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Splashtop20 years of trust
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多做保護，少做管理。

商業用Splashtop罩

利用現代防毒技術、人工智慧輔助偵測和反詐騙保護，降低風險並增強您的安全態勢。

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當今商業安全狀況

48%在所有已確認的資料外洩事件中，勒索軟體比例高於前一年的 44%¹

9.8%去年美國企業因詐欺造成的年度收入損失佔比年增 46%²

96%勒索軟體受害者中，中小企業佔絕大多數¹

資料來源：1）Verizon 2026 年資料外洩調查報告。2) TransUnion 2025 年下半年全球詐欺報告。

超越傳統防毒技術的保護

從日常防毒到集中式 IT 回應，Shield 可以彌補讓您的業務面臨風險的漏洞。


現代化防毒與惡意軟體防護

在惡意檔案和不安全應用程式執行之前將其阻止。

  • 即時反惡意軟體和訪問時掃描

  • 人工智慧輔助偵測能夠發現基於特徵碼掃描無法捕捉的威脅


防詐騙和網路釣魚

不僅要防範針對員工的機器，還要防範針對員工的詐騙。

  • 屏蔽不安全和已知的釣魚網站

  • 詐騙檢測功能可抓獲未知的、新興的詐騙手段

  • 威脅被攔截後立即通知您的團隊。


阻止未經授權的遠端存取接管

如今的資料外洩往往始於一通電話，而不是惡意軟體。

  • 偵測並阻止未經授權的遠端存取工具 (RAT) 安裝嘗試

  • 偵測到接手企圖時立即向 IT 部門發出警報。


與Splashtop Remote Access 、支援和 AEM 集成

查看警報並遠端連線進行調查，無需切換工具。

  • 除了團隊已檢查的端點數據外，還出現了警報。

  • 無需添加其他控制台即可連接並解決問題

  • 從警報直接跳到末端連線


商業定價Splashtop罩

可作為任何有效 Splashtop 企業產品訂閱的附加元件使用

端點數量

選用 Splashtop 節省成本！

1-100

US$38/端點/月

101-3000

US$31/端點/月

3000+

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Splashtop罩對企業的益處

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    部署簡便

    幾分鐘內即可在Windows和MacOS終端機上啟用保護，無需專門的安全團隊。

  • 人工智慧輔助檢測

    能捕捉標準防毒軟體無法偵測到的惡意軟體、網路釣魚和新型詐騙手段

  • 簡單的日常管理

    管理保護和策略，警報將直接顯示在您的團隊已經檢查的端點資料旁邊。

  • 簡易分級定價

    可隨團隊規模擴展，而不會增加技術棧的複雜度。

資源

Splashtop Shield 支援文章
資料表

常見問題

Shield 是一款功能齊全的防毒軟體嗎？還是我還需要其他程式？
為什麼不利用我們終端設備中已內建的防毒軟體呢？
Shield for Business 的定價是多少？
部署需要多長時間？
我們的數據是如何處理的？
是否提供月繳的訂閱方案？
我需要有效的 Splashtop 訂閱才能使用 Shield for Business 嗎？
我需要哪些條件才能使用 Shield for Business？

勒索軟體每年造成小型企業數百萬美元的損失。

保護您的終端設備和團隊從未像現在這樣重要。點擊下方登入您的 my.splashtop 控制台，並將 Splashtop Shield for Business 新增至您的訂閱。如果您需要更多協助，請聯絡銷售部門。

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