當今商業安全狀況
48%在所有已確認的資料外洩事件中，勒索軟體比例高於前一年的 44%¹
9.8%去年美國企業因詐欺造成的年度收入損失佔比年增 46%²
96%勒索軟體受害者中，中小企業佔絕大多數¹
資料來源：1）Verizon 2026 年資料外洩調查報告。2) TransUnion 2025 年下半年全球詐欺報告。
超越傳統防毒技術的保護
從日常防毒到集中式 IT 回應，Shield 可以彌補讓您的業務面臨風險的漏洞。
現代化防毒與惡意軟體防護
在惡意檔案和不安全應用程式執行之前將其阻止。
即時反惡意軟體和訪問時掃描
人工智慧輔助偵測能夠發現基於特徵碼掃描無法捕捉的威脅
防詐騙和網路釣魚
不僅要防範針對員工的機器，還要防範針對員工的詐騙。
屏蔽不安全和已知的釣魚網站
詐騙檢測功能可抓獲未知的、新興的詐騙手段
威脅被攔截後立即通知您的團隊。
阻止未��經授權的遠端存取接管
如今的資料外洩往往始於一通電話，而不是惡意軟體。
偵測並阻止未經授權的遠端存取工具 (RAT) 安裝嘗試
偵測到接手企圖時立即向 IT 部門發出警報。
與Splashtop Remote Access 、支援和 AEM 集成
查看警報並遠端連線進行調查，無需切換工具。
除了團隊已檢查的端點數據外，還出現了警報。
無需添加其他控制台即可連接並解決問題
從警報直接跳到末端連線
商業定價Splashtop罩
可作為任何有效 Splashtop 企業產品訂閱的附加元件使用
端點數量
選用 Splashtop 節省成本！
1-100
US$38/端點/月
101-3000
US$31/��端點/月
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Splashtop罩對企業的益處
部署簡便
幾分鐘內即可在Windows和MacOS終端機上啟用保護，無需專門的安全團隊。
人工智慧輔助檢測
能捕捉標準防毒軟體無法偵測到的惡意軟體、網路釣魚和新型詐騙手段
簡單的日常管理
管理保護和策略，警報將直接顯示在您的團隊已經檢查的端點資料旁邊。
簡易分級定價
可隨團隊規模擴展，而不會增加技術棧的複雜度。