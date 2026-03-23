新研究發現混合學習方法賦予大學生的能力

Splashtop 對整個美國和英國的 1,000 多名大學生進行了調查，研究結果指出了學習偏好的持續轉變。 請繼續閱讀以了解關鍵發現和總結結果的信息圖表。
在學習方面，現今的學生期望充分的靈活性。 他們認為，學術成功的關鍵因素是能夠在自己的時間內訪問校園資源。
像許多其他部門一樣，大流行引發了朝向更現代化和靈活的教育方法邁進的必要運動。 現在，大學使學生能夠更好地控制自己的時間和資源，同時為他們提供更多機會來平衡他們的個人生活和學習。
在學年初，Splashtop 對美國和英國的 1,000 多名大學生進行了調查，調查結果表明他們喜歡學習的方式持續發生了變化。
新一代的大學生希望無論身在何處，都希望科技能幫助他們更有效率、更有效率地學習
為了獲得最佳的學習體驗，學生更喜歡現場和遠端存取教育資源，尤其是實驗室電腦。
他們仍然重視並希望與教師和同齡人在課堂上面對面時間，但是遠程學習並完全訪問所有校園資源的可能性是不可協商的。 實際上，46% 的學生仍然覺得自己在校園學習得最好，而 38％ 的學生更喜歡混合在線和面授課程。 另一方面，84％ 的學生認為可以遠端訪問計算機實驗室可以提高他們的性能。
除此之外，如果他們當前的機構不能為他們提供遠程學習選項，則超過 60％ 的國家會考慮切換到其他機構。
學生想要遠程學習計劃有幾個主要的動機。 能夠根據課程和項目的時間表管理課程和項目，以及將研究與工作相結合以降低通勤和住宿相關的成本的能力是最主要的動機。
大學生希望使用自��己的裝置來利用校內資源，並希望學校的 IT 團隊能夠為他們提供支援
如今的數位原生學生越來越期望他們的教育經驗能夠反映他們在校外的生活方式，並透過自己的裝置無縫存取所需的資訊。
我們的研究發現，他們平均每人使用 1.8 台設備，其中包括筆記本電腦，智能手機，台式機，平板電腦和 Chromebook 的混合設備。 學生們期望資源和軟件能夠在所有平台、設備和操作系統上無縫運行。
絕大多數情況下，學生也希望他們的大學能夠提供所需的 IT 支持。超過 90％ 的受訪者表示，他們希望他們的大學在遇到問題時提供技術支持。遠端 IT 支援對於想要建立更具動態數位體驗的大學而言，日益重要。
「參加的支持功能非常棒；當我們需要進入客戶的設備時，我們可以讓他們訪問 Splashtop 網站，下載應用程序，然後我們就在這裡。」— 愛德華·奧戴爾，IT 支持專家 Virginia Tech
通過提供訪問校園內的電腦實驗室，從任何地方的任何設備彌合差距
遠端存取技術 是一個平衡器，使所有學生都能從他們可用的設備中學習。
Splashtop 支持 Windows，Mac，IOS，安卓和 Chromebook，使來自所有社會經濟背景的學生都可以訪問強大的應用程序和技術。 這種靈活性有助於促進殘疾或活動障礙學生以及正在雜耍工作，學校和個人日程安排的學生的公平性和包容性。
「幸運的是，Splashtop 支持 Chromebook，因為該學校一直將 Chromebook 借給沒有電腦或負擔不起電腦的學生。 因此，這個功能真的很好！」克里斯·吉爾伯特，應用技術分析師在 Wayne State University
深受世界各地大學信賴
借助 Splashtop 的遠端存取和支持技術，學生和教職員可以在任何地方從任何設備進行協作。 世界各地的大學（包括加利福尼亞大學，洛杉磯分校，威斯敏斯特大學，倫敦大學，杜克大學，諾丁漢大學，倫敦藝術大學），並Virginia Tech依靠 Splashtop 為他們的遠端學習體驗提供支持。