小型企業處理的敏感資訊種類與大型組織相同，包括客戶記錄、付款詳細資料和財務帳戶，但通常是在沒有專責安全團隊的情況下進行。這使得每台筆記型電腦和桌上型電腦都成為防範惡意軟體、網路釣魚和勒索軟體的重要防線。
風險相當高。小型企業需要防毒軟體，在不增加成本或團隊難以負擔的管理工作的情況下阻擋威脅。
本指南將說明小型企業適用的防毒軟體應具備哪些功能、它與個人版及內建防毒有何不同，以及如何為裝置、團隊和預算選擇合適的方案。
什麼是適合小型企業的防毒軟體？
適合小型企業的防毒軟體是一種安全軟體，可保護小型組織中的每一台電腦，防範惡意軟體、網路釣魚、勒索軟體及其他常見端點威脅，並提供集中化可視性，讓單一管理者也能確認每台裝置都受到保護。除了傳統以特徵碼為基礎的病毒掃描外，企業防毒軟體通常還會增加以下功能：
即時、隨選掃描
不只偵測已知特徵碼，還能透過行為分析或機器學習進行偵測
網路釣魚與惡意網站封鎖
網頁威脅掃描
漏洞利用防護
可移除媒體掃描
集中式儀錶板，顯示各裝置的防護狀態
為什麼小型企業需要防毒軟體？
小型企業仰賴電腦管理客戶資訊、財務活�動、通訊，以及其他日常營運。只要一台裝置遭到感染，就可能中斷這些工作，並使企業有責任保護的資料暴露於風險之中。
1. 惡意軟體可能會干擾日常業務營運
惡意檔案和應用程式可能會危害裝置安全、中斷日常工作，並使敏感的客戶或財務資訊暴露在風險之中。對小型團隊來說，即使只有一台筆記型電腦遭到感染，也可能意味著工作時數流失，以及額外花時間清理善後。防毒軟體需要快速偵測惡意軟體，並在其執行之前加以阻止。
2. 網路釣魚攻擊經常直接鎖定員工
惡意軟體感染不會憑空出現。網路釣魚攻擊是常見的感染途徑，因為這類攻擊可能誘使員工造訪惡意網站、下載惡意內容，或進入竊取認證資料的頁面，進而安裝惡意軟體。
適合小型企業的優質防毒軟體應能封鎖網路釣魚和惡意網站，並掃描網路流量，讓一次錯誤點擊不容易演變成感染。教導員工如何辨識網路釣魚攻擊，可再增加一層重要防護。
3. 詐騙者愈來愈常透過電話鎖定員工
不是每一次攻擊都是從惡意檔案開始。在技術支援與服務台冒充詐騙中，攻擊者會致電或傳訊給員工，假冒成 IT 人員或受信任的製造商，並說服對方安裝遠端存取工具。一旦安裝了該工具，攻擊者就能直接控制該裝置。
能夠偵測並封鎖未經授權遠端存取工具安裝的防毒軟體，有助於補上這個缺口。
4. 勒索軟體讓預防變得格外重要
勒索軟體會加密檔案並鎖定裝置，直到支付贖金為止，而某些變種甚至會在加密前先竊取資料。對小型企業而言，復原可能意味著顯著的停機時間與成本。防毒軟體可及早識別惡意檔案與可疑行為，在加密擴散�前先行防範。由於防毒軟體著重於預防與偵測，因此若搭配定期備份與即時修補程式更新，效果會更好。
深入了解勒索軟體防護軟體中重要的功能。
5. 小型企業的安全資源可能有限
許多小型企業沒有專責的資安團隊，IT 往往只有一個人，或是委外給外部服務提供者。容易部署、監控及維護的防毒軟體，其重要性不亞於偵測能力，因為只有在有人能確認每台裝置都正常運作時，防護才真正有效。
小型企業在選擇防毒軟體時，該注意哪些重點？
評估防毒軟體時，小型企業應留意以下功能：
惡意軟體防護：強大的防護能力是首要功能（也可以說是最重要的功能）。優質的防毒解決方案能迅速偵測並封鎖病毒、木馬、間諜軟體、惡意下載內容及其他惡意軟體。
超越病毒碼的偵測：許多現代威脅都不符合已知病毒的特徵碼。以行為為基礎或 AI 輔助的偵測，有助於識別僅靠特徵碼掃描無法發現的可疑活動與新威脅。
