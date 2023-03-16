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MSPs – 使客戶能夠在冠狀病毒爆發期間在家工作

通過 Splashtop Team
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為了響應冠狀病毒，您的客戶需要家庭解決方案的有效工作。您可以通過以下方式使用Splashtop為客戶端提供對其電腦的遠端存取。

冠狀病毒的爆發一直在迫使工人和整個公司採用家庭計劃。遠端工作是對抗疾病傳播的有效方法。但是，遠端辦公可能會充滿挑戰，因為很難在辦公室外保持高效。

作為MSP，您需要立即採取行動來應對客戶面臨的挑戰。

您可以讓客戶遠端存取自己的電腦，從而使他們能夠在家中工作，並使他們更容易提高工作效率。

使用Splashtop可以輕鬆設置和管理最終用戶存取權限。這是您需要了解的所有內容。

您需要什麼：Splashtop Business Access

Splashtop Business Access是針對商業專業人員的家庭解決方案中最具價值，最可靠和最安全的工作。 Splashtop是一種受信任的遠端存取解決方案，使用戶可以從任何其他設備遠端控制其工作電腦。他們將能夠存取其所有文件和應用程式，並與它們進行交互，就像坐在辦公室中的工作電腦前一樣。

更何況,在設置、維護、性能和安全性方面,遠端存取(也稱為遠端桌面)優於 VPN。遠端存取軟體是迄今為止實現在家工作的最佳工具。plashtop Business Access對於最終使用者易於使用,並且易於管理。

如何讓您的客戶在家工作

作為Splashtop Business Access帳戶所有者的MSP，您可以邀請客戶在您的帳戶下設置和存取他們自己的電腦！運作方式如下：

您的客戶端設置好電腦後，他們可以隨時存取電腦並進行遠端工作。

另外要注意的一點是，Splashtop Business Access為您提供了無限的遠端設備。這意味著您的客戶可以使用其Windows，Mac，iOS或Android設備中的任何一個來存取其電腦以進行遠端工作。這確保了真正的BYOD體驗，並為客戶提供了無限的遠端工作靈活性。

您將能夠在Splashtop Web控制台中輕鬆地對所有電腦，設備和用戶進行分組和管理。您還可以查看和編輯多個安全設置，例如兩因素驗證和設備身份驗證。

使用Splashtop Business Access啟用最終用戶存取

您的客戶需要有效的家庭解決方案來對抗冠狀病毒。為您的客戶提供遠端桌面軟體，使他們可以在遠端工作時保持高效率。

免費試用 Splashtop 以實現在家工作

立即開始免費試用Splashtop Business Access。安裝僅需幾分鐘，您會發現使用Splashtop為您的客戶提供遠端存取是多麼容易且具有成本效益。無需信用卡或承諾。

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