是為什麼Splashtop Business Access不僅僅是遠端存取軟體。這是在家中或在路上工作的最佳解決方案。

為什麼 Splashtop 是最好的ShareConnect替代品

與其他產品相比，Splashtop成本更低，具有主要功能並提供高質量的效能。

雖然Citrix建議ShareConnect用戶切換到 GoToMyPC（最初創建的產品Citrix），但以下是 Splashtop 成為更好選擇的一些原因：

GoToMyPC Personal計劃開始於 $420 /年，可以存取1台電腦。 Splashtop Business Access Pro計劃從每年 $99 起開始，可以存取10台電腦。

Splashtop包括GoToMyPC中相同的主要功能，包括檔案傳輸，遠端列印，多對多螢幕支援等。

Splashtop Business Access Pro還包括在GoToMyPC中花費更多的其他功能，例如遠端喚醒，遠端重新啟動和用戶管理。

使用Splashtop，您可以記錄您的遠端連線。兩個用戶也可以同時遠端存取同一台電腦。這兩個功能在GoToMyPC中均不可用。

Splashtop為您提供高清質量和聲音的可靠，快速的遠端連接。

閱讀我們的完整內容與遠程比較。

與其他遠端存取工具相比， Splashtop成為最佳選擇，這就是為什麼Splashtop在全球超過3000萬人使用的原因。

免費試用業務訪問

無需信用卡即可開始免費使用 Splashtop 業務訪問專業版。 開始免費 7 試用，以了解為什麼它是 ShareConnect 的最佳替代品。

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