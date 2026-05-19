快速支援：遠端支援 Window、Mac、iOS 和 Android

什麼是快速支持？
快速支持是一種遠程訪問計算機和移動設備的解決方案，當您沒有在設備上運行無人值守的支持代理程序時提供支持。
快速支持如何工作？
在快速支持下，最終用戶通常會下載並運行一個顯示存取代碼的小程序。用戶將存取代碼提供給技術人員。技術人員將其輸入到他們的應用程序中，然後可以遠端存取電腦或設備，查看螢幕並遠端控制電腦或設備（在操作系統允許的情況下）。
最受歡迎的快速支持解決方案是什麼？
常見的快速支援工具包括 Splashtop Remote Support、TeamViewer、GoToAssist 和 LogMeIn Rescue。這些解決方案的運作機制大同小異，可以幫助 MSP (託管服務供應商)、IT、支援團隊協助一般使用者和需要協助親友的進階使用者。
Splashtop Remote Support 為什麼能成為快速支援的首選？
好價格.Splashtop 遠端支援每年每位技術人員起價為 NT$6,200，或多付一點以添加主動電腦支援。其他遠端支援的費用是 Splashtop 的 3 倍、4 倍甚至 5 倍或更多。
能夠在基本軟件包中支持 Windows，Mac，iOS 和安卓系統，並包括一個免費的移動附加組件。 �其他限制您僅使用基本軟件包中的遠程支持計算機，並且僅為其移動附加組件每年收取高達 1,579.20 美元的費用。
被超過 3000 萬用戶信任的技術，用於遠端電腦存取。安全且可靠。
透過 Splashtop Remote Support 提供快速支援的體驗如何？
您可以開始免費試用，然後按照以下步驟操作。
從技術人員/支持代理的角度來看：
在您的電腦或行動裝置上安裝SOS 的Splashtop商務應用(適用於 Windows、Mac、iOS、Android 等)
使用您的 SOS 帳戶或 SOS 試用帳戶登錄
單擊工具欄中的+ SOS圖標，它將打開一個對話框供您輸入連線代碼（下圖中的中心圖片）
指示您的客戶/用戶從Splashtop應用程式中顯示的下載鏈接下載並在他們的設備上運行SOS應用程式，或者您可以為他們提供帶有公司徽標，顏色和文字的自定義應用程式。
他們運行該應用程序（下面的左圖），為您提供代碼，您可以在應用程序中輸入代碼，然後您可以遠程訪問他們的 Windows 或 Mac 計算機或 iOS 或 Android 設備。 您可以遠程控制計算機和許多 Android 設備。 對於 iOS 裝置，您可以在使用支援步驟時即時檢視其螢幕，但 Apple 不允許遠端控制。
以下是在移動設備上提供快速支持的外觀：
您可以�在右側螢幕視圖的頂部看到工具欄。當您遠端存取/控制電腦時，有一個類似的工具欄。該工具欄使您可以輕鬆存取其他快速支持工具，其中包括：
遠端存取多顯示器系統時在顯示器之間切換
設備之間的文件傳輸
與遠端電腦聊天
螢幕縮放/大小和FPS流質量