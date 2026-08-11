Microsoft 於 2026 年 8 月發布的Patch Tuesday更新涵蓋 421 個 CVE，涉及 Windows、Office、Azure、Exchange Server、SharePoint Server、Developer Tools 和 Microsoft Defender。有兩項漏洞特別值得立即關注：一項已確認在實際環境中遭到利用，另一項則已公開為人所知。另外也標示出兩項影響 Windows TPM、經重新發布的非 Microsoft CVE。以下是我們對於應優先關注重點的看法。
Microsoft 2026 年 8 月 Patch Tuesday 解析
如同多數月份的情況，Windows 在本次發佈中占最大宗，共有 236 項弱點透過 32 項不同更新獲得修補。Office 和 Office 2016 各有 98 項弱點，反映出同一組底層問題透過兩種不同的服務模式提供修補——目前仍受支援的 Office 版本採用累積更新，而 Office 2016 則採用個別更新。接著是 SharePoint Server 和 Developer Tools，弱點數量分別為 30 項和 26 項。
以下是版本發布的細項：
產品系列
各產品／版本更新
已修補的弱點
不同更新
更新類型
Azure
1
17
15
個別
Defender
1
1
1
累計
開發人員工具
1
26
36
累計
Exchange Server
1
7
4
累計
Office
1
98
11
累積（2016 除外）
Office 2016
1
98
18
個別
其他
1
6
4
個別
SharePoint Server
1
30
3
累計
Windows
1
236
32
累計
當我們深入檢視本月曝險實際落在哪些地方時，會發現又是那幾個熟悉的領域：Windows 核心網路與驅動程式元件（DNS Server、DHCP Server、RRAS、SSTP、RMCAST、Telephony Service、Win32k）、Office 文件處理元件（Word、Excel、PowerPoint、Access，以及共用 Graphics Component），以及協作平台（SharePoint Server 和 Exchange Server）。本月我們也看到修補程式明顯集中在 Developer Tools 和 .NET，若組織有執行內部建置或 CI/CD 基礎架構，這點特別值得留意�。
由於 Office 和 Windows 合計占了本月已處理漏洞的四分之三以上，因此我們預期，修補程式驗證的大部分工作會落在端點與生產力工作負載，而非伺服器基礎架構上；不過，SharePoint、Exchange 與核心 Windows 網路服務中的伺服器端修補，由於具備面向網路的特性，因此風險明顯更高。
零時差漏洞與較可能遭利用的弱點
每個月，我們都會密切關注這類 CVE：Microsoft 自身釋出的訊號——例如已公開的細節或已確認遭到利用——顯示實際世界的風險正在超越 CVSS 所驅動的嚴重性評分。本月有兩個漏洞屬於這一類：
CVE ID
標題
重點項目
CVE-2026-62832
Windows User Profile Service 權限提升弱點
公開已知
CVE-2026-68820
Windows Ancillary Function Driver for WinSock 權限提升弱點
偵測到漏洞利用
CVE-2026-68820 已確認遭到主動利用，而 CVE-2026-62832 則是已公開漏洞，代表相關技術細節已可取得，可能加速漏洞利用程式的開發。這兩個都是權限提升漏洞，評級為 Important 而非 Critical——這也再次提醒我們，不能只依賴嚴重性評級來判斷處理急迫性。無論其 CVSS 驅動的標籤為何，這兩個漏洞都應列為本月修補佇列的�最優先事項。
2026 年 8 月重大漏洞
我們對此版本的審查發現 43 個被評為重大（Critical）的弱點，其中絕大多數都是遠端程式碼執行（RCE）漏洞。其中有幾項會影響面向網路的基礎架構，我們經常看到這些架構暴露在企業網路內部或邊界：
CVE ID
受影響元件
後續效應
CVE-2026-62817 / CVE-2026-62820 / CVE-2026-62878 / CVE-2026-65789
Windows DNS 伺服器
遠端程式碼執行
CVE-2026-62819
Windows 路由與遠端存取服務（RRAS）
遠端程式碼執行
CVE-2026-62818
Active Directory Certificate Services (AD CS)
遠端程式碼執行
CVE-2026-62815
Microsoft QUIC
遠端程式碼執行
CVE-2026-62816
Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST)
遠端程式碼執行
CVE-2026-62889
