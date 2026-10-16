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People working on computers in a small business office.

小型企業的勒索軟體防護：從哪裡開始

Robert Pleasant
閱讀時間：9 分鐘
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小型企業的勒索軟體防護來自幾項分層控制措施：在每一條遠端存取路徑上啟用多重要素驗證（MFA）、快速修補已知遭利用的漏洞、在每台電腦上部署端點防護、控管哪些 遠端存取 工具可以執行，以及經過測試的離線備份。先後順序很重要，本指南會先從能封堵最常見入侵途徑的控制措施開始。

2025 年，FBI IC3 收到 3,611 起勒索軟體投訴，通報損失達 3,230 萬美元，而這個數字還未包含停機、業務損失與復原成本。Verizon《2026 Data Breach Investigations Report》也發現，48% 的資安事件中涉及勒索軟體，高於前一年的 44%。

本指南將說明勒索軟體集團為何鎖定中小企業、攻擊者如何入侵、應優先部署哪些防護措施，以及在遭受攻擊時該如何因應。

為什麼勒索軟體集團會鎖定小型企業

雖然大型企業看似是勒索軟體攻擊中最有價值的目標，但小型企業通常更容易成為下手對象。

中小企業往往缺乏大型組織所具備的資安防護與應變速度，因此特別容易成為網路犯罪分子的目標。此外，鎖定中小企業的勒索軟體攻擊有更多下手機會，因此更容易在短時間內攻擊多個受害者。

例如，CISA 和 FBI 指出，Akira 勒索軟體 主要鎖定中小企業（SMB）。在某些 Akira 事件中，攻擊者在初次存取後短短兩個多小時內就竊取了資料，而多數小型團隊在這段時間內都沒有專人持續監看。

一旦小型企業遭到勒索軟體侵害，就會承受必須快速還原一切的壓力。組織每多一刻無法存取自己的資料和網路，就多一刻持續流失業務與金錢，因此必須迅速採取行動。即使能透過備份還原遺失的資料，攻擊者也常會使出「雙重勒索」，在加密資料前先將資料竊走，因此專有與敏感資料仍可能被出售或外洩。

勒索軟體如何入侵小型企業網路

如果想避免勒索軟體攻擊，第一步是先了解這類攻擊是如何發生的。勒索軟體可透過多種方式進入企業網路，包括：

1. 遭竊的密碼與未使用 MFA 的遠端存取

如果沒有 MFA，光是一組遭竊的密碼，就足以讓攻擊者入侵。CISA 表示，Akira 行動者會 透過未受 雙重驗證 保護的 VPN 帳戶取得存取權 ，也會透過 Remote Desktop Protocol（RDP）入侵。重複使用的密碼，以及透過網路釣魚竊取的認證資料，讓這件事變得更容易。強大且獨特的密碼確實有幫助，但 IT 應在每個遠端存取帳戶上強制啟用 MFA，讓密碼本身永遠不足以構成防線。

2. 未修補的軟體與裝置

攻擊者也會利用作業系統、應用程式、VPN 和其他面向網際網路且尚未修補的系統中已知的漏洞。若修補仰賴使用者自行更新裝置，就會留下漏洞，因此由 IT 管理的自動化修補至關重要。

Verizon 的 2026 Data Breach Investigations Report（DBIR）發現，31% 的資料外洩事件最初都是因為漏洞遭到利用。已知遭利用的漏洞中，只有 26% 已完全修補，中位修復時間為 43 天，這讓攻擊者有很長的時間窗口可鎖定暴露的系統。

3. 網路釣魚電子郵件與惡意下載

網路釣魚攻擊和其他社交工程手法，往往是勒索軟體攻擊的第一步。只要有一名員工在不知情的情況下交出密碼資料，或下載惡意檔案，其裝置或帳戶就可能遭到入侵。因此，了解如何防範網路釣魚對網路安全至關重要。