防網路釣魚與網頁防護：封鎖已知的網路釣魚與詐騙網站，並掃描網頁流量，有助於從源頭阻止員工造訪惡意頁面或下載內容。
遠端存取工具防護：尋找能夠偵測或封鎖未經授權遠端存取工具的防護機制，因為攻擊者經常會在冒充詐騙中要求員工安裝這些工具。
漏洞利用防護：攻擊者總是在尋找可供利用的安全漏洞。良好的漏洞利用防護可在等待安全修補程式期間，防禦企圖濫用這些漏洞的攻擊。
即時防護： 網路安全不能休息，也不能只在事後才檢查是否遭到感染。優質的防毒軟體應持續評估活動並掃描檔案，而不是只依賴定期的手動掃描。
集中可視性：單一儀錶板應顯示哪些裝置受到保護、防護是否為最新狀態，以及已封鎖哪些威脅，避免留下任何防護盲點。
平台涵蓋範圍：請確認解決方案支援企業使用的每一種作業系統，不論是 Windows、macOS 或混合環境，並檢查伺服器或行動裝置是否需要另外涵蓋。
輕量化效能：防毒軟體應提供保護而不造成干擾。輕量化解決方案可在不拖慢裝置速度、也不中斷掃描期間工作的情況下，維持裝置安全。
簡化部署與管理：容易部署與管理的解決方案，可降低日常管理所需的專業資安知識門檻。
清楚、可預期的定價： 具備清楚定價的解決方案，能讓較小型的組織更容易了解每年的防護成本，以及新增裝置時的費用。
容易取得的支援：當發生設定或防護問題時，請確認是否有明確管道可快速獲得回應協助。
個人用防毒軟體與小型企業用防毒軟體有什麼不同？
您可能已經在個人電腦上使用防毒解決方案。如果它已足以應付日常使用，對於整個小型企業的各種裝置來說，應該也一樣適用，對吧？
雖然個人電腦與商務電腦面臨的威脅有許多相同之處，但這並不代表相同的防護措施就已足夠。企業需要保護多台裝置、以精簡團隊加以管理，且通常還必須符合 IT 合規要求。主要差異包括：
裝置涵蓋範圍：商務方案可依整個組織的每台裝置或每個端點擴充規模，而個人方案通常只涵蓋少數幾台裝置。
集中管理：企業防毒可透過單一控制台顯示每台裝置的防護狀態，讓管理員不必逐一檢查每台電腦。
原則控制：企業防毒通常讓管理員可集中設定並鎖定防護設定，避免員工關閉防護或自行變更設定。
向 IT 發出警示：當威脅遭到封鎖時，企業防毒軟體可直接通知 IT，而不必依賴員工自行注意並回報。
新增與汰換裝置：隨著公司成長與升級，商務解決方案可讓保護新裝置及淘汰舊裝置變得更加容易。
敏感資料：企業裝置會處理客戶檔案、財務記錄、雲端應用程式和認證，因此任何感染帶來的風險都更高。
支援：Business 方案通常包含專為管理員設計的支援，可協助處理多台裝置的設定與部署。
內建防毒功能對小型企業來說夠用嗎？
大多數電腦都內建保護功能。Windows 內建 Microsoft Defender Antivirus，而 macOS 則內建 Apple 用於偵測及移除已知惡意軟體的 XProtect 技術。兩者都能為每台裝置提供基本程度的防護。Microsoft 也提供 Defender for Business，可透過 Microsoft 365 Business Premium 取得，或單獨購買，適合希望在 Microsoft 生態系中進行集中管理的組織。
內建防護是否已經足夠，取決於企業需求。查看目前的防護涵蓋哪些內容。能否封鎖網路釣魚和詐騙網站？能否偵測或封鎖未經授權的遠端存取工具？是否能從單一位置查看每台裝置的防護狀態，涵蓋所有使用中的作業系統？威脅遭封鎖時，IT 是否會收到警示？
