NIS2 提高了整個歐盟內提供關鍵與重要服務之組織的網路安全要求。對 IT 與安全團隊而言，這項指令對組織如何管理網路安全風險、控制存取、回應事件、處理弱點，以及證明安全措施已持續一致地落實，都有實際影響。
隨著歐盟成員國透過國家立法實施 NIS2，這些要求正變得愈來愈具體。在荷蘭，實施 NIS2 的《Cyberbeveiligingswet》已於 2026 年 8 月 15 日生效，使其適用範圍內的組織開始必須遵守新的資安、登記與事件通報義務。
IT 團隊需要了解必須實施哪些網路安全措施，以及其技術堆疊如何協助長期維持這些控制。
什麼是 NIS2？
網路與資訊安全第 2 號指令（通常稱為 NIS2）是一項歐盟網路安全指令，旨在強化關鍵與重要產業的網路安全與韌性。
NIS2 在原始 NIS 指令的基礎上擴大適用範圍，將資安風險管理與事件通報要求延伸至更多類型的組織。它也提高了在弱點管理、存取安全、業務持續性、供應鏈安全、事件處理及組織問責等領域的要求。
歐盟成員國透過國內立法來實施 NIS2。雖然其底層指令在整個 EU 建立了共同的資安目標，但組織仍應檢視其營運所在各國所適用的具體要求。
誰需要遵循 NIS2？
NIS2 適用於在廣泛產業領域中被歸類為關鍵或重要實體的組織。適用性取決於多項因素，包括��組織提供的服務、規模、所屬產業，以及各國為落實該指令所制定的法律。
涵蓋的產業包括以下領域：
能源
運輸
銀行與金融市場基礎設施
衛生保健
數位基礎架構
ICT 服務管理
公共行政
特定關鍵產品的製造
數位供應商
郵政與快遞服務
廢棄物管理
食品生產與配送
化學品
研究
組織應評估自身的具體情況，而不是僅依賴產業別或公司規模來判斷 NIS2 是否適用。
NIS2 引入了哪些網路安全要求？
NIS2 要求受涵蓋的組織採取適當且合乎比例的技術、營運與組織措施，以管理資安風險。該指令的第 21 條指出了組織需要處理的幾個領域。
對 IT 團隊來說，有幾項需求會直接影響日常安全營運：
1. 網路安全風險管理
組織需要建立流程，以識別網路資安風險並採取適當措施加以降低。
有效的風險管理仰賴持續掌握系統、使用者、端點、弱點與安全設定的可視性。IT 團隊也需要一套流程，用來評估其安全控制措施是否能在環境與威脅不斷變化的情況下持續有效運作。
2. 事件預防、偵測與回應
NIS2 要求組織做好網路安全事件的準備，並建立處理這些事件的流程。
因此，可視性就顯得格外重要。IT 與資安團隊需要掌握足夠的系統與活動資訊，才能識別潛在問題、調查事件、採取補救措施，並提供事件通報與事後分析所需的證據。
3. 漏洞處理與軟體安全
弱點管理是 NIS2 架構中的另��一個重要要素。
組織需要建立流程，以識別其技術環境中的弱點，並在這些弱點造成不必要的風險曝露之前加以處理。這包括維護作業系統和應用程式、套用安全性更新、追蹤補救進度，以及評估安全措施是否仍然有效。
可重複執行的 修補程式管理流程，有助於縮短從識別漏洞到修復受影響系統之間所需的時間。
4. 身分、驗證與存取控制
NIS2 特別著重於存取控制與身分相關的安全措施。
IT 團隊應能判定誰可以存取系統和資源、套用適當的權限、在不再需要時移除存取權，並在適當情況下使用強式驗證機制。
這些做法對於遠端管理與遠端支援尤其重要，因為具特權的使用者可能能從組織傳統網路邊界之外存取系統。
5. 安全監控與可稽核性
組織也需要有方法來評估其網路安全措施的成效。
集中管理的記錄檔、活動記錄、端點資訊和安全報告，可協助團隊調查事件，並證明控制措施如何被套用。妥善保存可存取的證據，也能讓安全流程檢視更容易，並為稽核做好準備。
僅靠記錄並不足以符合 NIS2 要求，但可靠的記錄是更廣泛合規計畫中的重要組成部分。
6. 業務持續性與供應鏈安全
NIS2 的涵蓋範圍遠不止於端點與存取安全。該指令也涵蓋以下領域：
業務連續性
備份管理與災難復原
危機管理
供應鏈安全
安全原則
網路安全培訓
密碼學與加密
人力資源安全
資產管理
因此，組織需要一套協調一致的法規遵循計畫，涵蓋技術、流程、原則、員工、供應商與管理層。
NIS2 對 IT 團隊意味著什麼？
對許多 IT 團隊而言，NIS2 強化了讓既有資安作法更一致、更可見且可重複執行的需求。
重要的營運優先事項包括：
維持對裝置、應用程式、弱點和安全狀態的可視性。
透過明確定義的流程，讓作業系統和應用程式持續維持在已修補狀態。
控制並定期檢視對系統的存取權限。
採用強式驗證與適當的存取權限。
維護對調查與稽核有用的記錄檔和活動記錄。
快速識別安全問題，並建立可重複執行的修正流程。
在適當情況下將安全性與維護工作流程自動化。
維持準確的硬體與軟體詳細目錄。
