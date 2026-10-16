企業及其員工都是詐騙集團常見的下手目標。只要幾封帶有欺騙性的電子郵件和一個假連結，就可能騙到缺乏警覺的員工匯出款項、交出密碼資訊，或讓未經授權的使用者混入，而最後付出代價的就是企業。
根據 FBI Internet Crime Complaint Center（IC3）的資料，商務電子郵件詐騙在 2025 年造成超過 30 億美元的通報損失，而科技支援與客戶支援詐騙（這類詐騙常冒充受信任的支援團隊）又額外造成 21 億美元損失。這類詐騙中有許多案件在完全不使用惡意軟體的情況下就能得逞，這也是為什麼反詐騙防護已成為 IT 團隊網路安全的核心一環。
本指南將說明企業防詐保護包含哪些內容、哪些詐騙最常鎖定員工、為什麼光靠防毒軟體還不夠，以及 IT 團隊可以採取哪些控管措施來阻止詐騙。
什麼是企業防詐保護？
企業防詐騙防護結合驗證流程、員工意識培訓，以及端點安全工具，旨在協助防止員工落入詐騙陷阱。這些詐騙手法形式多樣，但通常涉及匯款、分享認證資料，或以其他方式讓攻擊者取得公司裝置的存取權。
反詐騙防護包含三個關鍵層面：
流程：付款與帳戶變更的執行與驗證方式。
人員：如何培訓員工辨識並通報詐騙。
技術：公司用來封鎖詐騙網站、網�路釣魚頁面和未經授權存取的工具。
這三層防護可相互配合，補足彼此遺漏的缺口，為整個組織提供更全面的安全防護。
最可能鎖定員工的詐騙手法
大多數接觸到員工的詐騙，通常都遵循少數幾種模式。以下各項說明員工應該了解的警訊，以及 IT 可採取哪些控管措施來加以阻止。
1. 商務電子郵件入侵與高階主管冒充
是否曾收過一封看似來自主管或同事的電子郵件，內容卻提出奇怪的匯款要求？一種常見的詐騙手法，是入侵或偽冒主管或同事的電子郵件，接著要求目標匯款、更改薪資轉帳帳戶，或購買禮品卡。根據 IC3 報告，2025 年這類詐騙在 24,768 件申訴中造成超過 30 億美元的損失。
幸好，還是有一些警訊可以留意。如果電子郵件刻意營造急迫感（例如「我的錢包在海外被偷了，我需要您匯錢給我」或「我們需要立即匯出這筆款項」）、要求保密，或要您繞過正常核准流程，都應該提高警覺。同樣地，如果電子郵件地址看起來不太吻合，或文法有問題，也可能代表這是遭到偽冒或已被入侵的帳號。
對 IT 和財務團隊來說，最有力的控管就是流程。要求採用帶外驗證，例如回撥至已知號碼，並針對任何付款、薪資發放或銀行資料變更安排第二位核准者，無論看起來是誰提出要求都一樣。
2. 網路釣魚與假登入頁面
在 IC3 的 2025 年報告中，網路釣魚是通報數量最多的犯罪類型，共有 191,561 件申訴。在典型攻擊中，電子郵件或訊息會將人導向假登入頁面，或以其他方式要求員工提供登入認證。如果員工誤信詭計並輸入登入資訊，攻擊者就能竊取這些資訊，並用來登入遭竊的帳戶。
要避免網路釣魚，員工在開啟電子郵件和點擊連結時應保持警覺。確認連結導向的位置與其宣稱相符（也要留意細微的拼字變化，例如用大寫 I 取代小寫 l），並提防突如其來的登入提示。如果訊息試圖營造急迫感（「請在接下來 24 小時內登入，否則帳號將被刪除」），那也是另一個警訊。
在 IT 層面上，能封鎖已知網路釣魚網站的端點防護，可在有人還是點了連結時提供一道防線，而 MFA 則可避免遭竊密碼單獨就足以造成風險。當員工不確定連結是否安全時，應改為透過可信任的 URL 登入。
3. 冒充技術支援與服務台
一種經典版本是突如其來接到「Windows tech support」的來電，聲稱已偵測到某台電腦有病毒。假冒技術支援是另一種常見詐騙，光是在 2025 年，就在個人受害者與企業之間造成超過 20 億美元的通報損失。
詐騙通常始於一通電話、一封電子郵件，或其他聲稱來自公司 IT 團隊的通知。他們聲稱需要對受害者的裝置進行疑難排解、偵錯或其他維護工作，因此需要遠端存取來處理問題。
這類詐騙通常會利用合法的商業遠端存取軟體來連接受害者的裝置。接著，攻擊者會利用這項存取權限竊取資料、安裝 malware，或存取其他有價值的檔案。由於遠端存取工具本身是合法軟體，基於特徵碼的防毒軟體通常不會將其標記出來。