4. 合法的遠端存取工具反過來對付您

這是最難察覺的入侵途徑之一，因為企業和 IT 團隊每天都會使用遠端存取軟體來進行遠距工作和遠端支援。攻擊者一旦入侵成功，許多人就會安裝合法的商業遠端存取工具，以維持其立足點。CISA 指出，Akira 行動者確實會這麼做，讓他們的活動混入一般 IT 管理作業之中，而且他們也會試圖關閉防毒軟體程序。

這就是為什麼，若公司電腦上出現了 IT 從未核准的遠端存取工具，就是值得深入調查的警訊。請保留一份團隊使用的核准遠端存取軟體清單，讓未經核准的工具一眼就能被辨識出來。

小型企業的勒索軟體防護：首先該部署什麼

從這份清單頂端開始，依序往下進行。前兩項控制措施可封住攻擊者最常利用的入口，而之後的每一步，則能在有威脅突破防線時進一步限制損害。

1. 在每個遠端存取途徑和管理員帳戶上都要求使用 MFA

MFA 需要第二種驗證方式，例如驗證器應用程式或安全金鑰，因此光靠遭竊的密碼無法解鎖帳戶。這是 CISA 的首要建議之一，可用來防範 Akira，另一項建議則是關閉來自網際網路的直接 RDP 存取。將它套用到 VPN、遠端存取工具、電子郵件，以及所有管理員帳戶。

2. 優先修補已知遭利用的漏洞

讓裝置維持在已修補且最新的狀態，對維護網路安全至關重要，但了解如何安排修補程式的優先順序也同樣重要。先從已知且正遭到積極利用的弱點著手，因為攻擊者會優先鎖定這些弱點。（可以使用 CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog 來識別這些弱點。）端點的優先順序也很重要：先從對外網際網路開放的系統、VPN 和備份伺服器開始，因為這些系統最容易暴露在風險中，對復原也最關鍵。只要可行，就盡可能自動化修補流程，讓更新不必依賴使用者。

3. 在每台電腦上執行端點防護

端點防護會在每台電腦上偵測並阻止威脅。請留意即時 惡意軟體 偵測、自動隔離已偵測到的威脅，以及封鎖釣魚網站等功能。由於勒索軟體集團會設法關閉防護，IT 也需要集中掌握哪些裝置已受到保護。有能力調查警示的團隊可加入端點偵測與回應（EDR），以進行更深入的調查與回應。

4. 控制可執行哪些遠端存取工具

將核准的遠端存取工具標準化為單一選項，並以 MFA 保護，同時封鎖或警示任何其他遠端存取軟體。這樣一來，攻擊者為了維持存取權而安裝的工具就會特別顯眼，而不是混在其中。

5. 限制管理員權限

一般使用者不應擁有本機管理員權限。如果勒索軟體攻擊涉及遭竊的認證，那麼單一一個具有管理員權限而遭入侵的帳戶，就會讓攻擊者有更大的可及範圍。使用獨立的管理員帳戶，讓可能成為目標的數量維持在最低。

6. 保留離線且經過測試的備份

備份對於在遭受攻擊後還原系統至關重要。CISA 建議使用離線、加密，且與主要網路分開保存的備份，這會讓攻擊者更難以接觸到這些備份。也要讓備份伺服器維持在已修補狀態，因為像 Akira 這類組織會鎖定備份伺服器漏洞；並定期執行還原測試，以確認備份是最新且可正常運作。

