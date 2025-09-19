跳至主內容
Two coworkers typing on their laptops on a shared table.

即時修補：填補端點安全的漏洞

Robert Pleasant
閱讀時間：7 分鐘
更新
安全性不能被擱置在一旁。保護您的裝置和端點是必須的，這意味著它們需要最新的安全補丁和更新來抵禦威脅和漏洞。即時補丁不僅使這成為可能，還使其變得簡單而便利。

隨著勞動力越來越遠端化，企業採用自帶裝置（BYOD）政策，網絡安全威脅也隨之演變。組織必須保持其裝置和應用程式正確地補丁，以保護分散的環境，這需要能夠自動部署補丁並在遠端端點上運行的工具。

考慮到這一點，讓我們來研究即時補丁，為什麼它很重要，以及像 Splashtop AEM 這樣的解決方案如何使其成為可能。

為什麼傳統補丁不足以應對

許多人會問的第一個問題是：手動修補有什麼問題？雖然手動修補設備看似只需點擊“更新”按鈕就完成，但在大型和遠端端點環境中管理修補程序可能是一個挑戰，而且容易出錯。

傳統的補丁管理有幾個缺點，可能延遲補丁並使安全漏洞未被處理，包括：

  1. 延遲部署：手動修補端點和應用程式可能是一個耗時且經常中斷工作的過程。因此，這通常會被延遲，無論是為了避免中斷而故意延後，或是不小心因優先更新其他端點而延遲。

  2. 手動監管：當組織需要管理多個端點時，手動更新每個端點可能會耗費時間且容易出現人為錯誤。即時自動化工具可以通過自動檢測並推送修補程式更新來消除手動監管的需求。

  3. 不一致的合規性：手動修補也可能導致端點之間的修補不一致，因為裝置可能被跳過或遺漏。這會使裝置容易受到攻擊，為網路威脅提供了一個簡單的進入點。

  4. 在補丁之前被利用的漏洞： 補丁設計是為了封閉已知和新發現的漏洞，若開發者知道需要解決的漏洞，攻擊者很可能也知道。等待安裝補丁的風險是可能讓攻擊者通過，而一旦他們利用了漏洞，補丁並不會逆轉他們可能造成的損害。

延遲修補如何助長數據洩漏和合規性失敗

幾乎每個人都曾在裝置上看到更新通知彈出，至少選擇過一次“稍後提醒我”，如果不是更多次的話。畢竟，修補更新可能會佔用時間並打斷忙碌的工作日，延遲到合適的時間似乎是合理的。當然，然後他們下次出現時又會再次延遲，然後再下一次，依此類推。

延遲補丁可能非常危險。這使系統暴露在已知漏洞中，駭客、網絡攻擊者和其他不法分子可以輕鬆利用。這導致資料泄露的可能性增加，並未能符合安全合規標準。

及時更新對於維持安全性是必要的。保持裝置和應用程式的修補不僅能減少漏洞和攻擊面，這也是許多IT 合規和法規標準的要求。

從檢測到防禦：實時修補如何保護端點

幸運的是，這些問題和風險都可以透過即時修補來輕鬆避免。自動修補應用程式和端點，當更新一旦可用時，即可幫助填補漏洞檢測和威脅利用之間的差距，並保持裝置更新，而無需手動干預。

這實際上將修補從被動的手動任務轉變為主動的自動化防禦。使用像 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）這樣的解決方案，您將在修補程式可用時立即知道，然後安排和部署修補到分佈的端點，而不需要更新每個裝置。Splashtop AEM 甚至可以將自動更新安排到最方便的時間，以避免干擾。

因此，端點可以在不中斷業務流程或佔用 IT 團隊時間的情況下獲得持續保護。

為什麼即時補丁對 IT 和運行時間很重要

考慮到這一點，讓我們來討論即時補丁的一些好處，特別是在其對 IT 團隊和業務生產力的影響方面。除了增強安全性之外，即時補丁還為 IT 團隊和企業帶來多種好處，包括：

  1. 改善合規性：安全標準和法規通常要求裝置和應用程式保持完全更新和補丁，以保護它們免受已知漏洞的威脅。即時補丁有助於確保端點儘快獲得補丁，從而確保法規合規性。

  2. 減少停機時間：修補可能需要時間，這意味著手動修補可能會在員工等候修補安裝和重新啟動裝置時放慢工作。即時修補可以自動化修補安裝，並將它們排程在一個不會中斷工作的更方便時間。

  3. 減輕 IT 團隊的負擔：手動修補對 IT 團隊來說可能是一個重複且耗時的過程，特別是當他們需要更新多個遠端端點時。即時修補和自動化工具可以通過自動排程和安裝修補來消除這個負擔，讓 IT 團隊有更多時間來處理更緊急的問題。

  4. 提高生產力：當您擁有更好的安全性、最新的更新、較少的停機時間和一個隨時可用的 IT 團隊時，生產力自然會提高。即時補丁讓員工和 IT 團隊能夠專注於他們的工作，而不會分心，並有助於保持裝置安全，從而提高整個組織的效率。

即時修補：遠端 IT 環境的未來

即時補丁不僅是一個“好有”的功能；對於未來準備好的安全策略來說，尤其是考慮到混合和遠端工作、BYOD 環境和物聯網（IoT）的興起，這是必需的。

持續且自動化的保護對支援混合和遠端工作力是必不可少的，因為任何未保護的端點或過時的應用程式不僅會危及裝置，也可能危及您的整個網絡。員工必須能夠在他們偏好的裝置和任何地點工作，而不需要承擔安全風險，這需要適當的修補和最新的安全性。

同時，使用可以輕鬆擴展的補丁解決方案也很重要，這樣可以在新裝置加入您的網絡時跟上您的增長。這有助於確保您可以為所有員工和端點保持適當的補丁和更新，不管您的環境如何變化或者連接了哪些裝置。

採用可擴展、自動化且即時的補丁不僅能降低風險。它為您的網絡安全姿態提供未來保護，以便無論員工在哪裡工作，您都能保持端點的更新和安全。

使用 Splashtop AEM 的實時修補：減少停機時間，增強安全性

如果您正在尋找一個具備即時修補和自動化端點保護的強大解決方案，Splashtop AEM（自動化端點管理）擁有您所需的一切及更多。使用 Splashtop AEM，您可以在分布式端點環境中自動檢測和部署修補，並通過 AI 提供的基於 CVE 的漏洞見解、主動警報和透過 Smart Actions 的自動修復。

Splashtop AEM 的自動化補丁管理保護免受漏洞的威脅，並通過自動化作業系統和第三方軟體的更新來保持安全。一旦補丁可用，Splashtop AEM 就可以開始在遠端端點上排程和部署補丁，實時保持系統安全，而不需要 IT 團隊手動更新每個裝置。

因此，Splashtop AEM 可以快速部署安全更新，解決裝置上的漏洞，並確保不間斷的運作，即使是遠端團隊也是如此。

Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了監控端點、主動解決問題和減少工作量所需的工具和技術。這包括：

  • 自動化的作業系統、第三方和自訂應用程式修補。

  • AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞察。

  • 可自訂的原則框架。

  • 所有端點的詳細目錄追蹤和管理

  • 警報和修復以自動解決問題。

  • 背景操作進行故障排除和系統管理，不中斷終端用戶。

想親自體驗 Splashtop AEM 嗎？現在就申請免費試用開始吧。

常見問題

即時修補如何幫助滿足合規要求呢？
哪些行業最能從即時修補中受益？
即時修補可以處理哪些類型的漏洞？
雲端環境中即時修補端點的安全性如何？
實時修補與排程修補有何不同？