在這種情況下，警訊就在這個要求本身。遠端存取詐騙防範需要保持謹慎與懷疑，尤其是在突然接到自稱來自服務台的聯繫時。
員工應留意主動找上門的支援人員、要求立即行動的施壓話術，以及要求安裝軟體或念出代碼的請求。對 IT 團隊來說，解決方式有兩個部分：公布一個官方支援管道，讓員工清楚真正的 IT 會如何聯繫他們；並在公司裝置上封鎖未核准遠端存取工具的安裝。
4. 假發票與供應商付款詐騙
公司收到付款發票時，必須查核並確認確實已收到所支付的服務，且款項會支付給正確的對象。假發票和供應商付款詐騙，目的是誘騙企業付款給詐騙者，或將合法款項重新導向到其他帳戶。
在這類詐騙中，詐騙者通常會寄送從未被訂購的商品或服務發票，賭企業會在未核對細節的情況下直接付款。有些情況下，他們會冒充真實供應商，要求企業更新銀行資料，讓原本應付給真正通路商的合法款項改匯到他們手上。
無論是哪一種情況，詐騙者都能得逞獲利，而企業和供應商則成為受害者。
員工可透過留意這些跡象來識別此類詐騙：沒人記得曾訂購的服務發票、遭變更的銀行資料，以及與真正通路商略有差異的寄件者網域。在流程面上，凡是變更通路商銀行資料，都應透過既有存檔的聯絡資訊進行確認，絕不要使用請求中提供的聯絡方式。
5. AI 輔助冒充與語音克隆
人工智慧（AI）讓詐騙者有了更多欺騙受害者的新工具。根據 FBI 的 IC3 報告，在 IC3 首次追蹤這項標記的 2025 年，標示為與 AI 相關的投訴造成的損失接近 9 億美元。
詐騙者可以利用 AI 快速製作逼真的網路釣魚郵件，讓網路釣魚攻擊更有效。同樣地，他們也可以利用 AI 複製公司高階主管或同事的聲音，致電受害者要求匯款或提供認證資料。熟悉的聲音已不再是可靠的身分證明，而生成式 AI 還能讓這些通話即時互動、更加逼真。
不過，警訊仍然存在。若透過非正常管道接到語音或視訊通話，要求匯款或提供存取權限，就是重要的危險訊號，尤其當來電者不斷強調急迫性時更是如此。
訓練員工先掛斷電話，再透過已知號碼回撥給對方，並將這項回撥流程列為付款與存取變更原則中的必要步驟。
傳統防毒軟體在防詐上的不足之處
Antivirus 是端點安全的核心一環，但許多詐騙手法本來就是設計來繞過它的。
以特徵碼為基礎的防毒軟體著重於惡意檔案和程式碼。許多詐騙根本不涉及惡意軟體。它們會誘騙員工進行電匯、交出認證資料，或為詐騙者安裝合法的遠端存取工具。
在這些情況下，攻擊是透過員工自己的操作來完成的。防詐保護必須在員工成為目標的當下發揮作用，例如當他們進入網路釣魚頁面或詐騙網站時，或當有人要求他們安裝遠端存取軟體時。
這並不是說防毒軟體已經過時。防毒軟體仍然是防範惡意軟體和其他網路威脅的必要工具，但應搭配針對詐騙的端點防護與使用者訓練，才能提供更全面的保護。
7 個步驟保護企業免受詐騙侵害
這七個步驟結合流程、人員與技術，協助 IT 團隊在詐騙造成企業金錢損失前及時阻止：
透過第二個管道驗證每筆付款與帳戶變更：許多詐騙仰賴受害者照單全收，因此多一道驗證，就能補上最常見的漏洞。在變更銀行資料、新增收款人或更新薪資資訊前，應要求回撥至已知電話號碼（而非請求中提供的號碼），並由第二位核准人員確認。
針對當前詐騙手法訓練員工：以真實案例進行簡短且定期的訓練效果最佳，包括冒充服務台和 AI 語音複製。讓可疑訊息的回報流程快速又沒有究責壓力，這樣員工一發現異狀就會主動通報。
發布單一官方 IT 支援管道：您可以明確告知員工 IT 會如何與他們聯繫，並清楚說明 IT 絕不會主動致電要求他們安裝軟體，以此防範 IT 詐騙。任何其他要求都應視為詐騙並加以通報。
控制哪些遠端存取工具可在公司裝置上執行：統一使用一款核准的遠端存取工具，並確保員工知道 IT 團隊使用的是哪一款。接著封鎖或標示任何其他遠端存取軟體在公司裝置上的安裝行為。
加入可封鎖詐騙與網路釣魚網站的端點防護：端點防護是防禦惡意連結與網站的強大工具。請尋找可涵蓋受管理裝置，並能在員工與詐騙或網路釣魚網站互動前先行封鎖的防護方案。
對關鍵帳戶強制實施多重要素驗證：如果員工的認證遭竊，額外的驗證層就可能成為救命關鍵。登入電子郵件、銀行、薪資發放等帳戶時，請使用多重要素驗證（MFA），這樣即使密碼遭竊，也不足以讓未經授權者取得存取權限。
集中管理警示並制定回應計畫：集中化控制與明確計畫，可協助 IT 團隊快速且有效地回應威脅。請確保安全警示會集中傳送到 IT 的單一管道；如果裝置遭到感染，應迅速將其隔離並重設認證。如果資金已被轉出，請務必聯絡銀行，並向 FBI 和 FTC 通報所有事件。
