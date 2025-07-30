IT 團隊需求很高，並且受到不斷的壓力。隨著企業和技術的成長，IT 團隊必須管理更多的端點、使用者和職責，但很少有獲得額外的員工來滿足不斷增加的需求。
擴展 IT 營運對於保持效率、效能和安全性至關重要；然而，一些企業可能缺乏有效擴展所需的預算。因此，如果您可以通過部署自動化工具來擴展 IT，而不是花費更多，該怎麼辦？
IT 自動化和遠端端點管理解決方案使企業能夠有效地擴展。透過 Splashtop AEM 這樣的解決方案，您的 IT 團隊無需投入更多資源即可完成更多工作。讓我們探索...
為什麼傳統 IT 擴展模型不再起作用
IT 自動化不是尋找問題的解決方案，因為事實是：舊的 IT 擴展模型不再起作用。隨著您的公司成長，擴展需要不僅僱用更多代理人。相反，您需要可以幫助您的代理人跟上成長的工具和技術。
員工人數無法跟上端點增長
隨著您的公司成長，端點也會增長，這種成長可以迅速超越您的 IT 團隊。除非您還擁有幫助所有代理人掌握所需的裝置、應用程式和遠端使用者需要管理的工具，否則添加新的代理程式來跟上可能是一場失敗的戰鬥。
手動工作無法擴充
IT 支援通常需要手動工作，例如手動故障排除、健康狀態檢查和修復。這些可能需要大量的時間，而且您添加的端點越多，IT 團隊必須處理的任務就越多。
不斷增加的安全性與合��規需求
網絡安全是一個不斷發展的環境。黑客和其他惡意參與者一直在尋找新的漏洞來攻擊，公司需要最新的安全修補程序來在太晚之前修復這些漏洞。隨著您的業務擴展和工作負載的增加，風險和潛在的入口點也越來越大，這需要一個工具可以自動監控網絡並在可用時立即推出安全性修補程序。
工具擴散增加複雜性
隨著 IT 環境的增長，用於管理它的工具數量也會增加。包括遠端存取平台、監控儀表板、修補系統等。這種工具擴散可能會導致效率不足，響應時間較慢，並為您的團隊增加複雜性。管理多個介面通常會產生孤立，增加錯誤的風險，並使縮放變得更難，而不容易。
無需聘請更多員工即可擴展 IT 營運的 5 種方法
因此，考慮到擴展方面的這些挑戰，公司如何跟上？雖然僱用更多員工可以幫助減輕每個 IT 代理人的工作負載，但改善 IT 營運需要更多的時間。幸運的是，使用合適的技術，即使有精簡的 IT 人員，也可以正確擴展並支持您不斷成長的業務。
1.自動執行例行維護工作
許多簡單的 IT 工作，例如修補程式管理、健康狀態檢查和服務重新啟動，仍可能需要一天數小時。自動化這些工作可讓 IT 代理員專注於其他重要問題，而不會讓他們陷入困境，從而大幅提高效率。
二.集中化端點監控
監控多個端點可能是一項耗時的挑戰。然而，IT 自動化解決方案可以集中端點監控，並從單一位置提供設備健康和效能的統一視圖，並配備自動警報以通知 IT 代理潛在問題。 這使端點監控變得更快、更輕鬆。
三.跨裝置部署指令碼
使用預建或自訂腳本允許組織自動進行更新和簡單修復。這使 IT 團隊能夠立即解決小問題並在各端點部署修補程式，確保安全性和效率，而不會花費過多時間或資源。
4.使用智慧型警示優先處理工作
當 IT 團隊收到大量門票和通知時，很難找出從哪裡開始。智能警示可以幫助團隊根據工作的重要性和時間敏感度來優先處理工作，以便 IT 專員可以專注於真實問題，而不是發出最大噪音的任何事情。
5.無需實地考察即可啟用終端支援
當您擁有分散式員工或遠端工作人員時，為遠端裝置提供技術支援可能是一個挑戰。但是，有了可支援遠端端點的遠端管理解決方案和自動化工具，提供快速的遠端存取和修復功能變得顯著更容易。這消除了實體故障排除的需求，因此您可以更好地支持遠端員工。
Splashtop AEM 如何支援可擴展的 IT 運營