如果這些問題中有好幾題的答案是否定的，那麼投資專用的企業防毒軟體很可能是值得的。
如何為小型企業選擇最佳防毒軟體
選擇防毒軟體看似複雜，但這些步驟可協助評估各種選項，並做出明智決策。
1. 找出需要保護的裝置
盤點各個端點，包括其執行的作業系統，並將預期成長納入考量。這能提供涵蓋範圍與成本的基準。
2. 定義想防範的威脅
列出企業面臨的威脅，例如惡意軟體、網路釣魚、勒索軟體、惡意網站、漏洞攻擊、受感染的可移除媒體，以及試圖誘使員工安裝遠端存取工具的詐騙。
3. 判斷團隊實際需要多少管理功能
裝置狀態可視性是否已足夠，還是需要更全面的 EDR、原則、調查或安全營運功能？所需的可視性與管理功能可協助縮小選項範圍。
4. 評估部署與日常維護是否簡單易行
選擇不會增加 IT 團隊負擔的解決方案。請考量能多快在所有裝置上安裝防護，以及持續維持其運作需要多少安全專業知識。
5. 考量效能
請尋找可在背景持續執行、且不會拖慢裝置或干擾日常工作的解決方案。
6. 比較定價與裝置涵蓋範圍
了解完整成本，而不只是入門優惠。比較全年總成本、裝置數量限制、續約價格，以及隨著企業成長成本將如何變化。
7. 檢視獨立驗證與可用支援
查看專業評測、獨立測試和使用者回饋，確認解決方案是否如宣稱般有效，並了解客戶在需要協助時可透過哪些方式取得幫助。
Splashtop Shield for Business 如何保護小型企業裝置
許多中小企業已經使用提供遠端存取、遠端支援及端點管理軟體的 Splashtop，來存取並支援他們的電腦。對這些企業而言，Splashtop Shield for Business 可在相同環境中新增防毒與防詐騙保護。這項功能可作為有效中的 Splashtop 企業版訂閱加購項目提供。
Splashtop Shield for Business 包含：
即時反惡意軟體與存取時掃描，在惡意檔案和不安全的應用程式執行前先行阻擋。
AI 輔助偵測，可捕捉到基於特徵碼的掃描可能遺漏的威脅。
詐騙與網路釣魚防護可封鎖不安全及已知的網路釣魚網站，並偵測新出現與持續演變的詐騙。
網頁威脅掃描，協助在惡意內容到達裝置之前先行攔截。
可偵測並封鎖安裝嘗試，並立即向 IT 發出警示的未經授權遠端存取工具封鎖。
透過USB 與可卸除式媒體掃描，檢查外接裝置是否含有惡意軟體。
排程掃描，定期檢查裝置是否有威脅。
可集中管理的原則，管理員可加以鎖定，讓使用者無法變更。
Splashtop 主控台中的警示會與團隊已在查看的端點資料並列顯示，並可直接從警示跳轉到遠端連線。
支援 Windows 和 macOS，部署只需幾分鐘，且無需專屬資安團隊。
為小型企業取得簡單直接的防毒保護
小型企業面臨與大型組織相同的惡意軟體、網路釣魚和勒索軟體威脅，但通常能負責管理安全的人力少得多。合適的防毒軟體能讓每台裝置都受到保護且清楚可見，同時不會增加團隊難以負荷的成本或複雜性。
如果企業已經仰賴 Splashtop 來遠端存取或遠端支援其電腦，Splashtop Shield for Business 可為 Windows 和 macOS 端點提供 AI 輔助的惡意軟體偵測、網路釣魚與詐騙防護，以及遠端存取工具封鎖，並在團隊已經使用的控制台中發出警示。
立即將 Splashtop Shield for Business 加入訂閱，或聯絡我們的業務團隊，為企業找到最適合的方案。