修補管理是維護IT環境安全的重要部分。它解決漏洞問題，保持裝置與最新的安全和效能改善同步，並協助確保 IT 合規性。然而，企業往往忽視了其修補管理指標，並未對其修補進行監控。
追踪補丁管理指標和 KPI 是 IT 團隊優化其補丁流程、提高安全性和確保符合所有相關標準和規範的一種有效方式。考慮到這一點，讓我們來檢視有效補丁管理的關鍵指標，為什麼它們很重要，以及像 Splashtop AEM 這樣的解決方案如何輕鬆監控這些指標。
為什麼追蹤指標和 KPI 對於修補管理至關重要
你可能會想：“為什麼追蹤修補管理 KPI 如此重要？”很容易以為修補管理只是安裝更新並繼續，但實際上這是一個可以影響整個組織的效率和生產力的重要過程。畢竟，如果修補程式安裝時間過長或出現意外的兼容性問題，可能會浪費員工的時間並導致意外的停機時間。同時跳過修補更新則會導致網絡安全風險。
修補管理指標提供了修補過程有效性的重要見解。這有助於組織保持生產力、降低漏洞風險並提高整體安全性，同時指導 IT 團隊在安裝修補時做出明智的決策。
例如，一些有效補丁管理的關鍵指標包括偵測和安裝補丁所需的時間（平均修復時間）。理解這些 KPI 有助於 IT 團隊確保他們的補丁管理流程是高效的，並能以最快速度解決漏洞問題。這種數據驅��動的方法幫助團隊改善補丁流程並降低資料外洩風險，這對於安全和 IT 合規性來說至關重要。
前 10 大補丁管理指標監控
考慮到這一點，是時候看看您需要監控的關鍵補丁管理指標了。這些 KPI 將為您的補丁部署過程提供寶貴的洞見，包括它可以和應該改進的地方，以及要避免的障礙。
補丁管理的 KPI 包括：
1. 修補部署頻率
首先，考慮補丁部署的頻率和規律性（也稱為補丁節奏）。良好的補丁頻率有助於確保您跟上新補丁，從而減少端點和系統未修補和易受攻擊的時間。
2. 補丁響應時間
您修補端點的速度有多快？跟踪從發現漏洞到部署補丁所需的時間至關重要。這有助於確定您公司的補丁管理流程的反應速度和效率。快速的反應時間表明補丁管理和風險緩解有效，但較慢的時間表明需要改進。
3. 系統修補百分比
當您修補端點時，必須確保每個設備都涵蓋；留下未修補的設備或系統會造成網路攻擊者可以利用的巨大漏洞。因此，記錄系統補丁的百分比，有助於全面了解 IT 基礎設施中的補丁覆蓋率。這為補丁管理過程的徹底性提供了明確的指標，並可以識別仍需要更新的端點。
4. 失敗補丁應用的數量
有時候，補丁無法正確安裝，需重新安裝。然而，如果這種情況頻繁發生，可能是必須解決的問題的徵兆。追踪失敗補丁的數量可以識別補丁管理過程中的問題，使 IT 團隊能夠解決這些問題並改進流程。這有助於保持整個組織的完整補丁覆蓋，提高補丁效率。
5. 追蹤重新修補的漏洞
有時需要再次修補曾經修補過的漏洞。追蹤這些情況有助於了��解初次修補工作的有效性，並找出需要改進補丁測試和部署的地方。
6. 符合補丁標準
使端點和系統保持完全更新和修補是 IT 合規性的一項重要要求。追蹤你的修補合規率指標顯示你在符合這些指導方針方面維護安全性的程度，這樣你就可以證明自己符合合規標準並遵循最佳實踐。
7. 追蹤關鍵漏洞補丁
一些漏洞比其他漏洞更危險，並且緊急修補這些高優先級的漏洞是至關重要的。跟踪您的關鍵漏洞修補可以顯示您快速解決嚴重問題的效果，並可以幫助引導您的漏洞管理工作。
8. 用戶裝置修補合規性
修補管理是一項共同責任——用戶必須在更新可用時安裝更新，而不是不斷點擊“稍後提醒我”。追蹤終端用戶修補合規性顯示您的政策在保持端點更新方面的成功程度，並有助於確保全面的安全覆蓋。
