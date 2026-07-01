教育領域的修補程式管理充滿挑戰，因為學校與大學通常需要支援大量裝置、共用電腦、遠端使用者、第三方學習工具，以及有限的 IT 資源。讓這些系統維持最新狀態至關重要，但部署更新時也必須避免干擾課程、考試時段、行政作業或遠距學習。
本指南將說明為什麼修補程式管理對教育領域至關重要、哪些因素讓這項工作更具挑戰，以及 IT 團隊如何運用自動化、可視性和優先順序管理，讓學校裝置維持安全並保持最新狀態。
當今教育環境中的修補程式管理
如今，科技已成為教育體驗的核心組成，無論是在校園內或透過遠距學習皆然。學生可以使用遠距學習工具，隨時隨地參與課程；而學校與大學也仰賴學習管理系統（LMS）、線上評分工具、雲端教育軟體等。
即使是學生入口網站，也是處理學生資訊、課程註冊、學費支付等事務的關鍵技術。
然而，每一項技術也都會帶來新的風險，因為漏洞可能讓攻擊者取得整個系統、個人資料等的存取權。此外，許多這類系統可透過各種端點和帳戶存取，使安全性更加重要。
IT 團隊必須迅速作業，確保每個應用程式、系統和端點都獲得妥善保護。如果沒有主動式、自動化的修補程式管理，對任何規模的團隊來說，這都可能是一項挑戰。
為什麼教育機構是網路攻擊的高價值目標
根據英國 2025 年《Cyber Security Breaches Survey》，91% 的高等教育機構與 85% 的進修教育學院表示，過去一年曾發生資料外洩或遭受攻擊。這遠高於整體企業 43% 的平均值。
那麼，究竟是什麼讓教育機構成為如此吸引人的目標？
首先，這些機構內含大量敏感資料。學院、大學及其他機構持有學生紀錄、財務補助資訊、健康資訊等各類資料，而這些資料大多高度敏感。
接著還要考量安全性層級。大型企業、政府組織及其他知名目標或許擁有規模可觀的 IT 與資安團隊，但教育機構很少有相當的預算。因此，他們的 IT 資源通常有限，安全團隊規模也較小，這使其更容易成為攻擊目標。
由於這些因素交互作用，教育機構成了網路犯罪分子眼中的誘人目標，而他們最先下手的方式之一，就是鎖定尚未修補的漏洞。
每個教育 IT 團隊都會面臨的修補程式管理關鍵挑戰
有幾項挑戰會讓修補程式管理變得棘手，而機構必須處理這些問題，才能支援穩健的修補作業。
常見的修補程式管理挑戰包括：
舊有系統：許多大學和其他機構仰賴較舊的系統，而這些系統更換起來可能成本高昂或充滿挑戰。這些系統可能缺乏所需的現代修補工具和安全性更新，迫使團隊必須在安全性與營運持續性之間設法取得平衡。
BYOD 和學生自有裝置：學生、教師和職員可能會透過 IT 團隊無法完全控制的個人裝置存取學校系統。這使得清楚區分哪些項目可由 IT 直接管�理，以及哪些項目必須透過存取原則、註冊要求和使用者指引來處理，變得格外重要。
IT 人力與預算有限：小型 IT 團隊往往需要同時處理許多事務，尤其是在大型教育機構中，且未必有足夠預算配置所需的人力或工具。這代表要跟上安全維護與修補更新可能相當吃力，也很容易落後。
季節性干擾：夏季一結束，新生就會湧入校園。這會帶來大量需要保護的新端點和帳戶，以及新的潛在安全風險。
分散式端點：隨著遠距學習和雲端技術普及，IT 團隊需要保護那些不一定一直在校園內的裝置。管理分散式與遠端端點可能會帶來一系列新的挑戰，而非所有 IT 團隊都具備因應這些挑戰的能力。
教育機構從完善修補管理中可獲得的效益
考量到這些挑戰，很容易認為主動式修補程式管理太花錢或太麻煩，而直接放棄。然而，這樣做反而會損害機構的利益，因為修補程式管理能帶來多項重要好處。
上述功能包括：
降低資料外洩風險：主動式修補程式管理可快速處理弱點，並將修補程式部署到各個端點。這麼做能提升整體安全態勢，並降低資料外洩風險，有助於保障網路與使用者安全。
合規準備：教育機構可能需要支援與 FERPA、GLBA 及其他安全或隱私義務相關的要求。完善的修補程式管理可協助 IT 團隊記錄更新、降低已知漏洞，並更清楚掌握端點安全活動的記錄。
減少停機時間：強大的網路安全有助於提升各機構的正常運作時間。網路威脅與攻擊可能導致非計畫性停機，因為 IT 團隊必須設法阻止攻擊並修復損害；但�若妥善完成修補，這類問題一開始就能避免。
效率提升：良好的修補程式管理可提升 IT 團隊與教育機構的整體效率。透過自動化、主動式的修補程式管理，IT 團隊可以快速確保端點安全，騰出更多時間專注處理其他問題，並更快回應各項需求。
透過自動化修補降低教育領域中的安全性漏洞風險
考量到修補程式管理的重要性，教育機構的 IT 團隊該如何確保整個網路內外、包括校園之外的裝置都能維持最新狀態？自動化修補是其中的關鍵因素，因為它能讓端點和應用程式保持最新，而無需人工介入。
優質的修補程式管理解決方案有多項優勢，包括：
自動化：修補程式管理工具可自動偵測、測試、排定優先順序並部署更新，即使是在遠端環境中也沒問題。這有助於確保更新能及時推出，同時為 IT 團隊節省時間。
