對於各種規模的企業來說，可持續性很重要，因此組織總是在尋找減少碳足跡和環境影響的方法。這通常需要尋找新的解決方案和做法來促進可持續性，尤其是在遠端/混合工作和自帶設備（BYOD）政策增加的情況下。
考慮到這一點，是時候來看看遠端存取和支援如何協助 IT 團隊和組織降低辦公室碳足跡及支持可持續性。我們將分析對工作場所碳排放的影響因素，如何制定支持可持續性的遠程工作政策，以及像 Splashtop 這樣的解決方案如何幫助公司實現更環保的目標。
為什麼遠端支援比傳統 IT 更具可持續性
傳統的現場 IT 並不是最具可持續性的做法。大型 IT 基礎設施可能導致能耗增加、電子廢棄物增多和碳排放量增加，更不必說每日通勤產生的碳排放。
遠端支援 減少了許多這些原因。從任何地方存取 遠端裝置 的能力使 IT 人員能夠在家中或辦公室舒適地提供支援，減少了旅行和直接管理終端用戶裝置的需求。這也降低了能源消耗，使遠端支援更具環保性。
當然，責任不僅僅在 IT 團隊。辦公樓、交通工具和日常設備使用都以自己的方式貢獻，企業經常尋找方法以減少整個員工隊伍的碳排放。然而，遠端支援的好處不僅限於 IT 團隊，還有助於降低公司整體的碳足��跡。
職場碳排放的主要來源
話雖如此，我們需要檢查辦公室碳排放的原因。從那裡，我們可以確定如何在工作中減少碳足跡。辦公室的主要排放驅動因素包括：
辦公室能源消耗：想想一棟辦公大樓要消耗多少能源。在寒冷的日子整棟建築都需要供暖，而在炎熱的時候則需要保持涼爽，此外，每天都有大量的設備消耗能源。電腦、額外的顯示器、列表機、伺服器等等都在耗電，更不用說像咖啡機和冰箱這樣的辦公設備了。
浪費: 這些消耗最後都會變成浪費。辦公室常常消耗各種一次性物品，從印表機紙張到食品包裝，再到一次性咖啡膠囊。雖然這些東西單獨看可能微不足道，但一旦跨越多個員工、辦公室和建築累計起來，浪費就會迅速增加。
通勤/旅行：汽車旅行和飛行是碳足跡最大的兩種旅行方式，也是到工作地點和商務旅行最常見的方法。難看的尖峰時刻交通不僅讓員工感到沮喪，還有每天這樣往返辦公室的所有汽車旅行會大幅增加碳排放。而當員工需要出差或參加會議時，飛行又會進一步增加碳排放。
死亡裝置：電子廢料是公司碳足跡的另一個來源。當裝置被拋棄時，這會造成電子垃圾，而更換它們則有自己的環境成本。
如何遠端存取減少 IT 的碳足跡
鑒於辦公室碳排放和廢棄物的多重原因，遠端存取如何提供幫助呢？使用遠端存取和遠端支援解決方案的組織可以通過幾種方式減少排放，包括：
1. 集中式 IT 基礎設施
通過雲端解決方案集中 IT 基礎設施還有助於減少��能源消耗和對實體硬體的需求。這不僅使員工和 IT 人員可以更輕鬆地從任何地方工作，同時還簡化了 IT 操作並產生更少的電子廢料。
2. 降低與旅行相關的排放
無論 IT 人員每天通勤到辦公室還是親自出差解決裝置問題，旅行和運輸都是排放的重要原因。有了遠端支援，IT 人員無需到客戶所在地即可提供協助和解決問題，甚至不需要通勤到辦公室，因為他們可以從任何地方遠端存取和排除裝置故障。
3. 延長裝置的使用壽命
遠端支援可以通過延長電子設備的使用壽命來幫助可持續性。即時的自動更新、按需故障排除和輕鬆訪問遠端維護可以幫助保持員工設備的順利運行，因此不必頻繁更換。這減少了電子廢棄物並有助於資源的保護，從而進一步促進可持續性。
4. 促進永續文化的培養
永續性是所有人共同的責任，當企業開始採納環保措施時，它將在公司內部傳播。個別的舉措，如支持遠端工作、使用 遠端支援軟體 和其他節能的 IT 解決方案，可以累積並推動整體朝向永續性的改變。
將遠端工作政策與可持續性目標對齊
那麼，企業要如何設計兼顧可持續發展的遠端工作政策呢？如所示，遠端支援是幫助 IT 人員降低碳足跡的好方法，但這只是開始。其他將 安全遠端工作 與可持續發展結合的方式包括：
減少辦公空間：遠端存取和支援使員工可以在任何地方、使用任何設備工作，這意味著對大型辦公室（及其需耗的電力）的需求減少。支援遠端和混合工作環境可最大限度地減少對大型辦公室的需求，這有助於減少組織的碳足跡。
降低能源消耗: 你是否真的需要在公司整天放置多個顯示公司標誌的電視螢幕？尋找即使是一點點降低能源消耗的方法，也可以減少碳排放，幫助公司達到其可持續發展目標。
支持綠色通勤/遠端工作選項：支持遠端工作和遠距辦公是減少日常通勤碳排放的絕佳方法。除此之外，鼓勵綠色選項，例如騎自行車和搭乘公共交通，也可以幫助降低與旅行相關的排放，並協助員工支持永續發展。
教育與文化：如前所述，永續性是大家共同的責任。公司可以透過鼓勵氣候友好的行為、教育員工如何幫助減少排放、獎勵可持續的行為，並尋找支持更環保的商業環境的方式來支持可持續行為。
與 Splashtop 的遠端存取解決方案一起驅動效能與永續發展
環保效益的遠端存取軟體顯而易見：遠端存取和支援可以通過降低電力消耗、減少電子廢棄物以及消除前往辦公室或拜訪終端使用者的需要，從而降低辦公室的碳足跡。如果您需要一個強大且穩健的解決方案來幫助 IT 團隊和員工在任何地方、使用任何設備工作，Splashtop 就是您的理想選擇。
透過 Splashtop，您可以輕鬆地從任何地方連接至工作裝置（包括桌面電腦、筆記型電腦和 物聯網 裝置）。這使得遠端和混合工作的人員能夠在不同裝置上存取他們的文件、項目和專門工具，無論他們身在何處。Splashtop 的遠端支援軟體讓 IT 人員能夠存取和管理遠端裝置進行技術支援和故障排除，因此他們可以隨時隨地幫助終端用戶。
搭配 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）時，組織可以透過即時修補、自動化和裝置可見性進一步優化能源效率，降低安全風險和碳影響。
Splashtop 的解決方案支持強大且靈活的遠端工作環境，減少對大型、耗能辦公室和旅行的需求，同時提高生產力、網路安全和效率。使用 Splashtop，組織能夠讓員工隨時隨地工作，同時減少碳排放、能源使用和電子廢棄物，創造一個更高效和可持續的工作環境。
想看看 Splashtop 的實際運作嗎？今天就開始免費試用。