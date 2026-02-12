2022 年遠端支援市場趨勢
隨時隨地皆可工作的方案增加了 IT 支援分散式勞動力的壓力。了解當今影響到 IT 的遠端支援趨勢。
利用這份獨家報告，了解左右當今 IT 服務產業的重要遠端支援趨勢
我們在與 Enterprise Strategy Group (ESG) 合作的研究中發現，96% 受訪者表示，在疫情後時代對遠端 IT 支援的需求仍在增加，且將持續佔據主導地位。然而，組織不斷面臨難以長期負荷的壓力和倦怠，不僅難以維持 IT 支援目標，也面臨招聘、留任和技能短缺方面的挑戰。
報告顯示：
- 65% 的 IT 服務台團隊表示，壓力和倦怠已經達到無法長期忍受的程度
- 95% 受訪者表示，支援遠端使用者會面臨各種新的技術和溝通挑戰，但這是實施有效靈活工作策略的必要條件
- 87% 的組織表示，疫情加速了 BYOD 的需求增長，因此，IT 需要可以支援各種裝置類型、作業系統和網路的工具和流程
- 42% 受訪者表示，能夠在 IT 支援時運用擴增實境 (AR)，以視覺化方式呈現使用者環境，對於解決問題帶來了重大影響
- 72% 受訪者表示，遠端支援連線可帶來最優異的工作效率和最高的使用者滿意度