如何遠端部署 Windows 更新至多台電腦

當新的 Windows 更新出現時，IT 團隊面臨一個挑戰：如何才能有效且可靠地部署更新到多個分散的端點？當然，他們可以排程更新，但如果裝置離線，使用者推遲重啟，或更新無法正確安裝，那麼在合規報告中證明補丁完成就變得複雜且麻煩。
補丁部署需要既快又可驗證。這意味著在短時間內，儘可能少地手動步驟推出更新，並確認實際安裝了什麼、哪些需要重新啟動以及哪些需要修復，然後在不需要手動試算表的情況下報告結果。
那麼，IT 團隊如何能快速且可靠地遠端部署 Windows 更新呢？讓我們來探索一下實際部署的樣貌，以及像 Splashtop AEM 這樣的工具如何提供幫助。
使遠端 Windows 更新大規模失敗的5個問題
在我們能夠有效地部署 Windows 更新之前，我們應該先了解問題可能出現的地方。通常，更新程序的部署失敗是因為工作流程在「部署」和「驗證」步驟之間的某個地方中斷，但這是一個相當廣泛的範圍。幸運的是，我們可以檢視失敗的原因並找到解決方法。
常見的更新問題包括：
1.無即時可視性
排程更新與完全部署之間有明顯的差異。IT 團隊必須能夠一目了然地看到哪些裝置已經更新，哪些僅排定更新，以便識別出易受攻擊的端點，並以具有說服力的證明支援合規性報告。
基本上，IT 人員應該能夠快速回答常見的問題：「我們現在是否暴露在風險中？」如果沒有正確的可視�性，他們只能猜測。
2. 緩慢的反饋循環
當端點錯過補丁週期、離線或延遲回報時會發生什麼？這些裝置常常被遺棄，暴露在外，直到下一個周期的到來，或者 IT 團隊必須花時間和精力去追蹤它們，以便進行更新。這些緩慢的回饋循環可能會浪費時間、精力和金錢，並產生網路安全漏洞。
3. 重啟阻礙完成
通常情況下，更新需要裝置重新啟動才能完全套用。這可能需要時間，並讓員工在裝置重新啟動時無所事事，因此使用者往往會推遲重新啟動。在這些情況下，裝置處於“待重啟”狀態，即使補丁未完全安裝，看起來仍然已正確更新。
4. 網路外端點落後
遠端和混合工作，以及自帶設備 (BYOD) 政策的增長，導致網絡外端點的增加。筆記型電腦和其他遠端裝置較少依賴 VPN 或 LAN 連接，但仍能讓員工在任何地方工作。然而，IT 團隊必須能夠管理這些遠端端點並保持其完全更新，這在端點通常不在網路時可能會很具挑戰性。
5. 生成報告太耗時
報告對於稽核、更新領導層、網路保險以及展示 IT 合規性都很重要。然而，如果沒有適當的記錄和報告工具，準備報告可能會耗時且困難。這可能導致團隊需要進行手動匯出和個別核對，浪費寶貴的時間來爭相尋找他們所需的所有資訊。
那麼，我們該如何解決這些問題？一個理想的解決方案必須持續部署、驗證和修復，這可以通過使用像 Splashtop AEM 這樣強大的修補管理解決方案來實現。
為什麼 Splashtop AEM 是遠端部署 Windows 更新的最佳選擇
Splashtop AEM 包含強大的政策式補丁部署和自動化功能，能協助 IT 團隊有效地將更新部署至所有遠端裝置。
Splashtop AEM 提供：
1. 實時補丁可見性遍布所有端點
能見度是拖慢修補部署速度的最大瓶頸之一。許多組織依賴排程更新，但這可能導致離線裝置的更新錯過、安裝失敗，以及確認修補難度上升。
Splashtop AEM 提供對端點和補丁狀態的即時可見性，協助團隊快速確認哪些已更新、哪些待處理以及哪些需要關注。如果因任何原因無法更新，IT 團隊可以控制和管理例外。
Splashtop AEM 讓您：
查看哪些設備漏掉更新 現在，無論它們是“已分配”還是“已規劃”。
識別安裝卡住的情況、待處理的重啟，以及重複失敗情況，讓您能夠解決問題並確保更新正確安裝。
按裝置群組篩選以進行分階段推出，並仔細確保正確部署更新。
