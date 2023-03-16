MSP – 使用 Splashtop SOS 遠端支援非託管裝置

RMM是MSP的絕佳工具。它們使MSP可以通過集中控制台來管理其所有客戶電腦，通常使他們能夠遠端存取任何電腦以提供遠端支援。

但是，這樣做的一大限制是，並非所有客戶設備都在 MSP 的 RMM 帳戶中進行管理，尤其是個人和行動裝置。 儘管如此，客戶通常希望他們的MSP能夠在出現問題時為其設備提供快速支援。

向 RMM 帳戶添加更多設備可能很昂貴。 此外，許多 RMM 工具不允許存取行動裝置。

對於需要為非託管裝置提供遠端支援的 MSP 而言，最佳解決方案非 Splashtop SOS 莫屬。

為什麼MSP應該使用Splashtop SOS遠端支援不受管理的電腦和移動裝置

您將獲得最有價值的遠端支援解決方案

MSP 最不想做的就是增加另一筆可觀的費用，特別是考慮到 RMM 工具已經如此昂貴。 好消息是， Splashtop SOS 是最有價值的遠端支持解決方案。 事實上，與同類產品相比，Splashtop 可以為您節省 50% 或更多，每年為您節省數百甚至數千美元。

除了 Splashtop 的低成本説明您最大化利潤外，Splashtop SOS 還允許您按需支援 無限 設備，這意味著您可以在不破壞銀行的情況下輕鬆擴展業務。 Splashtop SOS 由併發技術人員授權。 如果一次只有一個人需要使用許可證，小型團隊可以共享許可證。

您將能夠遠端存取和支持任何裝置

使用Splashtop SOS，您可以在需要幫助時啟動與任何Windows，Mac，Android和iOS設備的遠端連接。最好的部分是，無需事先設置。客戶擁有什麼設備都沒有關係，您將能夠遠端支援它。

（可 遠端控制Windows，Mac和Android裝置。僅可查看對iPhone和iPad的遠端存取 ）

除了快速，安全的遠端存取之外，您還將獲得最重要的功能

功能包括拖放文件傳輸，聊天，連線記錄，遠端重啟和重新連接，遠端局域網喚醒，自定義品牌，多顯示器支持，以及更多功能可幫助您在遠端存取連線中無縫工作以完成工作快速輕鬆地。

Splashtop 提供具有高清質量和聲音的快速連接。 此外，您可以放心，您的數據受到Splashtop的安全 基礎設施和多種安全功能的保護。

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立即開始免費試用 Splashtop SOS，您將親眼看到為什麼今天有 3000 萬人使用 Splashtop，其中包括數千名 MSPs。

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