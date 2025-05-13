驗證管理：保護敏感資訊的關鍵

您的組織的存取憑證就像是通往王國的鑰匙。如果攻擊者、駭客或其他不法分子獲得正確的認證，他們就能不受限制地存取你的系統和敏感資料。因此，認證管理至關重要。
認證管理有助於確定誰可以存取您組織內的裝置、資料和系統，從而降低風險、增強安全性並簡化操作。那麼，什麼是認證管理，它是如何運作的，你應該知道什麼？
讓我們來探索一下…
什麼是認證管理？
認證管理是指在組織內安全處理使用者憑證，包括使用者名稱、密碼和權限。它涉及建立、儲存、更新和刪除使用者憑證，以及強密碼安全政策。
認證管理還可以透過單一登入 (SSO) 等工具簡化存取，讓使用者可以輕鬆存取所需工具而不會有風險。這對於保護敏感資訊、降低網路攻擊風險以及確保IT 合規性至關重要。
認證 Management: Key Statistics to Know
那麼，認證管理為什麼如此重要呢？答案與許多事情一樣，存在於數據中。
首先，我們來看看網路攻擊。認證竊取是主要因素，約佔所有網路攻擊的 49%（根據 2024 年網路安全中的 AI 狀態報告）。因此，保護憑證意味著保護整個網路免受幾乎一半的攻擊。
認證管理還有助於防禦攻擊者常用的策略。根據Verizon 的報告，68% 的資料外洩是因為員工被攻擊手段欺騙，例如網絡釣魚詐騙或惡意電子郵件連結。
組織還需要加強其認證安全性。一份報告來自 Ponemon Institute顯示，59% 的組織在應該撤銷憑證時沒有這樣做，這可能使他們的系統容易受到使用前員工憑證的人的攻擊。
數字不會說謊，它們得出一個結論：透過保護使用者認證來保護您的公司和資料。
不同類型的憑證及其在安全中的角色
雖然認證是一個單一類別，但它們仍然可以有多種形式。每個都用得不一樣，但都應該妥善管理和保護。這些包括：
1.密碼
密碼是最常見的認證之一；每次登入裝置或帳戶時都會使用它們。然而，由於它們是常見且基本的認證，通常需要額外的安全功能，例如多重驗證。
二.API 密鑰
API 金鑰是軟體應用程式常用的字母數字串，用於允許資料交換。他們驗證的是操作，而不是個人，因為應用程式在互動時。
3. 數位憑證
數位憑證使用公鑰基礎設施 (PKI) 來驗證用戶和裝置，通常用於更安全的交易。
4. SSH 金鑰
Secure Shell (SSH) 金鑰是加密金鑰，用於在客戶端登入 SSH 伺服器時進行驗證。每個都是獨一無二且無法複製的，使其成為驗證使用者身份的有用工具。
5. 生物識別憑證
��生物識別認證不是基於密碼或金鑰，而是基於使用者的身體，例如指紋或面部識別。這些通常用於智慧型手機等裝置上，讓使用者可以在不頻繁重新輸入密碼的情況下驗證身份。
6. 多重驗證 (MFA)
多因素驗證通常與密碼一起使用，以驗證使用者身份。這會在使用者擁有的另一個裝置或應用程式上生成一個安全的登入代碼，讓他們可以輸入並確認是他們自己嘗試登入。
有效認證管理的基本元件
考慮到這一切，什麼是有效的認證管理？一個好的認證管理系統應該具備以下功能：
憑證涵蓋使用者存取數位平台所需的基本資料，例如密碼、憑證或金鑰。
驗證方法用於驗證使用者身份和認證，並確認他們是他們所聲稱的人。
身份管理 涵蓋數位身份的管理，包括創建、更新、儲存和存取控制，以確保帳戶和敏感資訊受到保護。
這些元件共同運作，確保使用者可以驗證身份、登入並存取他們被授權的工具和資訊，無需麻煩，同時保持帳戶安全。
強大認證管理的4個優勢
話雖如此，為什麼企業會需要一個強大的認證管理系統呢？這有多種優勢，包括：
1. 增強安全性
網路安全對於各種規模的組織來說都是至關重要的。認證管理有助於確保帳戶、認證和資料免受未經授權的使用者侵害，維持安全性並保護關鍵資料。
2. 簡化操作
認證管理不必是一個冗長的過程。有了適當的認證管理工具，使用者可以在不妥協安全性的情況下於數��秒內安全登入，而 IT 團隊可以有效地管理使用者存取和權限。這導致公司內部更高效、精簡的運營。
3. 合規性
大多數公司需要遵守某些安全法規，特別是像 HIPAA 合規性這樣的醫療保健或金融行業的GDPR。擁有強大的認證管理可以幫助公司滿足這些法規要求，確保帳戶的安全性。
4. 減少內部威脅
認證管理不僅僅是針對外部威脅。正確的認證管理使用基於角色的存取控制和零信任安全等功能，以確保使用者只能存取他們需要的資源，從而降低內部威脅的風險。停用舊的和未使用的帳戶也可以確保前員工和臨時用戶在不再屬於公司後無法訪問重要資訊。
The Hidden Risks of Poor 認證 Management Practices
認證管理並非沒有風險和挑戰；如果不妥善處理，幾個常見問題可能會導致漏洞。常見風險包括：