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)
遠端程式碼執行
CVE-2026-62823
Windows DHCP Server
遠端程式碼執行
CVE-2026-65791
Windows iSCSI Target Service
遠端程式碼執行
CVE-2026-62824
遠端桌面用戶端
遠端程式碼執行
CVE-2026-62827 / CVE-2026-64921 / CVE-2026-65665
Microsoft SharePoint Server
權限提升／遠端程式碼執行
CVE-2026-62911
Microsoft Exchange Server
權限提升
我們正在追蹤的其餘重大等級 CVE，主要集中在 Microsoft Office（Word、Excel，以及共用的 Graphics Component），本月就有十多個重大 RCE 漏洞。由於其中有幾項漏洞影響到經常暴露於不受信任網路的服務，尤其是 DNS、RRAS 和 DHCP，因此我們會將網域控制站、邊緣伺服器及遠端存取基礎架構的修補程式驗證與部署列為最高優先事項。
如何排定 2026 年 8 月修補程式的優先順序
面對 421 個 CVE，採取以風險為基礎的方法至關重要�。以下是我們建議對本月版本進行分級處理的方式。
72 小時內完成修補
Windows DNS Server、DHCP Server、RRAS、SSTP 和 RMCAST — 面向網路服務的重大 RCE 漏洞
Active Directory Certificate Services (AD CS) 和 Microsoft QUIC——影響身分與傳輸基礎架構的重大 RCE
CVE-2026-68820（WinSock AFD）與 CVE-2026-62832（User Profile Service）— 分別已遭主動利用且已為公開所知
SharePoint Server 和 Exchange Server——網際網路對外部署的協作平台中的 Critical 漏洞
遠端桌面用戶端與 iSCSI Target Service——與遠端存取及儲存基礎架構相關的重大 RCE
請在 1-2 週內修補
Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint、Access）— 需要使用者互動、數量龐大的重大與重要 RCE 漏洞
開發人員工具與 .NET——與內部建置、CI/CD 和應用程式基礎架構相關
Windows Kernel、Win32k、NTFS 與 Telephony Service——重要性評等為 Important 的弱點，廣泛影響各種端點
例行修補週期
影響較少暴露服務的低嚴重性 Windows 元件
需要本機存取權限或非預設設定的漏洞
已部署補償性控制措施的系統（網路分段、限制存取、EDR 涵蓋）
值得注意的重新發布非 Microsoft CVE
CNA
標籤
CVE
常見問題？
有因應措施嗎？
有什麼緩解措施？
MITRE
Windows TPM
CVE-2026-6726
Yes
No
No
MITRE
Windows TPM
CVE-2026-6727
Yes
No
No
這兩個重新發布的 CVE 都會影響 Windows TPM（Trusted Platform Module，受信任平台模組）實作，並由 MITRE 而非 Microsoft 自家的 CNA 追蹤。目前兩者都沒有已記錄的因應措施或緩解方式，因此一旦供應商更新可用，及時套用修補程式就是主要的補救途徑。正如我們每個月在這類問題出現時都會提到的，我們建議將 TPM 堆疊這類第三方與韌體相關元件，納入與 OS 層級修補程式相同的弱點管理流程，而不是視為另一條獨立且優先順序較低的處理軌道。
Splashtop AEM 如何提供協助
本月有 421 個 CVE 需要處理，若要手動在每個端點之間進行風險分級，並不切實際。這正是 Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) 所要補上的缺口：
快速識別風險：集中掌握端點漏洞、修補狀態，以及軟體／硬體詳細目錄的可視性，讓您在開始修補前，就能先了解哪些地方存在風險。
優先處理重大更新：AI 驅動的 CVE 洞察可顯示哪些漏洞對環境最重要，包括嚴重性為重大以及已確認或可能遭利用的 CVE，讓心力先投入風險最高的項目。
更快完成修補： 自動化修補原則，並即時將更新部署至作業系統與第三方軟體，同時掌握每一步的成功與失敗情況。
強化現有工作流程：在手動修補之外，或搭配 Microsoft Intune，加入更快速的修復與更佳的可視性。
免費試用 Splashtop AEM
如果沒有合適的工具，光是一次 Patch Tuesday 就可能需要好幾週才能完成全面修補——而等到處理完時，下一波發佈往往已經在路上。有了 Splashtop AEM，您可以：
偵測整個環境中的易受攻擊端點
根據實際遭利用風險，優先處理關鍵 CVE
自動部署 Windows、Office 和第三方應用程式的修補程式
從單一儀錶板監控修補程式成功與失敗情況
強化分散式與遠端環境中的安全性