A person working remotely on a laptop.

2026 年將重新定義遠端工作的 10 大趨勢

Robert Pleasant
閱讀時間：12 分鐘
更新
2026 年即將來臨，雖然沒有人能確定未來會如何，但我們可以做出相當不錯的猜測。在過去的幾年裡，我們看到遠端工作已成為商業活動的重要一環，並識別出未來一年仍將持續的遠端工作趨勢。

畢竟，妥善的遠端工作原則可以擴大人才庫、降低成本、支援靈活性並保持高生產力，因此合理推測它們將持續發展至2026年及以後。有鑑於此，讓我們來看看 2026 年的遠端工作趨勢，看看未來有哪些值得期待的發展。

2026 年的遠端工作環境

遠端工作曾被認為是暫時的安排；一種在員工需要出差或在家生病時採取的措施，而不是一種永久的工作方式。在辦公室工作的員工曾是常態和期望，而「混合工作」這個詞幾乎沒人聽說過。

然而，這一切在2020年代改變了。雖然遠端工作及其相關技術逐漸穩步增長，但在 COVID-19 大流行期間蓬勃發展，成為必要，並自此持續強勁。

在那段時間，員工和組織開始體驗到遠端工作的好處。員工獲得了從任何地方工作的靈活性，包括隨時隨地或者從家中舒適地工作，並發現這有助於改善工作與生活的平衡以及提高生產力。雇主也可以從更廣泛的人才庫中聘用人才，因為他們不再受到地理位置的限制，並可以引進原本難以獲得的遠端人才。

現在，企業發現自己處於兩難境地。遠端和混合工作已被證明在員工中非常受歡迎，並且對生產力和效率有極大助益，但仍然有很多關於在辦公室工作的討論。因此，許多組織正在採用技術來賦予員工從任何地方工作的能力，無論是在辦公室還是在移動中。

將改變遠端和混合工作的10大趨勢

那麼，遠端和混合工作的未來會是怎樣的呢？我們分析了趨勢，跟蹤了技術增長，也許還請教了幾位占卜師，並確定了 2026 年的十個關鍵遠端工作趨勢：

  1. 積極的返回辦公室要求重塑了企業文化

  2. 混合工作成為預設的營運模式

  3. AI 驅動的生產力工具改變了遠端工作流程

  4. 以結果為導向的效能模式取代基於時間的度量標準

  5. 網路安全成為分散式團隊的首要任務

  6. 數位遊牧勞動力進入主流

  7. 遠程工作樞紐和分散式辦公室受到關注

  8. 心理健康和員工福祉變得不可協商

  9. 持續學習和技能提升在組織內的加速

  10. 永續性和環保的遠端工作實踐擴展

1. 激進的重返辦公室政策正在改變企業文化

儘管遠端工作已被證明是高效的，並且受到員工的歡迎，許多企業仍然推動回到辦公室。近期的調查顯示，大約30%的組織計劃在2026年減少或取消遠端工作。然而，他們也表示，混合工作時間表仍然非常受歡迎，並且有助於員工的幸福感和留存率。

這無疑會導致一些動盪，因為員工可能會尋找符合他們偏好混合排程的新角色，而組織可能會停止聘用遠端員工。事實上，調查顯示，有76% 的員工表示如果不再允許遠端工作，他們會辭職，85% 的求職者將遠端工作列為其求職的主要因素。

雖然商業領袖表示回到辦公室是公司文化和生產力的問題，但回到面對面工作相比轉向遠端工作可能更令人不適。組織需要與員工討論返回辦公室的事宜，並找到一個適合大家的平衡，以避免過渡過程的動盪。

2. 混合工作成為新的標準

話雖如此，遠端工作和辦公室工作的選擇並不一定非此即彼，因為混合辦公逐漸成為常態。在混合工作模式中，員工有些日子遠端工作，其餘時間則在辦公室工作。

混合式工作可以有多種形式，從員工可以自由進出辦公室的彈性時間表，到設定特定的日子在辦公室內外工作。目前約有28%的公司要求員工每週在辦公室工作三天，另外13%的公司則要求員工每週在辦公室工作四天。

然而，這些數字可能會在2026年發生變化。根據 Resume Builder 調查，要求每週四天到辦公室的企業比例將轉變為 17%，而每週三天的要求則將減少到大約 25%。然而，調查同時顯示，27%的受訪者認為每週三天在辦公室工作是理想的，19%偏好兩天，13%偏好四天。

