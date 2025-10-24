盡情享受吧：對紐奧良 ISTELive 2022 的反思

Splashtop 是 ISTELive 2022 的參展商之一。請繼續閱讀，了解我們內容經理 Gillian 的反思心得，以及來自教育產業客戶的精彩評論。
這已經不是什麼秘密，過去兩年對教育工作者來說是艱難的，所以我們很高興今年在新奧爾良見到 2022 年 iSteLive 的每個人。 會議/博覽會為教室，學校和區提供了引人入勝的實用策略。 成千上萬的教育工作者、行政人員和教育科技供應商來到新奧爾良參加今年的面對面活動。
正如他們在新奧爾良所說「自由放任溫度勞勒!」（讓美好的時光滾動！）
新奧爾良必須成為美國舉辦會議的最佳城市之一。 正如他們所說,「自由放任的溫度勞勒!」
你能想到一個更好的方式來開始新的一天，而不是在 Café Du Monde 用一個新鮮，熱的甜豆網？ 看著微風吹過西班牙苔蘚，聽爵士音樂迴盪著色彩繽紛的法國區建築。 與同事結束一天，吃一些路易斯安那州最好的海鮮。 這是一個美食家的天堂。 不用說，我一定會回來的！
故事，鯊魚和Splashtop愛情
會議中心擠滿了，博覽館正在爆裂！ Splashtop 在博覽館設立了一個攤位，在那裡我們與數百名教育技術領導者和決策者以及當前的客戶和合作夥伴建立了聯繫。
作為內容營銷人員，我期望坐下來，觀察，與當前客戶交談並拍攝一些坦率的照片。 iSteLive 讓我保持腳趾，迫使我戴上銷售帽子！ 我們有這麼多人流量的第一天，我甚至不記得坐下！ 我們的鯊魚毛絨玩具和雪人冷卻器抽獎活動也帶來了很多人到攤位。 我們遇到了來自美國各地的人們-北達科他州，緬因州，華盛頓等地！
與目前的 Splashtop 用戶交談真是令人難以置信。 我是一名遠程工作者，所以這是我第一次遇到我們的用戶 IRL（在現實生活中）。 每個人都很熱情！ 他們在展位前停下來打招呼並分享他們的 Splashtop 故事。
以下是我們的教育界朋友對 Splashtop 的評價：
「我在路易斯安那州中部的馬克斯維爾高中任教，我喜歡 Splashtop！ 當我在教室裡有一個子時，我會讓他們把筆記本電腦轉向課堂，這樣我就可以看到它們。 然後，我將接管智能板並開始向孩子們寫消息，例如：「嘿，孩子 A，您發出太多噪音」或「小孩 B，重新開始任務！」 他們真的認為我的智能板上有鬼！」
— 內蒂·珍松, 老師在馬克斯維爾高中
「我教平面設計。 我喜歡 Splashtop，因為它使我能夠在教室中漫步，仍然可以從 iPad 遠端控制電腦和演示文稿。 以這種方式管理我的教室非常容易！我甚至讓管理員進來問我該如何做到這一點。」
— 水晶塞繆爾, 老師, 布蘭迪文學區
「我們使用 Splashtop，以便我們的學生可以通過筆記本電腦使用藝術實驗室中功能更強大的電腦。」
— 西切斯特地區學區教學技術協調員瑪麗貝絲·克利夫頓博士
「當我們無法在現場與老師在一起時，我們喜歡使用 Splashtop 來幫助老師。 我們能夠進入他們的電腦，並幫助他們在當下的刺激下完成他們需要做的事情！」
— 烏蘇拉·馬丁, 移動縣公立��學校系統
企業寶！
Splashtop 擁有一些著名的教育用戶（包括 Virginia TechPoway 統一學區和 Abbey Road Institute），因為我們為遠端存取和 IT 支持提供了出色的解決方案。
與教師，管理員和 IT 專業人員進行了有關 Mirroring360 和遠程實驗室的討論非常好，但企業確實是該展會的明星。 我們一遍又一遍地聽到一個多合一的工具對他們的學校和學區有多麼有用。 如果廣泛的設備支持，遠程計算機管理和強大的安全性聽起來也很好，請立即與我們的銷售代表之一交談或嘗試演示。
總而言之，我們在 2022 年度過了愉快的時光！ 期待明年在費城與您見面！