2. 更快速的部署和修復循環
如果 IT 團隊能夠縮短問題解決的時間，就能更快地減少風險並維持補丁完成在整個團隊的一致性。這種速度的關鍵在於能立即處理那些未及時打補丁的裝置，而不是等待緩慢的補丁週期和延遲的報告。
Splashtop AEM 支援以原則為基礎的補丁部署和更快速的修復工作流程，使團隊能夠部署更新、快速發現例外，並在不必等待幾天才能發現失敗之處的情況下消除差距。這確保補丁能夠迅速部署，並在問題或延遲出現時立即發現，而不是幾天後才發現。
Splashtop AEM 讓 IT 團隊能夠：
推送更新並填補空隙，不必等待慢速的檢查週期，從而減少延遲和拖延。
修復失敗問題 使用具體的行動方案，而不是重新執行整個部署��，從而減少中斷並提高效率。
減少更新偏差，適用於遠端和混合裝置群，從而減少長期落後的裝置數量。
3. 自動化減少了手動工作
自動化提供一致、高效且可靠的修補。它減少了人工勞力，以穩定的步調執行任務，並以最小化的輸入處理例外情況，從而實現了一個方便、可重複的修補過程。
Splashtop AEM 的修補程式自動化可以設定為遵循您組織的政策、安排在方便的時間部署、在測試環中部署修補程式，並處理故障，從而讓 IT 團隊能夠有效地在分散環境中推送更新。這樣可以快速、可靠且重複地進行修補，同時為 IT 代理人騰出時間來專注其他任務。
Splashtop AEM 提供：
排程打補丁 配合維護窗口，以減少業務中斷。
以原則為導向的工作流程，使得部署每個月都有一致性並且具有可重複性。
減少切換控制台 並減少臨時腳本以降低人為錯誤並提高效率。
4. 在稽核中經得起考驗的證明和報告
一旦你的終端已打上補丁，你也應該能夠證明這一點。稽核員和安全領導希望看到覆蓋範圍、任何現有的例外及其處理方式。因此，強大的記錄和報告對於輕鬆通過審計至關重要。
Splashtop AEM 維持修補活動記錄，追蹤例外狀況，並顯示修補狀態及待重啟狀態，以便團隊確認完成並記錄後續行動。這讓在進行審計時容易提供證據，而不用為資料而手忙腳亂。
Splashtop AEM 包含：
修補狀態報告，方便內部分享，協助團隊進行安全審計和領導更新。
完成的證據，包括適用時的重新啟動完成，以供驗證和結案。
清�晰的視角，適用於利益相關者，包括 IT、資訊安全和合規領導。
如何使用 Splashtop AEM 部署 Windows 更新到多台電腦（逐步指南）
如果你是一位需要在分散端點上部署 Windows 更新的 IT 人員，這項任務可能看起來相當艱鉅。幸運的是，使用 Splashtop AEM，可以透過可重複使用的過程來測試和推送補丁，減少手動步驟，並在分散的端點之間擴展。
步驟 1：為試點和生產建立裝置群組
第一步是為分階段部署建立裝置群組；這些設計用於控制風險並使故障排除變得可管理，方法是分批推出更新，而不是嘗試一次更新所有內容。
一個好的試點群組應該只涵蓋大約 5-10% 的終端，但應包括部門、硬體類型、遠端和現場裝置的混合，還有一些可能會引起麻煩的裝置。這涵蓋了即將更新的端點的一個不錯的樣本，因此可以及早識別特定部門或設備的任何問題。
你還應該為例外情況設立一個群組，比如實驗室機器、具有專用應用程式的裝置，或者那些需要嚴格運行時間的裝置。這些例外情況可以從大型部署中排除，以便在適當的時間妥善處理。
步驟 2：設定您的更新頻率和重新啟動規則
設定更新的排程和規則有助於有效地自動化更新，並確保它們在內部截止日期前完成部署。Splashtop AEM 讓您可以建立原則來決定何時部署更新，這樣您就可以自動化修補程式，同時確保它們符合您的規範。
Splashtop AEM 讓你控制以下內容：
在啟動時間和維護時段以外安排排程，以避免中斷，並在夜間、週末或特定部門的時間範圍內安全地推出更新。
