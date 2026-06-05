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A woman using Splashtop, the ideal ShareConnect replacement, on her laptop.

ShareConnect 產品生命週期結 – 為什麼 Splashtop 是最好的替代品

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
更新
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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ShareConnect 的使用壽命將於 2020 年 6 月 30 日終止。基於功能、價格和特性，Splashtop Remote Access 是 ShareConnect 的最佳替代方案。

當思杰在 2020 年 6 月 30 日的生命週期結束日期退休 SHAREConnect 時，所有版本的共享連接將停止運作。 在該日期之後，共享連接將不起作用。

如果您是 ShareConnect 用戶，請快速了解為什麼Splashtop Remote Access是 ShareConnect 的最佳替代方案。

Splashtop 遠端存取

Splashtop Remote Access是一種遠端桌面工具，可讓您從任何裝置遠端存取您的電腦。與 ShareConnect 一樣，您將能夠控制所連接的遠端電腦並開啟任何檔案和應用程式。

與ShareConnect不同，Splashtop在功能方面提供了更多。除了iPad，Android平板電腦和Android智能手機之外，Splashtop用戶還可以從Windows，Mac，iPhone和Chromebook設備遠端存取和控制其電腦。

Splashtop還具有更多功能，可幫助您在遠端處理電腦時提高工作效率。

這就是為什麼 Splashtop Remote Access 不僅僅是遠端存取軟體。這是在家或在路上工作的最佳解決方案。

為什麼 Splashtop 是最好的ShareConnect替代品

與其他產品相比，Splashtop成本更低，具有主要功能並提供高質量的效能。

雖然Citrix建議ShareConnect用戶切換到 GoToMyPC（最初創建的產品Citrix），但以下是 Splashtop 成為更好選擇的一些原因：

  • GoToMyPC 個人方案起價為每年US$420 ，可存取 1 台電腦。Splashtop Remote Access Pro 方案起價為NT$3,090 /年，可存取 10 台電腦。

  • Splashtop包括GoToMyPC中相同的主要功能，包括檔案傳輸，遠端列印，多對多螢幕支援等。

  • Splashtop Remote Access Pro 還包含 GoToMyPC 中價格較高的附加功能，例如遠端喚醒、遠端重新啟動和使用者管理。

  • 使用Splashtop，您可以記錄您的遠端連線。兩個使用者也可以同時遠端存取同一台電腦。這兩個功能在GoToMyPC中均不可用。

  • Splashtop為您提供高清質量和聲音的可靠，快速的遠端連接。

基於上述種種原因，Splashtop 確實可說是取代 GoToMyPC 的最佳產品

與其他遠端存取工具相比， Splashtop成為最佳選擇，這就是為什麼Splashtop在全球超過3000萬人使用的原因。

免費試用遠端存取

無需信用卡即可免費開始使用 Splashtop Remote Access Pro。開始您的免費7天試用，了解為什麼它是 ShareConnect 的最佳替代品。

現在就開始吧！
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