集中化：修補程式管理軟體可讓 IT 團隊從單一位置控制各端點的更新，進而集中管理修補程式。這有助於在整個網路中落實原則，並維持對所有裝置的可視性，從而快速偵測弱點並加以處理。
測試：優秀的修補程式管理解決方案會包含測試群組，讓 IT 團隊先將更新部署到一小部分裝置，以偵測潛在問題。這有助於在更新擴大部署到更多端點裝置之前，及早發現問題。
分階段推出：透過自動化修補程式管理，可將更新排入分階段推出的排程，讓更新以穩定步調部署到特定裝置群組，而不是一次全面推送。這有助於確保更新正確安裝，並透過安排在方便的時間執行來將干擾降到最低。
第三方應用程式修補：更新不只是針對作業系統。良好的修補程式管理解決方案應同時包含 OS 和第三方應用程式修補，因為過時的應用程式可能存在可被利用的安全性漏洞。
支援已核准的遠端裝置：合適的修補程式管理解決方案應協助 IT 團隊管理學校擁有的裝置、教職員端點，以及已核准遠端裝置上的更新。對於個人擁有的裝置，修補通常取決於是否已註冊、相關權限，以及機構的裝置管理原則。
如何為教育機構建立實用的修補程式管理流程
完善的修補程式管理流程，可協助教育機構的 IT 團隊在不干擾課程、考試時段、遠距學習或行政作業的情況下，讓裝置保持最新狀態。這套流程應具備可重複執行、清楚可視且易於管理的特性，並能涵蓋學校擁有的裝置與核准的遠端裝置。
盤點受管理的端點裝置與應用程式：找出 IT 團隊負責維護的裝置，包括教室電腦、實驗室電腦、教師與員工裝置、行政系統，以及遠端端點。也要追蹤已安裝的軟體，因為過時的第三方應用程式可能會造成安全漏洞。
找出缺少的作業系統與第三方更新：檢視整個環境中哪些作業系統與應用程式更新尚未安裝。這應包括瀏覽器、生產力工具、視訊會議應用程式、PDF 閱讀器，以及學生、教職員與工作人員常用的其他軟體。
依風險和裝置角色排定修補程式的優先順序：優先處理高嚴重性漏洞、正在遭到利用的問題，以及支援敏感資料或關鍵營運的裝置。這有助於 IT 團隊有效運用有限的時間，而不是將每一次更新都視為同等重要。
先測試風險較高的更新，再大規模部署：針對可能影響實驗室、測試環境、專用軟體或行政系統的更新，請先以小型測試群組進行驗證，再全面推出。這可降低大範圍中斷的風險。
配合學校營運安排部署時程：盡可能在維護時段、下班後、休息時間或其他影響較低的時段部署更新。分階段部署也能協助 IT 團隊掌控時程，並及早發現問題。
追蹤失敗的修補程式並快速補救：在部署後監控修補狀態，查看哪些更新成功、哪些失敗。失敗的修補程式應盡快重試、調查或補救，避免裝置持續暴露於風險中。
檢視修補程式狀態，以利報告與稽核準備：定期檢查修補程式報告、缺少的更新，以及修復活動。這有助於 IT 團隊記錄其流程，並更清楚掌握整體端點環境的可見性。
評估教育用修補程式管理解決方案時的核心功能
雖然修補程式管理對強化網路安全至關重要，但並非所有修補程式管理工具都具備相同功能。有幾項關鍵功能對良好的修補程式管理與自動化非常重要，因此想投資修補程式管理的團隊應確認包含以下功能：
自動化作業系統與第三方應用程式修補：修補自動化是修補程式管理中最重要的部分之一，但也應涵蓋作業系統和第三方應用程式。這有助於確保修補涵蓋完整，同時不占用 IT 資源。
遠端部署：能夠跨遠端端點部署修補程式，是確保裝置無論使用者身在何處都能維持安全的關鍵。務必要選擇具備完善遠端修補程式部署能力的解決方案，讓 IT 團隊在學生、教師與行政人員外出時，仍能管理裝置。
即時可視性：掌握每個端點�的可視性，有助於確保裝置與應用程式都維持在最新狀態。如果沒有即時可視性，使用者頂多只能看到某個時間點的合規性快照，最糟的情況下甚至會完全摸黑。
對分散式裝置的支援：選擇支援廣泛端點與作業系統的解決方案非常重要，包括學校擁有的裝置、教職員裝置，以及經核准的遠端端點。
合規報告與記錄檔：能夠證明 IT 合規性，有時和維持合規本身一樣重要。請尋找能清楚保留更新、事件與例外狀況記錄檔的解決方案，以便在安全稽核期間更有效地證明合規。
可擴充性：優質平台應能隨著機構成長、更多教職員加入及學生人數增加而擴充，持續滿足使用者需求。若缺乏可擴充的解決方案，長期下來要跟上這些變化就會變得很困難。
使用 Splashtop AEM 進行教育修補程式管理
當需要強大、安全且可靠的自動化修補程式管理解決方案時，Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）能提供協助。
透過 Splashtop AEM，IT 團隊可識別缺少的作業系統與第三方應用程式更新、依優先順序處理漏洞、在受管理裝置上部署修補程式，並從集中式控制台追蹤修補狀態。這有助於學校與大學減少手動修補的工作量，同時更清楚掌握端點風險。
Splashtop AEM 也支援報告與記錄檔，協助 IT 團隊記錄修補活動、檢視更新失敗情況，並支援稽核準備。結合 Splashtop 的遠端支援功能，當修補程式失敗或裝置需要處理時，IT 團隊就能更有效率地疑難排解端點問題。
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