重新啟動提示和重新啟動的最後期限 確保用戶在需要時能清楚地接收到提示，IT 可以使用原則和排程動作在設備群組中強制完成重新啟動。
透過基於環的部署來對齊推出階段，從試驗階段和觀察窗口開始，然後再進入分階段的生產週期。
步驟3：先執行試行計畫，然後逐步擴展
當你部署更新時，不要一次全部推送出去。取而代之的是，從您的試點小組開始，注意可能出現的任何問題、不兼容或其他問題。這能幫助你在大規模推出之前識別必須解決的問題。
如果出現任何問題，您可以嘗試在下一次部署之前加以修正。這可能像重新嘗試失敗的安裝一樣簡單，但也可能需要將問題端點隔離以進行更深入的故障排除。重要的是，在擴展到更大部署之前解決這些問題。
一旦試點群組部署完成且沒有問題（或至少有最小的困難），您就可以進一步進展到下一組。
步驟 4：驗證合規性並匯出報告
修補程式全面部署完成後，您需要驗證完成情況。Splashtop AEM 提供可供審核的報告，顯示修補覆蓋範圍、突出例外情況，以及記錄為填補空缺而採取的行動。
這包括確認跨裝置的覆蓋範圍，以及需要後續跟進的無法連接或離線裝置的明確清單。它確認待處理的重新啟動次數接近或等於零（因為重新啟動常常是完成補丁安裝所需），並記錄完成率、例外情況和補救措施的備註，以提供清晰的審計軌跡。
常見的部署陷阱以及 Splashtop AEM 如何幫助您避免它們
在部署修補更新到各端點時，有幾個常見的錯誤需要注意。記住這些陷阱會幫助您識別並避免它們，確保更加高效的部署。
1. 已安裝但未重新啟動
修補程式在安裝的裝置重新啟動之前都未完全安裝。然而，員工常常推遲這些重新啟動以避免干擾工作。因此，補丁顯示為“已安裝”但未啟用。組織必須強制執行截止日期並跟蹤待重新啟動事項，以驗證部署，使用清晰的提示、排程工具和合理的延遲來確保裝置在不打擾任何人工作的情況下重新啟動。
2. 遠端端點不符合合規性
遠端端點可能很難管理，尤其是當它們不常使用時。在間歇性連線、不穩定的簽到和甚少連線到公司 VPN 的旅行裝置之間，它們很容易不合規。IT 團隊需要具備目標性補救措施的補丁管理軟體，以快速將設備恢復到合規狀態，特別是那些高風險的設備。
3. 失敗蔓延的原因是試驗不夠現實
即使你正在使用基於環的部署，仍然可能會犯錯，錯過重大問題。當試用圈僅專注於容易更新的基本裝置時，可能會忽略驅動程式、磁碟空間、應用程式衝突等問題。
試點環節必須包含各種硬體、角色、遠端裝置、特殊案例以及常用裝置的良好組合。這種多樣性有助於確保您可以獲得最準確的每種端點類型測試，使您更容易在問題擴散之前識別出來。
遠端 Windows 更新部署清單
當需要在 Windows 裝置上部署更新時，這不必是一場耗時的掙扎。請遵循此清單以確保更新能高效率地部署、準確地驗證並迅速修復：
建立試點和生產裝置群組，包括例外情況，以便有效管理部署。
設置更新頻率、維護視窗和重新啟動規則來控制更新速度並滿足您的截止日期。
執行試點部署，與代表性樣本。
驗證安裝並重啟完成以獲得真正的結束。
立即修復失敗問題，而不是等到推出後才處理。
波浪式擴展，使用門檻來知道何時移動到下一環。
匯出合規報告，包括涵蓋範圍、例外和行動的資訊。
Windows 更新變得輕鬆
遠端部署 Windows 更新不必是件苦差事，只要有合適的工具就行了。遠端修補需要部署、驗證和修復才能成功，但它可以更快地完成、減少緊急情況，並提供您可以信任的報告。
使用 Splashtop AEM，您可以從集中式控制台部署修補程式，擁有保持運營控制和支持合規報告所需的可見性、自動化、修復工作流程和報告。與其在每一個階段後追逐最後一個端點，您可以標準化一個可重複的流程，更快填補空隙。
準備好減少補丁延遲、縮小例外積壓，並提供清晰的報告以顯示實際修補內容了嗎？立即開始試用 Splashtop AEM。