快速支援：遠端支援 Window、Mac、iOS 和 Android

什麼是快速支持？

快速支持是一種遠程訪問計算機和移動設備的解決方案，當您沒有在設備上運行無人值守的支持代理程序時提供支持。

快速支持如何工作？

在快速支持下，最終用戶通常會下載並運行一個顯示存取代碼的小程序。用戶將存取代碼提供給技術人員。技術人員將其輸入到他們的應用程序中，然後可以遠端存取電腦或設備，查看螢幕並遠端控制電腦或設備（在操作系統允許的情況下）。

最受歡迎的快速支持解決方案是什麼？

提供快速支持的一些流行工具是 Splashtop SOS，TeamViewer，前往協助和日誌救援。 這些解決方案都以類似的方式工作，對於 MSP（託管服務提供商），IT 和支持團隊幫助他們的朋友和家人的用戶和高級用戶非常有用。

為什麼 Splashtop SOS 是快速支持的最佳選擇？

很棒的價格。 Splashtop SOS 從每 年 $199 每位技術人員 開始，或者多一點，以添加無人值守的電腦支持。 與 SOS 相比，其他費用為 3 倍，4 倍甚至 5 倍或更多。 能夠在基本軟件包中支持 Windows，Mac，iOS 和安卓系統，並包括一個免費的移動附加組件。 其他限制您僅使用基本軟件包中的遠程支持計算機，並且僅為其移動附加組件每年收取高達 1,579.20 美元的費用。 超過3000萬用戶使用了受信任的技術來進行遠端電腦存取。安全又可靠。

使用 SOS 提供快速支持是什麼感覺？

您可以開始免費 7 試用，然後按照以下步驟操作。

從技術人員/支持代理的角度來看：

在您的電腦或行動裝置上安裝SOS 的Splashtop商務應用(適用於 Windows、Mac、iOS、Android 等) 使用您的 SOS 帳戶或 SOS 試用帳戶登錄 單擊工具欄中的+ SOS圖標，它將打開一個對話框供您輸入連線代碼（下圖中的中心圖片） 指示您的客戶/用戶從Splashtop應用程式中顯示的下載鏈接下載並在他們的設備上運行SOS應用程式，或者您可以為他們提供帶有公司徽標，顏色和文字的自定義應用程式。 他們運行該應用程序（下面的左圖），為您提供代碼，您可以在應用程序中輸入代碼，然後您可以遠程訪問他們的 Windows 或 Mac 計算機或 iOS 或 Android 設備。 您可以遠程控制計算機和許多 Android 設備。 對於 iOS 裝置，您可以在使用支援步驟時即時檢視其螢幕，但 Apple 不允許遠端控制。

以下是在移動設備上提供快速支持的外觀：

您可以在右側螢幕視圖的頂部看到工具欄。當您遠端存取/控制電腦時，有一個類似的工具欄。該工具欄使您可以輕鬆存取其他快速支持工具，其中包括：

遠端存取多顯示器系統時在顯示器之間切換

設備之間的文件傳輸

與遠端電腦聊天

螢幕縮放/大小和FPS流質量

立即開始使用快速支援

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