Splashtop On-Prem: 完全控制，最大安全性

對於需要安全、高效能遠端存取和支援的組織，但無法依賴 cloud，Splashtop On-Prem 提供了完美的解決方案。這個自我託管的平台讓企業可以完全控制其遠端存取環境，非常適合有嚴格安全性、合規性或網路需求的行業。
在本文中，我們將探討什麼是 Splashtop On-Prem，它如何運作，以及為什麼它可能是您組織的合適選擇。
介紹 Splashtop On-Prem
雖然雲端服務如今無處不在，但並非每個組織都能依賴雲端。有些企業需要或被要求完全控制他們的遠端存取工具和數據。這正是 Splashtop On-Prem 的用武之地。
Splashtop On-Prem 是一個強大的自我託管 遠端存取 和 遠端支援 解決方案，讓您掌控基礎設施、數據和存取控制。無論您是運作在隔離網路中的政府機構、受嚴格法規要求約束的金融機構，還是擁有敏感知識產權的企業，Splashtop On-Prem 確保您擁有現代遠端存取解決方案的靈活性和效能，而不依賴 cloud。
什麼是 Splashtop On-Prem？
在其核心，Splashtop On-Prem 是一個自我託管的平台，用於安全遠端存取和支援。使用 Splashtop On-Prem，IT 團隊可以：
遠端管理和維護端點，無需使用者在裝置前，即可在分散的辦公室、伺服器室、製造車間或安全設施中進行。
存取無人值守的裝置，如銷售點終端、數位標�牌、資訊站、醫療影像設備和堅固的 Android 端點。
按需支援使用者，跨任何作業系統，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android，透過使用簡單的連線代碼進行臨機遠端連線。
啟用安全遠端存取，讓員工隨時連接到他們的 Windows、Mac、Linux，甚至 Android 端點以進行遠端工作。
集中 IT 作業，全面控制使用者存取、連線記錄檔、驗證方法和網路設定。
這使得 Splashtop On-Prem 成為政府、國防、醫療保健、金融、製造和教育等行業的理想選擇，這些行業對於資料主權、合規性和內部原則的執行是不可妥協的。
通過在企業防火牆後或 DMZ 中託管 On-Prem Gateway，您可以完全控制部署、存取和效能，無需觸及公共雲端。
主要功能一覽
使用者存取與群組管理：將使用者和端點組織成邏輯群組，指派角色，並設定精確的存取權限。您可以控制誰能存取什麼，精確到個別使用者或群組層級，以符合您的安全政策。
連線排程 Module: 定義使用者或群組何時可以存取特定的機器。設定詳細排程以確保 遠端連線 僅在核准的時間窗口內發生，增加一層治理。
檔案傳輸： 無需啟動遠端連線即可在本機和遠端機器之間無縫傳輸檔案。使用簡單的拖放操作或直接在檔案傳輸視窗中工作，以高效地移動數據。
連線中與連線外聊天： 通過整合的聊天功能與遠端電腦的使用者溝通，無論您是在連線中還是需要事先發送訊息。
提升至管理員： 在支援 Windows 裝置時立即提升連線權限至管理員，允許您與 使用者�帳戶控制 (UAC) 互動，執行管理員級別的操作，甚至在需要時重新啟動和重新連接。
USB 裝置 & Stylus Redirection: 將 USB 裝置如智慧卡、安全金鑰、觸控筆、遊戲控制器或列表機從本機電腦重新導向到遠端電腦，讓你感覺裝置就像直接插入一樣。
連線錄製： 錄製您的遠端存取連線以供審計、培訓或演示用途。可以輕鬆從連線控制列開始和停止錄製，並將其本地保存以供將來參考。
Splashtop Connector (RDP Bridging)： 安全地橋接 RDP、VNC 和 SSH 連接到 Windows 電腦和伺服器 無需依賴 VPN 或安裝遠端代理。Splashtop Connector 提供了在安全基礎設施上簡化的權限管理。