不論形式如何，混合工作在未來的一年裡必然會成為一個關鍵因素，因為組織試圖在辦公室內外工作之間取得平衡。

3. AI 驅動的生產力工具改變遠端工作流程

當然，不提到人工智慧 (AI) 就談論未來是短視的行為。當適當應用時，AI 技術可以對企業和生產力產生變革性影響，因此使用 AI 驅動的生產力工具將繼續增長。

公司可以使用 AI 驅動的工具來自動化重複的手動流程，並通過即時分析增強網路安全。例如，Splashtop AEM（自動化端點管理）提供自動化作業系統和第三方補丁管理、即時基於 CVE 的漏洞洞察，以及透過智慧動作的政策驅動修復，幫助 IT 團隊減少風險和手動工作負擔。

同樣地，生產力和協作工具將持續增長，提供簡化日常任務的新方法。使用這些工具，各組織和 IT 團隊將能夠更有效地支援其遠端工作人員，而遠端員工也將更好地配備以便從任何地方高效工作。

然而，投資於 AI 驅動的工具需要謹慎行事和研究，以確保它們能提供員工所需的效益，因此希望透過 AI 改善生產力的企業需要做好研究。

4. 以結果為基礎的效能模型取代「座位人頭」指標

隨著我們工作方式的不斷變化，效能模型和指標也會隨之改變。長久以來，生產力一直僅以在辦公室的工作時數來衡量，假設那裡的時間都是高效的。但遠端和混合工作已證明生產力並不取決於地點。

取而代之的是，經典的“座位上的屁股”衡量標準將被基於成果的效能模型所取代。在這些模式中，重要的是結果，包括工作的質量、達成的目標以及對業務的影響。

不再重要的是員工在哪裡工作以及他們在辦公桌前花多少時間。

5. 網路安全成為分散式團隊的焦點

網路安全仍然是遠端員工和團隊最大關注之一，並且在即將到來的一年中，它將獲得更多的關注。

駭客利用漏洞、網路釣魚詐騙和其他網路威脅對遠端工作者構成重大威脅，他們可能無法隨時取得所需的安全工具或資源來保護自己。很幸運地，我們已經看到多項設計用來保護裝置的網路安全工具和解決方案的進步。

在 Splashtop，我們專注於在任何地方提供安全遠端工作，具備多種安全功能，包括遠端存取多重驗證、裝置驗證、精細存取控制以及遠端連接通知。Splashtop AEM 還透過基於已知弱點和共同弱點暴露（CVE）數據的實時可見性，結合自動化修補和修復工作流程，幫助保護遠端端點。

因此，Splashtop 支援遵循安全和隱私框架（如 SOC 2、ISO/IEC 27001、GDPR 和HIPAA 合規）的機構。隨著企業越來越意識到為遠端和混合員工提供強大網絡安全的必要性，這種級別的安全性在來年將變得越來越重要。

6.數位遊牧運動成為主流

儘管許多企業可能推動更多的辦公室工作日，但由於遠端工作的便利性和可及性增加，許多員工將進一步擁抱「數位遊牧族」的生活方式。

“數位遊牧民族”這個詞是指那些可以在任何地點獨立工作的員工，他們利用遠端工作解決方案（如 Splashtop 的遠端存取軟體），讓他們能夠在不受限於辦公室、家裡或任何特定地點的情況下進行工作。雖然這個詞傳統上是指那些在出差時工作的員工，但今天它更廣泛地適用於任何遠端工作的人，只要沒有任何限制他們所在的位置。

因此，儘管更多企業將推動員工回到辦公室，但被允許在任何地方工作的員工仍將繼續享受遠端工作的自由和靈活性。遠端工作將從在家工作（或偶爾在附近的咖啡店）擴展到可以在任何地方工作，包括旅行時、當地公園或其他地方。

7. 遠端工作中心和分散式工作空間的出現

雖然數位遊牧族享受在任何地方工作的自由，但有些員工即使公司沒有辦公室，仍然最好在工作場所環境中工作。對於這些員工來說，遠端工作中心和去中心化工作空間的價值將繼續增長。

像 WeWork 這樣的彈性辦公解決方案很常見，它們為遠端員工提供可租用的辦公空間，並為那些沒有辦公室可去的情況提供工作場所。去中心化工作空間和遠端工作中心拓展了這一概念，在偏遠地區和區域中心創建較小的微型辦公室，使員工可以在不搬遷到大型集中式辦公室的情況下一起工作。

