遠端CTE實驗室是學生和教師的“雙贏”

全國的教育機構已經找到了一種使用Splashtop Enterprise解決所有遠端存取需求的方法。
經濟高效、安全、簡單 - 支持移動設備、Windows、Mac 和 Chromebook
大學，學院和學校在選擇遠端軟體解決方案時要考慮許多變量，例如帶寬，操作系統的種類，安全性，成本，學生設備以及在當前IT基礎架構中的實現。
例如，對於學生而言，VPN的功能不足以運行Autodesk，Adobe和SolidWorks之類的應用程序，VPN並不是可行的解決方案。由於許多學生使用Chromebook進行遠端學習，因此這尤其具有挑戰性。這就是為什麼K-12和高等教育機構將Splashtop整合為滿足學生，教育者和IT管理員所有需求的整體解決方案的原因。它快速，簡便，並且支持學生使用的幾乎所有設備，包括Chromebook。
Splashtop Enterprise解決了教育機構面臨的遠端存取問題
通過將Splashtop Enterprise用作電腦實驗室的遠端解決方案，您可以利用現有的硬件和電腦許可證。學生只需從遠端設備登錄，就可以像坐在實驗室一樣使用電腦。您甚至可以通過創建供學生登錄的時隙來維護實驗室時間表。
IT部門可以輕鬆地快速實施Splashtop，不僅用於遠端電腦存取，而且還可以使IT遠端存取學生和教師設備以提供技術支持。
其他教育機構如何將 Splashtop 作為解決方案實施
在此視頻中，您將聽到五個教育機構如何使用Splashtop創建遠端電腦實驗室解決方案和技術支持解決方案。
Splashtop at ISTE20 Live
深入了解：https://www.splashtop.com/education/enterprise
「講師喜歡 Splashtop。 他們不能相信它的工作得很好，他們感到震驚，我不認為我誇大了這一點。」
-萊尼學院（加利福尼亞州奧克蘭）
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