IP 白名單 通過僅允許來自核准 IP 地址的遠端存取來增強周邊安全性，讓您更嚴密地控制誰可以連接以及從哪裡連接。
Syslog 整合: 匯出 log data 到您的組織的 syslog 伺服器，實現與 SIEM 系統的無縫整合，以進行進階的安全監控和分析。
Active Directory 整合：透過將 Splashtop On-Prem 與您現有的 Active Directory 服務整合，簡化使用者管理並加強安全性。
遠端重啟和 Wake-on-LAN： 直接從 Splashtop 應用程式或網路控制台重新啟動或喚醒遠端電腦。Wake-on-LAN 支援確保裝置在正確配置時可以遠端開機。
連線中語音通話： 通過整合的語音通話提高支援連線的效率。通過類似 VoIP 的語音連接直接與終端使用者溝通，使故障排除和指導更快更清晰。
Splashtop On-Prem 最適合的地方？
Splashtop On-Prem 在雲端根本不是選項的環境中大放異彩。典型的使用案例包括：
隔離或高度安全的網路 — 外部網際網路存取被阻止或嚴格限制
合規敏感行業 — 如醫療保健 (HIPAA)、金融 (PCI-DSS)、政府 (FedRAMP) 和製造業 (ITAR)。Splashtop On-Prem h
具有自訂或嚴格 IT 政策的組織 — 需要本地託管、自訂安全配置或嚴格的數據存取控制
使用 Splashtop On-Prem，您不必因為自行主機而在可用性或效能上妥協。您將獲得一個強大的企業級遠端存取和支援解決方案，但可以根據您的基礎設施量身定制。
控制、安全性和靈活性
Splashtop On-Prem 的一個最顯著的優勢是您可以完全掌控。
與雲端解決方案不同，您的數據和流量通過第三方伺服器路由，Splashtop On-Prem 讓您有能力在自己的基礎設施內託管所有內容，位於自己的防火牆後，遵循自己的政策。這意味著您的團隊管理：
1. 部署和設定
在適合您架構的任何地方安裝 Splashtop On-Prem Gateway，無論是在 DMZ 還是安全地位於企業防火牆後，並根據您的網路特定需求量身定制設置。
2. 數據和存取控制
透過進階的角色基於權限、Active Directory 整合、IP 白名單和連線記錄，您的管理員可以精確控制誰可以存取什麼、何時以及如何存取。敏感數據保持在您的網路內，從不離開您的網路。
3. 安全設定
Splashtop On-Prem 支援關鍵的安全功能，如 TLS 和 256 位元 AES 加密、裝置驗證、可選的 雙重驗證，以及 SIEM 工具的 syslog 整合。這些功能幫助您在不依賴外部系統的情況下滿足合規標準和內部安全要求。
4. 合規政策
Splashtop On-Prem 幫助支持 GDPR 合規，並通過將所有數據保留在您的基礎設施內並提供完整的管理控制來符合當地數據保護要求。這確保敏感的個人資料保持在你定義的地理和原則邊界內，滿足歐盟受監管行業的需求。
隨著歐洲組織越來越尋求數位主權和主要雲端供應商的替代方案，Splashtop On-Prem 提供了無與倫比的靈活性。您可以將解決方案完全託管在您自己的私有雲或數據中心基礎設施中，或與您地區的受信任 ISP 或電信公司合作，在符合您的合規和數據駐留需求的位置部署系統。這種靈活性使您能夠將您的遠端存取解決方案與歐盟不斷演變的數位政策和主權倡議保持一致。
此外，Splashtop 遵循 ISO/IEC 27001、27017 和 27018 標準，涵蓋我們的雲端和軟體運營。這保證了 Splashtop On-Prem 是以安全的編碼實踐、數據保護和運營完整性構建的。
4. 可靠性和可擴展性
無論您是運行小型內部服務台還是支援多個地點的數千個端點，您都可以隨著需求的增長擴展系統。通過負載平衡和高可用性伺服器叢集消除停機時間並優化效能。
