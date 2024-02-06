確保第三方存取安全：Splashtop 的即時方法

在IT世界中，第三方存取的必要性是不可否認的，但它帶來了不容忽視的網路安全風險。 Okta 最近因第三方訪問受損而導致的違規事件暴露了數千名客戶的個人訊息，這清楚地提醒人們這些漏洞。 對於 IT 管理員來說，這凸顯了在管理第三方存取時增強安全措施的迫切需求。
第三方訪問的挑戰
鑑於組織所依賴的外部供應商、承包商和合作夥伴網路錯綜複雜，應對複雜的第三方存取對 IT 管理員來說是一項重大挑戰。 管理龐大的外部實體網路的存取對於營運效率至關重要，但也會為 IT 生態系統帶來潛在的漏洞。 傳統的安全協定常常存在不足，這主要是由於其靜態特性以及即時監控和管理這些權限的挑戰。
管理第三方存取的傳統方法無法滿足當今業務環境中微妙且不斷變化的要求。 這不僅使組織面臨更高的安全風險，而且還給 IT 團隊帶來了沉重的管理負擔，因此必須尋求更動態且回應更快的存取管理解決方案。
準時制 (JIT) 訪問的興起
即時 (JIT) 存取模型已成為現代網路安全的關鍵策略，透過引入動態和自適應方法來解決傳統存取管理的固有缺陷。 從本質上講，JIT 存取是為第三方供應商、承包商和合作夥伴提供嚴格在完成任務所需的持續時間和範圍內的存取權限，而不是更長的時間。 此方法大大減少了未經授權的存取或內部濫用的機會，從而顯著加強了組織的整體安全態勢。
JIT 存取的興起代表著向更主動、更智慧的安全措施的轉變，其中存取控製成為一種動態的、上下文感知的機制，可以適應組織不斷變化的需求和風險狀況。 這不僅加強了安全性，還透過自動化使管理流程更加有效率。
傳統 PAM 解決方案面臨的挑戰
在將 JIT 存取控制整合到組織的安全框架中時，IT 管理員經常會遇到幾個重大障礙，特別是在使用傳統的特權存取管理 (PAM) 解決方案時。 這些系統通常缺乏零信任模型的全面安全性，並且面臨部署複雜性和 SaaS 管理不足的問題，給 IT 管理員帶來了重大障礙。 這些挑戰不僅使實施過程變得複雜，而且還可能破壞存取安全措施的整體有效性。
缺乏零信任功能：傳統的PAM 解決方案通常無法支援零信任原則，在沒有整合資料遺失防護(DLP) 機制的情況下，在跨站點存取和用戶端互動中留下安全漏洞，從而增加了違規風險。
部署複雜性：使用傳統 PAM 系統在非軍事區 ( DMZ ) 中設定特權閘道會導致複雜的網路配置，從而影響效能和可擴展性，使其不太適合現代動態 IT 環境。
SaaS 存取管理不足：隨著基於雲端的服務對於業務運營和安全框架變得至關重要，傳統 PAM 解決方案無法處理 SaaS 特權帳戶訪問，這造成了重大限制。 這一差距阻礙了對整個 IT 資源的存取權限的全面管理。
Splashtop Secure Workspace ：彌補差距
Splashtop Secure Workspace透過提供全面的安全性來有效應對這些挑戰，從而脫穎而出。
零信任，增強安全性和可用性
透過將安全服務邊緣 (SSE) 與 PAM 功能集成，Splashtop 提供了一種獨特的解決方案，該解決方案植根於零信任原則，可增強安全性，同時簡化存取管理。 這種方法得到了高級安全功能的支持，例如全面的用戶端安全狀況檢查、內建 DLP 保護以及跨不同站點的遠端存取的安全管理。 這些功能共同確保安全性和可用性不是相互排斥的，而是同時增強的。 這確保了對所有嘗試存取資源的人進行嚴格驗證，並透過高級安全功能來支持，以保護資料並無縫管理遠端存取。
易於部署和可擴充性
Splashtop Secure Workspace 的突出功能之一是其簡單的部署，避免了與傳統 PAM 系統相關的常見網路設定問題以及複雜性或可擴展性問題。 這使得 IT 管理員能夠快速有效地保護其生態系統。
將 JIT 擴展到 SaaS 應用程式
隨著對基於雲端的服務的日益依賴，管理對 SaaS 應用程式的存取至關重要。 Splashtop 在這方面表現出色，它透過 Web 隔離和瀏覽器隔離技術以及即時連線監控來提供增強的安全特權存取。 此功能尤其重要，因為它將 JIT 存取擴展到 SaaS 平台，確保可以即時主動監控會話，並讓 IT 管理員能夠控制和了解第三方與這些應用程式的互動。
結論：前瞻性的 IT 安全解決方案
Splashtop Secure Workspace 提供了一個強大的、用戶友好的平台，用於管理第三方訪問，結合了 SSE 和 PAM 的優點。 對於 IT 管理員來說，這意味著解決方案不僅可以解決當今的安全挑戰，而且還可以適��應未來的發展。 借助 Splashtop，IT 和安全專業人員可以期待一種更安全、更有效率、更可擴展的第三方存取管理方法，與數位環境保持一致。
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