企業選擇防詐騙軟體時該注意什麼
企業防詐需要把員工訓練與防詐軟體強力結合起來。防詐軟體能協助識別並封鎖潛在詐騙，但也要確認它具備合適的功能。
請��務必留意以下幾點：
即時惡意軟體防護 會在檔案開啟或下載時自動掃描，並隔離偵測到的威脅。
詐騙與釣魚網站封鎖，可封鎖已知惡意網站，並攔截新出現的網站。
AI 輔助詐騙偵測可協助識別新型與正在出現的詐騙，即使以規則為基礎的篩選機制無法辨識也沒問題。
封鎖未經授權的遠端存取工具，以偵測並阻止安裝未核准遠端存取軟體的企圖。
集中式部署與原則控制，讓 IT 能在所有端點上安裝並強制執行防護，即使這些端點不在現場也沒問題。
即時警示 ，在威脅遭封鎖或偵測到接管企圖時通知 IT。
與現有安全工具相容，因此可與現有的防毒軟體或 EDR 軟體並行運作而不會產生衝突。
清楚的隱私界線，讓管理員可查看保護狀態與安全事件，同時不會暴露員工的個人檔案。
Splashtop Shield for Business 如何協助 IT 團隊降低詐騙風險
雖然外面有許多詐騙與威脅試圖竊取帳號和資料，但也有工具能同時防範惡意軟體與詐騙者。Splashtop Shield for Business 結合防毒與防詐保護，協助保護員工不受誘騙，同時保護裝置免受病毒侵害。
Splashtop Shield for Business 可作為具備主動存取功能的 Splashtop 商務產品附加元件，結合現代化防毒與 AI 輔助詐騙及網路釣魚防護，協助維持端點安全。有了 Splashtop Shield for Business，您可以：
1. 以 AI 輔助偵測封鎖詐騙與網路釣魚網站
Splashtop Shield for Business 可封鎖不安全和已知的網路釣魚網�站，而其 AI 輔助詐騙偵測功能，則有助於揪出尚未列入已知清單中的新型與新興詐騙。即時反惡意軟體與存取時掃描可在惡意檔案和不安全的應用程式執行前先行阻止。
2. 封鎖未經授權的遠端存取工具安裝
遠端存取是促進遠端協作、支援與工作的絕佳工具。然而，詐騙者可能藉由誘騙受害者授予存取權限來濫用這項技術。因此，Splashtop Shield for Business 會偵測並封鎖安裝未經授權遠端存取工具的企圖，包括詐騙者用來冒充服務台的工具。管理員可將核准的遠端存取工具加入允許清單，讓合法的支援連線持續正常運作。如果 Splashtop Shield 偵測到接管企圖，就會立即向 IT 發出警示，以便及時介入。
3. 透過 Splashtop 控制台進行部署與報告
管理安全性不該為使用者或 IT 團隊帶來不必要的困擾。IT 團隊可透過 Endpoint Policies 自動安裝 Splashtop Shield for Business，或執行不會打斷使用者的按需靜默安裝。快速掃描與完整掃描都可從 Splashtop 主控台啟動，而威脅警示則會顯示在其中的 Security > Threats 下方，並提供可直接前往 Shield Console 進行調查的連結。
此外，Splashtop Shield 還能自動隔離大多數威脅，進一步提升回應速度，同時不會為 IT 部門增加額外負擔。
4. 在現有安全工具之外加入反詐騙防護
Splashtop Shield for Business 可與其他安全工具並行運作，例如 CrowdStrike 或 Bitdefender，不會發生衝突。管理員可查看每個端點的防護狀態與安全事件，而員工的個人檔案與瀏覽紀錄則會維持隱私。
為管理的端點加入反詐騙防護
惡意軟體鎖定的是裝置，�詐騙鎖定的是人。良好的防詐保護結合驗證、訓練與端點控管，讓企業能在詐騙網站造成金錢損失之前及早發現，並阻止未經授權的遠端存取。
Splashtop Shield for Business 加入了這層端點防護，結合即時防毒、AI 輔助詐騙與網路釣魚防護，以及封鎖未經授權遠端存取工具，協助 IT 團隊在 Windows 和 macOS 端點上識別並阻止詐騙。
如果目前已使用具備主動存取功能的 Splashtop 商務產品，即可將 Splashtop Shield for Business 新增到訂閱方案中。
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