Splashtop On-Prem 的核心是將卓越的效能與價格效益相結合，所有這些都在靈活的自託管模式中提供。您可以獲得所需的速度、可靠性和工具，而不必放棄控制或在安全性上妥協。
設置和系統要求
設置 Splashtop On-Prem 很簡單，但像任何企業級解決方案一樣，了解前期需求以便您能夠計劃順利的部署是很重要的。
Splashtop On-Prem 包含您需要的所有功能，以在您自己的環境中安全地管理遠端存取。設置通常涉及在您的 DMZ 或公司防火牆後面安裝 Splashtop On-Prem Gateway 伺服器。從那裡，您可以配置它以支援本地網路的點對點連接，或通過閘道啟用跨網路存取，所有這些都在您的完全控制之下。
以下是您開始所需的：
1. 支援的作業系統：
若要主機 Splashtop Gateway 伺服器，請確保你的系統符合以下最低規格：
處理器：8 核心或以上
記憶體：16GB 或以上
儲存空間：安裝磁碟上 60 GB 或更多
作業系統：Windows 伺服器 2012 R2 或更新版本
2. 硬體需求：
CPU、記憶體和存儲建議會根據您計劃支援的端點數量和同時使用者數量而有所不同。例如，較大的企業部署將需要比小型團隊設置更強大的資源。
3. 網路要求：
需要正確的連接埠配置、SSL 憑證和 LAN/WAN 網路設置。這確保了裝置之間的安全通信，無論是在本地網路內還是跨外部連接（如果允許）。
4. 可選整合：
Active Directory 整合以簡化用戶管理
Syslog 整合以連接您的 SIEM 系統進行進階監控和分析
為了幫助團隊有效規劃，我們建議在開始部署之前查看詳細的 Splashtop On-Prem 設定指南。這確保您將擁有適當的基礎設施，以實現最佳效能、可靠性和可擴展性。
安裝後，Splashtop On-Prem 提供一個靈活的管理控制台，IT 管理員可以在企業網路內配置使用者存取、設定安全政策、組織端點和監控活動。
為什麼選擇 Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem 是專為安全性、合規性和本地控制不可或缺的行業和組織而設計的；它們是必須的。無論您是在醫療、金融、政府、國防或任何其他敏感行業工作，Splashtop On-Prem 確保您的數據保持在您的企業網路內，幫助您滿足即使是最嚴格的監管要求。
Splashtop On-Prem 的獨特之處在於其獨特的組合：
易於部署 — 快速啟動和運行，無需麻煩
易於使用 — 對於 IT 團隊和終端使用者
強大的安全性 — 具有先進的加密、存取控制和審計追蹤
全面的遠端存取和支援能力 — 支援廣泛的裝置、作業系統和管理需求
雖然許多傳統的內部部署解決方案價格昂貴或靈活性有限，但 Splashtop On-Prem 通過結合企業級效能、廣泛的功能覆蓋和可擴展性，以更易於接受的價格提供了卓越的價值。無論您是在尋求比沉重的傳統平台更具成本效益的替代方案，還是比輕量級工具更具功能豐富的解決方案，Splashtop On-Prem 提供了效能、安全性和投資回報的強大平衡。
此外，Splashtop On-Prem 並不是一個停滯不前或過時的解決方案；它正在積極開發中，擁有由客戶需求和不斷演變的安全需求驅動的強大路線圖。不同於許多僅有少量更新的內部部署工具，Splashtop 持續投資於功能增強、效能最佳化和整合能力。
結合您保留對部署、數據和政策的完全控制這一事實，Splashtop On-Prem 為您提供兩全其美的解決方案：一個現代化的企業級解決方案，具有您期望的效能和成本效益，並且具有隨著需求增長而擴展和演變的靈活性。
通過採用 Splashtop On-Prem，您的組織可以提高生產力，簡化遠端支援，並提供靈活的隨時隨地工作選項。這將使 IT 管理員有信心保持合規和控制。
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