9. 修補測試成功率
當開始安裝補丁時，需要測試它們，以確保在您的裝置上能夠正常運行，且不會造成任何意外問題。追蹤這些補丁的成功率有助於確保它們能夠正確地部署在更廣泛的環境中，或在補丁安裝到其他地方之前，找出需要解決的問題。
10. 補丁回滾的情況
如果補丁出現問題，你需要回滾，這可能是 IT 團隊需要解決的潛在問題的跡象。測量你需要回滾補丁的頻率能提供有關補丁穩定性的重要見解，並有助於識別 IT 環境中的潛在問題。
如何將關鍵指標整合到補丁管理策略中？
顯然，多個重要的 KPI 可以為補丁管理和安全合規性提供寶貴的洞見。因此，跟踪補丁管理指標應該是您整體安全策略的一部分。
補丁管理的 KPI 幫助您發現弱點和��提升改進的空間，使您可以優化流程並提供更全面的覆蓋。不斷的評估是保持完全更新的端點環境的關鍵，並確保您的補丁管理過程遵循最佳實踐。
此外，這些指標還可以幫助提供整體安全狀態的重要數據。例如，整合修補管理和漏洞管理指標可以提供更完整的安全視圖，從而滿足合規要求，確保整個組織的全面安全。
從手動修復到自動化安全的演變
修補管理過去是一個耗時的手動過程，對其進展幾乎沒有可視性。幸運的是，現在情況不再是這樣了。今天，自動化的修補管理解決方案使補丁端點、操作系統和應用程式變得簡單，能夠從一個位置在遠端環境中進行。
當組織依賴手動補丁時，他們需要 IT 代理持續檢查更新，然後逐臺裝置執行補丁安裝，再等到確認其正確安裝且無錯誤。這是一個緩慢重複的過程，浪費了時間和資源，也容易出現人為錯誤。
然而，透過像 Splashtop AEM（自主端點管理）這樣的解決方案，您可以自動偵測新補丁、測試並部署到裝置上，並確保每個補丁都正確安裝，無需人工干預。這節省了時間，消除了人為錯誤，並提供了高效的補丁部署到所有端點。
使用 Splashtop AEM 確保並自動化您的補丁管理
補丁管理應該簡單而高效。有了 Splashtop AEM，就可以做到。Splashtop AEM 透過自動化和即時更新，簡化跨遠端環境的補丁管理，涵蓋作業系統和第三方應用程式。IT 團隊可以建立自訂的、基��於原則的補丁策略，包含版本核准和更新環，以確保每個補丁以最適合他們需求的方式進行測試、控制和部署。
此外，Splashtop AEM 使用 AI 驅動的 CVE（常見漏洞和曝光）洞察來主動識別和處理漏洞，提供即時警報和智慧動作。IT 團隊還可以從單一儀錶板管理和監控一切，該儀錶板提供了對端點健康、補丁狀態、IT 合規性等的可見性。
雖然手動更新往往會中斷工作日以安裝新補丁，但 Splashtop AEM 能夠在便捷的時間排程更新，讓工作不間斷地持續下去。其背景操作還使 IT 團隊能在不中斷使用者的情況下，存取系統工具如工作管理員和遠端命令，將干擾和停機降至最低。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了監控端點、主動解決問題和減少工作量所需的工具和技術。這包括：
自動化修補作業系統、第三方及自訂應用程式的漏洞。
以 AI 驅動的基於 CVE 的漏洞見解。
可在您的網路中執行的可自訂原則框架。
硬體和軟體的存貨追踪和管理，涵蓋所有端點。
警報和補救，自動解決問題，防止它們成為問題。
背景操作以存取任務管理器和裝置管理器等工具而不打擾使用者。
想親自體驗 Splashtop AEM 嗎？今天就開始免費試用。