彈性工作時代的遠端使用者軟體

COVID-19 大流行加速了遠程和靈活工作的日益增長的趨勢，使 IT 團隊重新思考他們如何提供對關鍵業務系統的訪問。 此外，許多學校和大學迅速發展遠程學習能力，以確保學生的連續性。
在此部落格中，我們將討論對遠端使用者軟體日益增長的需求，以及組織如何在彈性工作/學習的新時代進行調整。 我們也分解了一些常見的使用案例。
企業遠端使用者軟體
靈活的工作在這裡留下來。 IT 團隊利用遠端使用者軟體促進彈性工作，讓員工能夠遠端存取他們的電腦和應用程式。
員工可能需要遠端存取現場電腦的主要原因有兩個：
他們的工作所需的應用程序要么太大，無法在他們的家用計算機上運行，要么是太昂貴了，無法購買單個許可證。
他們需要更高級別的安全性，因為他們在金融，醫療保健或政府等行業工作。 因此，不可能或安全地在遠端員工的個別裝置上安裝重要的檔案和應用程式。
為遠端使用者啟用遠端學習
啟用遠程學習有 3 個主要要素。
讓學生遠端存取實驗室電腦，以便他們仍然可以使用重要的應用程式。 （這對於經常使用資源密集型程序的工程和藝術學生尤其重要）。
讓教職員可��以存取其工作電腦，以便他們可以在家中繼續指導並為學生提供指導。
確保 IT 人員可以在任何設備（包括計算機，平板電腦和智能手機）上快速訪問並為任何學生或教職員工提供遠端支持。
評估遠端使用者軟體和技術時要考慮的問題
為您的組織決定遠端使用者系統時，請務必問自己以下問題：
VPN 能夠充分處理遠端使用者產生的流量嗎？
我需要什麼等級的安全性才能確保符合相關產業和州/聯邦法律和法規？
我需要提供哪些作業系統支援和存取權限？
這個平台對我的最終用戶來說足夠簡單直觀嗎？
我需要在雲端、內部部署或兩者中部署此解決方案嗎？
我對這個項目的預算是多少？與 VPN 或其他遠程用戶技術平台相比如何？
Splashtop 如何實現遠端工作和學習
Splashtop 使用戶可以在任何地方安全地遠端存取任何設備-解決企業，IT 和教育的所有遠端用戶需求。 遠端和混合式工作者可以從任何地方存取其桌面。 IT 可以遠端支援任何受管理或個人裝置。 學生和教職員可以訪問校園內的計算資源。
當 COVID-19 受到攻擊時，BDP 架構遇到了一個重大問題：他們的架構師用於設計建築物和基礎設施的軟件在多個連接的用戶方面表現不佳。 由此產生的低性能和高延遲使得項目不可能繼續前進。 Splashtop 在 48 小時內允許 BDP 員工遠端存取其工作機器，就像坐在他們面前一樣，無需安裝任何軟體。
同樣，當 COVID-19 關閉校園時，帝國谷學院面臨著巨大的挑戰。 雖然教職員能夠將筆記型電腦帶回家，但 IT 人員無法提供支援，因為他們無法再親自存取筆記型電腦。 借助 Splashtop，他們能夠執行遠端故障排除，並簡化為一個接聽電話並進行快速修復的人。
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