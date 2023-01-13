遠端學習的5大軟體工具

對於遠端學習，擁有合適的工具非常重要，這樣學生、教師和課程內容才能全部連接起來。 以下是學校和學院增強遠端學習的頂級軟體解決方案。

隨著COVID-19大流行趨勢幾乎沒有放緩的跡象，許多大學，大學和K-12學區已將遠端學習作為來年傳統教室設置的替代方法。

遠端學習是學生不受身體或時間限制的繼續學習的有效途徑。這種流行病將持續多長時間存在很多歧義。因此，重要的是，教育工作者必須配備適當的軟體，以在當今瞬息萬變的時代為學生提供最佳的學習體驗。

話雖如此，本文將涵蓋教育機構在實施遠端學習計劃時需要考慮的5種軟體工具：

學習管理系統

視頻會議

合作

團隊監控與管理

遠端存取

學習管理系統

由於很少或根本沒有機會存取物理教室和教科書，教師可能缺乏有效地向學生提供課程資料的方法。學習管理系統（LMS）為教師提供了一種自動化管理，交付和跟踪教育內容的方法。

當今市場上流行的LMS工具包括 Schoology Learning， Canvas和 Blackboard Learn。

視頻會議

為了促進更具交互性的學習環境，老師和主管可能希望能夠在講課期間與學生進行即時交互。這不僅可以使學生參與其中，還可以使老師回答在上課時可能遇到的任何問題。視頻會議工具使教師和學生可以保持聯繫並在即時虛擬環境中進行協作。

大學、學校和個人導師使用的流行視頻會議包括谷歌教育、縮放和 Wyzant。

合作

遠端學習時，幾乎不可能在多個人之間協調任務。協作軟體使學生和教師可以相互合作，並方便動手指導。

一些最常用的協作軟體工具包括MURAL ， 用於學校的Drawp和Loop 。

遠端存取軟體

有些學生可能在家用電腦上缺少所需的軟體工具（Adobe，Microsoft Office等）。遠端存取軟體允許學生從自己的裝置遠端存取和控制學校實驗室的電腦。他們可以在遠端連線中甚至在Chromebook上在學校電腦上運行任何軟體程式。

目前最好的教育遠端訪問軟體是 Splashtop 用於遠端實驗室。 Splashtop 使學校能夠讓學生從自己的電腦、平板電腦和行動裝置訪問 Windows 和 Mac 電腦。

遠端支援

由於遠端學習的性質，如果學生和教職員工在使用設備時遇到技術問題，他們可能很難獲得説明。 遠端支援軟體使IT技術人員能夠在需要説明時為任何人的設備提供説明。 使用遠端支援軟體確保您的教職員工和學生能夠快速解決問題，以便他們繼續學習。

目前最好的教育IT遠端訪問軟體是 飛濺的SOS 。

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