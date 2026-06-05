使用遠端存取和文檔安全軟體解決在線教育挑戰

在 COVID-19 大流行之後，教育機構正面臨嚴重的困境。 根據 世界經濟論壇和聯合國教科文組織的數據，截至2020年4月底，186個國家有超過12億兒童受到學校關閉的影響。
考慮到學生和教職工的安全，許多機構已經或正在考慮通過電子學習和遠端學習在線上課。儘管這確保了業務和學生教育的連續性，但是遠端學習的影響仍然存在一些不確定性。學生家長希望放心，教育質量不會受到負面影響，並且將繼續證明學費合理。因此，學校，大學和其他教育提供者承受著確保無縫過渡到遠端學習的壓力。
在線教育的4個挑戰
作為教育提供者，您需要確保遠端學習可以有效地複制面對面的學習體驗。為此，您將需要克服一些關鍵挑戰。
使校園電腦資源可供學生和教師在家使用
交付有效的遠端學習計劃並證明學生費用合理的重要組成部分是使學生能夠像在課堂學習中一樣訪問現場電腦資源。
學生需要訪問軟體應用程式，例如用於編程，3D設計，視頻編輯的軟體應用程式，以及用於其課程學習的更多軟體。院校為學生提供單獨的軟體許可證是不可行的，並且並非所有學生在家中都擁有功能強大的電腦來運行Adobe和Autodesk等桌面應用程式。
就像學生一樣，您的教師也需要在家工作。 因此，他們��需要能夠遠端登錄校園計算機，設置實驗室計算機，共用課程檔，檢查學生的提交並與他們互動。
雖然 VPN 乍一看似乎是一個簡單安全的選擇，但它們的 設置、維護和擴展成本可能很高，還可能導致滯後問題。
由於複雜性增加，讓 IT 團隊能夠支援和疑難排解
即使在面對面學習中，保持學生的參與和專注也是一項挑戰。 在遠程設置中，當出現技術問題時，這可能會進一步加劇。 視頻流問題、實驗室計算機上的軟件崩潰、文件傳輸問題、培訓和其他問題可能會破壞課堂的順利進行。對這些問題進行疑難排解，您的 IT 團隊必須遠端存取各種學生和教職員裝置以及學校電腦。
保護專有學習材料
當您在線分發課程時，還存在這些材料洩露到授權使用者之外的危險。 例如，與學生共用的講義、練習和教程問題的答案可以下載或轉發給非付費使用者。 更糟糕的是，它們可能會洩露給競爭對手，他們可以用它來開展自己的課程。 當您花費數千小時開發這些材料時，這種洩漏會侵蝕您的收入，損害您的聲譽和競爭地位。
跟蹤學生參與度並監控在線考試
在面對面學習中，更容易知道哪些學生參與了學習材料並與之互動。但是，當每個人都遠端登錄課程時，老師可能很難讓學生保持興趣並檢查他們是否關注課程內容。您將無法知道學生是真的閱讀了您的講義還是觀看了您的視頻。而且，當您為他們的教程或考試評分時，您將失去寶貴的時間來激勵他們，他們的信心也可能會受到打擊。
如今，監考可能也是個挑戰，因為學生發明了五花八門的線上考試作弊技巧。您有責任驗證他們的身份，確保每個人都有相同的分配時間完成考試並防止洩露機密的考試問題。不採取任何措施將有可能影響課程品質和機構聲譽。
遠端學習資源解決在線教育挑戰
儘管有許多免費的遠端學習資源可用於分發講座，例如視頻會議和託管工具，但僅靠這些資源是不夠的。您還需要一種允許教師遠端進行其他學習模式的方法，包括實驗室和相關許可軟體的動手使用。
Splashtop用於教育機構的遠端存取
Splashtop 為教育機構提供了安全的遠端存取與遠端支援解決方案，以解決這些挑戰。學生可以從任何裝置，從任何地方存取 Windows 和 Mac 實驗室電腦。他們可以使用筆記本電腦，Chromebook 和家裡的任何裝置，並遠端控制實驗室電腦來存取具有高性能功能的資源密集型軟體應用程式，就像坐在實驗室電腦前一樣。教師還可以在家中存取學校的電腦，傳輸文件，查看多台監視器並開始與學生聊天。
Splashtop還通過其安全的遠端支援解決方案為您的IT團隊解決了遠端支援方面的挑戰，為您提供支持和故障排除。這些使IT管理員可以立即解決學生和教師的電腦和移動設備上的技術問題，以便他們可以立即繼續上課。
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Digify 文檔安全性以保護專有學習材料
同時，教育機構可以使用 Digify 來保護他們的課程內容和機密考試問題不被洩露。 Digify 通過限制只有付費學生的訪問，為您的課程資料提供文檔安全和保護。 您還可以將對這些材料的訪問許�可權設置為在課程及其考試結束后過期。 這可以防止非付費學生訪問內容，也可以防止競爭對手獲取您的智慧財產權以謀取私利。 這有助於您更有效地通過內容獲利，正如 RTD Learning 在使用 Digify 保護他們的課程材料免受未經授權的共享時發現的那樣。
Digify 還提供了一個追蹤學生課程參與狀況的有效方法。透過其檔案安全和資料室解決方案，Digify 可協助教職員追蹤學生取用教材的狀況，讀取了什麼、讀取的時間點和持續時間，進而適當調整教學資源應用策略以及進行個別化的支援。此外，它也是一個經濟簡易的線上監考工具，尤其適合用於結合電子郵件和網路攝影監控進行線上考試的情境。
適應遠端學習挑戰的教育機構必將面臨財務和技術挑戰。但是，借助Splashtop等遠端存取解決方案和Digify等文檔安全解決方案，您不僅可以生存，還可以適應和發展業務。
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