糟糕的密碼管理：雖然密碼通常是帳戶抵禦攻擊者的第一道防線，但如果不認真對待，它們也可能是最弱的。使用弱密碼或讓它們不安全，會讓駭客輕易存取使用者的帳戶，因此使用額外的安全功能（如多因素驗證）和實踐密碼安全最佳實踐是必不可少的。
認證盜竊： 網路攻擊中最常見的方法之一是通過釣魚詐騙或惡意軟體竊取員工認證。一旦駭客獲得員工的認證，他們就可以利用這些認證來存取公司的系統和資料。
整合困難：公司可能會遇到認證管理解決方案的複雜性或隨著業務增長而擴展它們的困��難。找到一個可擴展且使用者友好的解決方案很重要，這樣用戶可以輕鬆地保護他們的認證。
殭屍帳戶： 當員工離職時，他們的帳戶應該被關閉，憑證應被撤銷。但這並不總是發生。當管理員未能停用舊帳戶時，駭客或心懷不滿的前員工可能會利用舊帳戶訪問組織的系統。
如何透過認證管理加強安全性
良好的認證管理不會自然而然發生——它需要積極的努力。如果您想確保您的帳戶安全且認證得到妥善管理，以下是您可以遵循的一些提示：
1. 強制執行強密碼政策
保護憑證最重要且最簡單的方法之一是制定強密碼政策。這包括使用包含字母、數字和符號的獨特密碼，以及不可識別的信息，以便無法猜測。
2. 定期審核
審核是識別可疑活動的重要工具。監控認證使用情況以發現任何未經授權的行為或帳戶被入侵的跡象是至關重要的，這樣才能儘快解決問題。
3. 實時監控
對可疑活動的最佳回應時間是事件發生時，而不是事後。實時監控使使用者能夠在當下發現未經授權的行為或異常活動，從而快速處理並確保帳戶安全。
4. 使用多因素驗證
多重驗證為帳戶保護增加了一層額外的防護，不僅僅是密碼。當用戶嘗試登入時，他們需要使用另一個裝置驗證身份，因此即使某人的密碼被盜，他們仍然能夠阻止未經授權的用戶進入。
5. 實施自動化工具
期望 IT 安全團隊每秒監控認證和活動是不合理的，但這正是自動化工具的作用。這些工具可以提供自動監控以識別可疑活動並發送警報，讓 IT 安全團隊能夠快速反應。
認證管理的未來
認證管理的下一步是什麼？隨著對強大認證管理的需求增長，我們可以看到新的趨勢出現和發展，提供新的方法來適應和改進不斷演變的網路安全環境。
認證管理的增長趨勢包括：
人工智慧 (AI)： AI 經常用作認證管理過程的一部分，特別是用於分析和攻擊檢測。AI 驅動的工具可以檢測潛在的安全威脅或可疑活動，並幫助自動更新系統，隨時保持帳戶安全。
零信任架構： 零信任安全要求對每個使用者和裝置進行嚴格的身份驗證。它確保即使使用者之前在同一裝置上登入過，也不能在未經驗證的情況下存取網路或資源，並且必須在獲得或維持存取權限之前獲得許可。
自主身份管理：自主身份管理讓使用者能夠更好地控制和管理其憑證，得益於個性化的權限和機密憑證。這項技術需要謹慎管理，但它可以成為提高效率而不影響安全性的強大工具。
生物識別驗證：密碼可能會被竊取，但指紋更難以複製。生物識別驗證作為可靠的額外安全層正在增長，因為它們設計用來根據指紋或面部識別來識別使用者。
認證 Management in the Era of Remote Work
隨著企業繼續接受遠端和混合工作，認證管理變得更加重要。認證管理對於遠端工作環境至關重要，因為它可以確保跨裝置和地點的安全存取，同時阻止未經授權的使用者。
遠端工作確實帶來了新的挑戰，因為使用者需要從不同的裝置和網路存取他們的工作。然而，認證管理有助於確保使用者已被驗證，並且他們的存取僅限於所需的工具和資料，同時允許他們從偏好的裝置工作。
Splashtop Secure Workspace 如何簡化 IT 團隊的認證管理
安全存取和認證管理對於網路安全和遠端工作無疑是至關重要的。那麼，您如何確保員工能夠連接到他們需要的工具、系統和數據，而不會危及安全性呢？
答案：Splashtop。Splashtop Secure Workspace 專為強大且靈活的存取管理而設計，因此使用者可以在任何地方和任何裝置上工作，同時安全地存取他們所需的應用程式和軟體。
Splashtop Secure Workspace 提供全面的存取和認證管理解決方案，包括：
零信任安全 以強制執行嚴格的驗證過程。
特權存取管理 以控制和監控對關鍵系統和應用程式的存取。
使用者活動監控以審核存取並識別可疑活動。
安全認證分享，在雲端上保護認證的同時，允許安全存取應用程式。
此外，Splashtop 的可擴展性確保它能隨著您的業務成長，讓所有員工不會被冷落。Splashtop 也以安全性為考量，完全符合多種標準和法規，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、CCPA 等。
無論您的員工在哪裡工作，無論他們使用什麼裝置，Splashtop 都能幫助確保他們安全、可靠地存取所需的一切。
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