顯然，IT 自動化解決方案可以在提高效率的同時節省時間和金錢，如果您正在尋找強大的自動化工具， Splashtop AEM （自主端點管理）可以滿足您的一切需求。Splashtop AEM 可讓您自動執行任務、從單一位置管理端點以及自動推出修補程式和更新，因此您的 IT 團隊可以專注於更緊迫的事務，而不會陷入耗時的手動任務。
Splashtop AEM 為企業提供各種功能和功能，可協助 IT 團隊隨著公司的發展而擴展規模並高效工作，其中包括：
大規模即時監控
Splashtop AEM 為您的網路提供即時監控，因此您可以立即偵測數百個（甚至數千個）端點的問題。
適用於作業系統和應用程式的自動修補
更新和修補程式對於安全性至關重要，因此 Splashtop AEM 的自動修補功能旨在確保您的系統安全，無需人工幹預。
以指令碼為基礎的自動化提高效率
以指令碼為基礎的自動化可讓您在問題升級之前自動修正問題，即使沒有手動干預。這通過快速解決潛在的問題來節省時間並提高效率，使員工可以繼續工作，並讓 IT 團隊避免在忙碌的一天中花時間進行干預。
輕巧且快速部署
一些遠端管理和自動化平台很麻煩、很複雜，需要冗長的設置，但 Splashtop AEM 並非如此。不需要龐大的基礎設施或臃腫的 RMM 平台，因為 Splashtop AEM 可以快速安裝和設置，因此您可以立即開始工作。
Splashtop Remote Support 或 Enterprise 的無縫附加元件
Splashtop AEM 建立在 Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise 強大的遠端支援功能之上，為 IT 團隊提供了主動管理和維護端點所需的一切。以安全、高效能的遠端存取為核心，團隊不僅可以監控和修補設備，還可以立即連接以根據需要解決問題——所有這些都透過同一個介面完成。這種多合一方式的方法有助於消除工具擴散，加快解決時間，並確保支援工作流程有效率和直接性。
使用案例：團隊更聰明地擴展，而不是更大
綜上所述，Splashtop AEM 和其他 IT 自動化和遠端管理解決方案的用例是什麼？Splashtop AEM 等軟體有多種用途，因為任何組織都可以從 IT 自動化和改進的端點管理中�受益，儘管具體情況可能因行業而異。
例如，如果您是託管服務提供者 (MSP)，使用有限的員工管理多家企業，Splashtop AEM 可協助您的團隊確保每個端點都受到保護且保持最新狀態，並配備自動監控和即時警報。這使得從一個地方管理每個系統和裝置變得容易。
同樣，企業的 IT 經理可以使用Splashtop AEM 來處理設備的入職和修補，即使對於大量設備也是如此。 由於 Splashtop AEM 可以自動在分散式端點上推送補丁，因此管理人員無需僱用額外的人手即可完成所有這些工作。
大學和其他教育機構的 IT 團隊通常必須在校園中支持數千個端點。Splashtop AEM 允許他們從單一螢幕管理每個裝置，包括在必要時發送更新和自動修復。
無論您的業務或行業是什麼，Splashtop AEM 都可以幫助您的 IT 團隊節省時間、提高效率並輕鬆管理所有端點。
使用 Splashtop 開始擴展
擴展 IT 並不一定意味著擴大員工人數。相反，您可以投資合適的工具來監控、管理和支援網路中的端點，讓您的 IT 團隊能夠跟上不斷成長的業務，並在整天節省時間。
借助正確的自動化和智慧監控解決方案（例如 Splashtop AEM），即使是精實的 IT 團隊也可以用更少的資源完成更多的事情。Splashtop AEM 讓您的團隊能夠擴展運營，同時確保端點安全、合規且平穩運行。
Splashtop AEM 讓您的 IT 團隊：
跨端點自動執行例行工作
立即推出修補程式以解決零日漏洞和其他問題
使用 CVE 資料即時識別威脅並優先順序
跨端點自訂和強制執行策略
透過警示和自動修正，即時尋找並解決潛在的問題
監控端點健康狀態、修補程式狀態和 IT 合規性
跨多個端點排程和執行工作
以及更多意想不到的功能！
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