7. 訓練員工識別並回報網路釣魚攻擊

員工訓練與資安意識是另一道關鍵防線。員工應知道如何辨識並避免網路釣魚攻擊，並且要有快速且不究責的可疑訊息回報方式，好讓 IT 能在釣魚攻擊擴散前及時因應。

當勒索軟體攻擊企業時該怎麼做

如果遭遇勒索軟體攻擊，請迅速且依序回應。以下步驟依循 CISA’s #StopRansomware Guide 中的勒索軟體應變檢查清單：

  1. 受影響的電腦中斷連接 網路。這有助於限制擴散，但若有可能，請避免將其關機，因為那可能會破壞證據。

  2. 請聯絡 IT 供應商或 MSP 並啟動事件回應計畫。越早啟動計畫，就越能控制損害。

  3. 透過拍攝勒索訊息並記錄哪些系統受到影響，保留證據。這有助於調查與復原流程。

  4. 向適當主管機關通報攻擊，包括 FBI 和 CISA。可透過 ic3.gov 或當地辦事處向 FBI 通報。如果有網路保險，務必及早聯絡保險公司。

  5. 避免支付贖金。雖然支付贖金、及時止損看似很有誘惑力，但無法保證罪犯會履行承諾（而且這等於是在獎勵他們的犯罪行為）。因此，CISA 和 FBI 都不鼓勵支付贖金。

  6. 在封鎖入侵入口並重設密碼後，才可僅從乾淨的備份還原；否則，攻擊者仍可能保有存取權限。離線且經過測試的備份，正是讓這個步驟得以實現的關鍵。

Splashtop Shield for Business 如何協助保護電腦免受勒索軟體威脅

端點防護就是那道防線，能攔下那些避開 MFA 與修補程式更新的威脅。Splashtop Shield for Business 可為小型企業提供這道防線，結合現代防毒、AI 輔助的詐騙與網路釣魚防護，以及封鎖未經授權的遠端存取工具。

Splashtop Shield for Business 可作為支援主動存取的 Splashtop 商業產品附加元件，並可保護 Windows 和 macOS 電腦。透過 Splashtop Shield for Business，您可以：

1. 即時偵測並隔離惡意軟體

Splashtop Shield for Business 提供即時反惡意軟體防護與存取時掃描，並透過 AI 輔助偵測，協助找出傳統特徵碼掃描遺漏的威脅。它會自動隔離大多數威脅，IT 團隊也可直接從 Splashtop 控制台執行快速與完整掃描。

2. 封鎖釣魚網站和未經授權的遠端存取工具

Splashtop Shield for Business 可封鎖不安全及已知的釣魚網站，協助避免員工進入專為竊取密碼而建立的頁面。它也會偵測並封鎖安裝未經授權的遠端存取工具的嘗試，並立即向 IT 發出警示，有助於防範 CISA 所描述 Akira 使用的持續性技術。管理員可將核准的工具加入允許清單，讓合法的遠端支援持續正常運作。

3. 從 Splashtop 控制台部署並產生報告

IT 團隊可透過 Endpoint Policies 自動安裝 Splashtop Shield for Business，或以靜默、按需的方式安裝。威脅警示會顯示在 Splashtop 主控台中，並附上前往 Shield Console 進行分類處理的連結；管理員可在其中查看各裝置的防護狀態與安全事件，並匯出支援 IT 合規作業的記錄檔。

Splashtop Shield for Business 也可以與 CrowdStrike 和 Bitdefender 等安全工具搭配運作。它專注於預防與偵測，且不提供備份或復原功能，因此建議搭配離線備份解決方案。若想更深入了解比較各項工具時該看哪些重點，請參閱 Ransomware protection software: Features that matter

使用 Splashtop Shield for Business 保護小型企業的電腦

對小型企業而言，勒索軟體防護最有效的方式，是依優先順序建立分層控管：MFA 和修補程式更新可封住最常見的入侵入口，而端點防護則能攔下通過這些防線的威脅。Splashtop Shield for Business 透過即時防毒、AI 輔助偵測，以及封鎖未經授權的遠端存取工具，補上這層端點防護。

如果貴組織已經在使用具備主動存取功能的 Splashtop 商務產品，就可以將 Splashtop Shield for Business 加到已管理的電腦上。

準備好加購 Splashtop Shield for Business 了嗎？今天就深入了解。

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常見問題

小型企業最好的勒索軟體防護是什麼？
單靠防毒軟體就能阻止勒索軟體嗎？
小型企業是否應該支付勒索軟體的贖金？
小型企業應該多久測試一次備份？
Splashtop Shield for Business 能防範勒索軟體嗎？

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