MSPs – 使客戶能夠在冠狀病毒爆發期間在家工作

為了響應冠狀病毒，您的客戶需要家庭解決方案的有效工作。您可以通過以下方式使用Splashtop為客戶端提供對其電腦的遠端存取。
冠狀病毒的爆發一直在迫使工人和整個公司採用家庭計劃。遠端工作是對抗疾病傳播的有效方法。但是，遠端辦公可能會充滿挑戰，因為很難在辦公室外保持高效。
作為MSP，您需要立即採取行動來應對客戶面臨的挑戰。
您可以讓客戶遠端存取自己的電腦，從而使他們能夠在家中工作，並使他們更容易提高工作效率。
使用Splashtop可以輕鬆設置和管理最終用戶存取權限。這是您需要了解的所有內容。
您需要：Splashtop 遠端訪問
Splashtop Remote Access是針對商務人士最有價值、最可靠、最安全的居家辦公解決方案。Splashtop 是一種值得信賴的遠端存取解決方案，可讓使用者從任何其他裝置遠端控制他們的工作電腦。他們將能夠訪問所有文件和應用程序，並與它們互動，就像他們坐在辦公室中的工作計算機前一樣。
更不用說，遠端存取（也稱為遠端桌面）在設定、維護、效能和安全性方面優於 VPN 。遠端存取軟體是迄今為止實現在家辦公的最佳工具。而且 Splashtop Remote Access 對於最終使用者來說很容易使用，並且易於您進行管理。
如何讓您的客戶在家工作
作為擁有Splashtop Remote Access帳戶的 MSP，您可以邀請客戶在您的帳戶下設定和存取自己的電腦！ 以下是它的工作方式：
開始使用Splashtop Remote Access並建立您的Splashtop帳戶。
在Splashtop Web控制台中， 向您的客戶端發送邀請鏈接，以使他們輕鬆設置自己的電腦和設備。
作為帳戶所有者，您將能夠查看和管理所有用戶，遠端電腦以及客戶端要從其進行遠端處理的設備。
您的客戶端設置好電腦後，他們可以隨時存取電腦並進行遠端工作。
還有一點要注意，Splashtop Remote Access 為您提供了無限數量的遠端設備。這意味著您的客戶可以使用任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置存取他們的電腦以進行遠端工作。這可確保真正的 BYOD 體驗，並為客戶提供無限的遠端工作靈活性。
您將能夠在Splashtop Web控制台中輕鬆地對所有電腦，設備和用戶進行分組和管理。您還可以查看和編輯多個安全設置，例如兩因素驗證和設備身份驗證。
使用 Splashtop Remote Access 啟用最終用戶訪問
您的客戶需要有效的家庭解決方案來對抗冠狀病毒。為您的客戶提供遠端桌面軟體，使他們可以在遠端工作時保持高效率。
免費試用 Splashtop 以實現在家工作
立即開始免費試用 Splashtop Remote Access。設定只需幾分鐘，您就會發現使用 Splashtop 為您的客戶提供遠端存取是多麼簡單且經濟高效。無需信用卡或承諾。
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