如果雇主要求員工返回辦公室，他們有責任確保辦公室是可進入的。遠端工作中心和分散工作空間讓員工即使在遠端工作時也能擁有辦公室的體驗，因此許多鼓勵員工回到辦公室工作的組織需要在這些設施上投資。

8. 心理健康和福祉倡議變得不可協商

心理健康和員工福祉對於員工和企業都至關重要。據研究顯示，快樂的員工生產力更高，也比較不容易辭職，因此投資於員工福祉的組織會和員工一樣受益。隨著許多組織要求返回辦公室，他們確保員工心理健康的責任增加了。

員工重視他們的心理健康，如果雇主不努力維護員工的健康與福祉，他們可能會選擇離職。

組織必須確保有適當的措施來保持員工的快樂和健康，特別是在要求返回辦公室的情況下。遠端工作被證明對心理健康有正面影響，因為員工可以花更多時間與家人相處，並減少困在交通或冷冰冰辦公樓的時間。要求員工回辦公室（RTO）的雇主需要找到方法來彌補差異。

9. 持續學習和技能提升計劃加速

企業需要投資於他們的員工，而這意味著提供培訓和技能提升的機會。這確保員工能不斷跟上技術變化，並發展提升效率、生產力和效能的新技能，惠及您的業務及他們的職業生涯。

到2026年，隨著企業尋找方法為其團隊投資於培訓和技能發展，學習和提升技能的計劃將會繼續增長。這些培訓計劃將進一步幫助加速這些企業的成長，並確保其員工在辦公室或遠端工作時都能保持在技術前沿。

10. 永續性和環保的遠端工作實踐

最後，到2026年，公司將繼續接受遠端工作帶來的可持續性和生態利益。遠端工作可以透過減少旅行和降低辦公室的能耗，顯著減少公司的碳足跡。因此，尋求環保做法的企業將繼續投資於遠端工作及其所支持的可持續性。

企業如何為 2026 年的遠端工作趨勢做好準備

這些未來趨勢中的許多可能看起來是矛盾的：有些企業正在推動回歸辦公室，而其他企業則進一步接受遠端工作的好處。原因很簡單。雖然更多的組織將會全職返回辦公室，但大多數仍將繼續採用遠端和混合工作，這些企業將會繼續投資於此。

那麼，企業該如何為這些新趨勢做好準備？

首先，考慮一下您的企業發展方向：您是那30%會全力推動回辦公室的公司之一，還是那70%正在尋找合適的混合工作平衡？接下來，看看你需要的投資和政策。

企業可以透過投資於安全的數位基礎設施、設立透明的混合工作政策，以及優先考慮結果勝過在辦公室工時，來保持競爭力。擁有正確的工具和技術，遠端和混合辦公的員工可以像在辦公室一樣輕鬆高效地在任何地方工作，且沒有碳足跡。

然而，如果您想要留在辦公室，透過彈性排程和心理健康計劃來支持員工的福祉將是至關重要的。這也可以包括投資於分散式工作空間，因此生活在較遠地區的員工仍然可以有一個辦公室來工作。

無論您專注於辦公室內、遠端或混合工作，投資員工的成長和技能發展都是必須的。如果員工感到沒有成長空間、感覺不被重視，或者心理健康受到影響，他們會很快轉向更好的選擇。

Splashtop：遠端彈性結合企業安全

遠端工作可以和辦公室工作一樣安全高效，所需的只是正確的技術。Splashtop 使任何人可以輕鬆地在任何裝置上工作，透過遠端存取技術讓使用者可以從任何地方無縫連接到他們的工作裝置。

使用 Splashtop，員工可以安全地從自己選擇的裝置存取工作設備、檔案、專案和工具。這為遠端和混合工作帶來了前所未有的彈性和可及性，因為員工再也不必擔心工作無法觸及。

Splashtop 也考慮到安全性而設計，包含了多因素驗證、精細化權限、多層次存取控制，以及自動連線記錄等安全工具。所有這一切均以AES 加密提供，並設計來滿足各種行業和政府的安全標準。

立即開始使用 Splashtop，領導 2026 年的遠端工作創新

你不必在遠端和辦公室工作之間做選擇，因為你可以隨時隨地存取你的工作。Splashtop 是一種可靠、可擴充且負擔得起的遠端存取解決方案，準備好在 2026 年及其以後領導遠端工作創新。

是時候讓你的員工成為數位遊牧民族，在遠端工作中心工作，或者在家和辦公室之間切換。使用 Splashtop，無論您在哪裡工作，都能享有速度、安全和生產力。

準備好親自體驗 Splashtop 嗎？立即開始免費試用。