評估資安控制措施是否持續如預期發揮作用。
提出可證明安全控制措施如何套用的證據。
對於已遵循成熟資安實務的組織而言，NIS2 可能會強化許多既有流程。挑戰在於確保這些流程能在整個環境中一致運作，並可在需要時提出證明。
NIS2 在歐盟各地的實施
NIS2 在歐盟建立了通用的網路安全框架，但各成員國會透過各自的國內立法來落實這項指令。
因此，組織應檢視其營運所在各國適用的具體要求。這些要求可能包括與實體註冊、資安風險管理、事件通報、監管機關及執法相關的國家規定。
雖然各國的實施細節有所不同，但 NIS2 的核心資安目標在整個歐盟大致保持一致。
Splashtop 如何因應 NIS2 合規
Splashtop 符合適用的 NIS2 要求，並已實施超過 150 項對應雲端服務提供者適用要求的控制措施。這些控制措施有助於建立一套結構化方法，以管理提供雲端服務所涉及的網路安全責任。
由於 NIS2 是透過各國立法來實施，因此部分義務會因國家而異。例如，Splashtop 已根據適用的荷蘭規定，向荷蘭國家網路安全中心（NCSC-NL）完成註冊。
對於將技術供應商納入自身 NIS2 計畫評估的組織而言，供應商的資安實務與法規合規狀況，也可能成為更廣泛的供應商與供應鏈風險評估因素。
Splashtop 如何協助符合 NIS2 資安要求
組織也可以使用 Splashtop 的功能，支援維持 NIS2 合規計畫所涉及的多項技術實務。
1. 安全遠端存取與驗證
當員工、IT 管理員、vendor 與支援技術人員可從不同地點連接到企業系統時，遠端存取必須受到嚴格控管。
Splashtop 提供安全性與管理功能，包括加密的遠端連接、多重要素驗證、SSO/SAML 整合、精細權限，以及集中式管理。
這些控制措施可協助組織管理哪些人能遠端存取系統，並為遠端工作流程套用更強化的驗證機制。
2. 存取控制與最小權限
使用者應取得符合其職責所需的存取層級，同時避免對系統授予不必要的廣泛存取權限。
Splashtop 可讓管理員集中管理使用者、群組、電腦和權限。組織可使用這些控制項來決定哪些使用者可以存取特定系統，並在職責變動時調整存取權限。
集中管理這些控制項，也能讓 IT 團隊更輕鬆地檢視遠端存取權限，並在不再需要時移除存取權。
3. 記錄與稽核證據
了解誰曾存取系統以及存取時間，對於安全調查與稽核整備都很重要。
Splashtop 提供連線與活動記錄功能，可協助組織保存遠端存取活動的記錄。視 Splashtop 解決方案與設定而定，組織也可使用額外的記錄與 SIEM 功能，將相關活動納入更廣泛的安全監控工作流程中。
這些記錄在 IT 團隊調查安全事件、檢視存取活動，或證明控制措施如何運作時，也能提供另一項證據來源。
4. 使用 Splashtop AEM 進行弱點與修補程式管理
未修補的漏洞可能會讓端點暴露在不必要的風險中。Splashtop AEM 透過提供集中式可視性與自動化，協助 IT 團隊讓漏洞與修補程式管理更持續化。
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以：
識別影響受管理端點的弱點。
利用 CVE 洞察協助排定修補優先順序。
修補支援的作業系統與第三方應用程式。
在各個端點群組中套用修補程式原則。
監控修補程式狀態並找出失敗項目。
維護硬體和軟體詳細目錄。
使用自動化來減少重複性的修復工作。
IT 團隊不必再主要依賴定期人工審查，而是可以持續監控端點狀態，並在發現漏洞或缺少更新時採取行動。
5. 端點監控與修復
維持網路安全控制措施也需要團隊辨識端點狀態何時偏離預期原則，並做出適當回應。
Splashtop AEM 提供集中式端點可視性、主動警示、依原則管理、指令碼、工作與修復功能。這些工具可協助 IT 團隊找出問題，並在受管理的端點上套用修正措施，而無需逐一處理每台裝置。
自動化也能讓重複性的安全與維護流程更容易反覆執行，有助於降低因工作高度依賴人工介入而產生的不一致情況。
建立更具可重複性的 NIS2 合規方法
NIS2 提高了網路安全控制措施的重要性，讓組織能夠一致地套用、監控、記錄並持續改善這些措施。安全存取、強固的驗證、弱點修復、端點可視��性，以及可靠的活動記錄，全都能為這項基礎提供助力。
Splashtop 可協助 IT 團隊集中管理安全遠端存取與遠端支援，並透過 Splashtop AEM 擴展可視性、修補程式管理、自動化與端點管理能力。Splashtop 自身的 NIS2 合規性與 NCSC-NL 登記，也能在客戶評估其技術供應商的安全態勢時，提供更多可參考的資訊。
深入了解 Splashtop 如何協助組織強化安全存取、端點管理，以及 NIS2 就緒能力。