跳至主內容
Splashtop
免費試用
比較

ShareConnect 產品生命週期結 – 為什麼 Splashtop 是最好的替代品

通過 Splashtop Team
已更新

訂閱

最新消息RSS 摘要

分享

分享連結的生命週期結束時間為 2020 年 6 月 30 日。 基於功能，價格和功能，Splashtop 業務訪問是共享連接的最佳替代品。

當思杰在 2020 年 6 月 30 日的生命週期結束日期退休 SHAREConnect 時，所有版本的共享連接將停止運作。 在該日期之後，共享連接將不起作用。

如果您是ShareConnect用戶，請快速了解為什麼 SplashtopBusiness Access 是最佳替代品ShareConnect。

Splashtop Business Access

Splashtop Business Access是一個遠端桌面工具，使您可以從任何裝置遠端存取電腦。與ShareConnect一樣，您將能夠控制所連接的遠端電腦並打開任何文件和應用程式。

與ShareConnect不同，Splashtop在功能方面提供了更多。除了iPad，Android平板電腦和Android智能手機之外，Splashtop用戶還可以從Windows，Mac，iPhone和Chromebook設備遠端存取和控制其電腦。

Splashtop還具有更多功能，可幫助您在遠端處理電腦時提高工作效率。

這就是為什麼Splashtop Business Access不僅僅是遠端存取軟體。這是在家中或在路上工作的最佳解決方案。

為什麼 Splashtop 是最好的ShareConnect替代品

與其他產品相比，Splashtop成本更低，具有主要功能並提供高質量的效能。

雖然Citrix建議ShareConnect用戶切換到 GoToMyPC（最初創建的產品Citrix），但以下是 Splashtop 成為更好選擇的一些原因：

  • GoToMyPC Personal計劃開始於$420 /年，可以存取1台電腦。 Splashtop Business Access Pro計劃從每年$99起開始，可以存取10台電腦。

  • Splashtop包括GoToMyPC中相同的主要功能，包括檔案傳輸，遠端列印，多對多螢幕支援等。

  • Splashtop Business Access Pro還包括在GoToMyPC中花費更多的其他功能，例如遠端喚醒，遠端重新啟動和用戶管理。

  • 使用Splashtop，您可以記錄您的遠端連線。兩個用戶也可以同時遠端存取同一台電腦。這兩個功能在GoToMyPC中均不可用。

  • Splashtop為您提供高清質量和聲音的可靠，快速的遠端連接。

閱讀我們的完整內容與遠程比較

與其他遠端存取工具相比， Splashtop成為最佳選擇，這就是為什麼Splashtop在全球超過3000萬人使用的原因。

免費試用業務訪問

無需信用卡即可開始免費使用 Splashtop 業務訪問專業版。 開始免費7試用，以了解為什麼它是 ShareConnect 的最佳替代品。

開始使用

Splashtop
免費試用

相關內容

公告內容

Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

深入了解
客戶聚焦

評價和審查Splashtop遠端存取

深入了解
公告內容

Splashtop 認可沖繩十字頭 （OCH） 為支援供應商

深入了解
探索遠端存取

企業中遠端存取的風險和回報

深入了解
查看所有部落格

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元