MSP – 使用 Splashtop SOS 遠端支援非託管裝置

RMM是MSP的絕佳工具。它們使MSP可以通過集中控制台來管理其所有客戶電腦，通常使他們能夠遠端存取任何電腦以提供遠端支援。
但是，這樣做的一大限制是，並非所有客戶設備都在 MSP 的 RMM 帳戶中進行管理，尤其是個人和行動裝置。 儘管如此，客戶通常希望他們的MSP能夠在出現問題時為其設備提供快速支援。
向 RMM 帳戶添加更多設備可能很昂貴。 此外，許多 RMM 工具不允許存取行動裝置。
那麼，如果您是 MSP，並且希望能夠為非託管設備提供遠端支持，那麼最好的解決方案是什麼？ 答案是Splashtop Remote Support 。
為什麼MSPs應該使用Splashtop來遠端支援非託管電腦和行動設備
您將獲得最有價值的遠端支援解決方案
MSP 想要做的最後一件事是添加另一個顯著的費用，尤其是考慮到 RMM 工具已經如此昂貴。好消息是，Splashtop 是最有價值的遠端支援解決方案。事實上，與同類產品相比，Splashtop 可以為您節省 50% 或更多，每年可節省數百甚至數千美元。
Splashtop 除了低成本可幫助您最大化利潤之外，Splashtop 還允許您按需支援無限設備，這意味著您可以輕鬆擴展業務而無需花費太多錢。Splashtop Remote Support 由並髮使用者授權。如果一次只有一個人需要使用權限，小團隊可以共用權限。
您將能夠遠端存取和支持任何裝置
透過Splashtop ，您可以在需要協助時啟動到任何Windows 、Mac、 Android和 iOS 裝置的端點連線。 最好的部分是，無需事先設置。無論您的客戶擁有什麼裝置，您都可以對其進行遠端支援。
(遠端控制 Windows、Mac 和 Android 裝置。遠端存取 iPhone 和 iPad 僅供檢視)
除了快速，安全的遠端存取之外，您還將獲得最重要的功能
功能包括拖放文件傳輸，聊天，連線記錄，遠端重啟和重新連接，遠端局域網喚醒，自定義品牌，多顯示器支持，以及更多功能可幫助您在遠端存取連線中無縫工作以完成工作快速輕鬆地。
Splashtop 提供具有高清質量和聲音的快速連接。 此外，您可以放心，您的數據受到Splashtop的安全 基礎設施和多種安全功能的保護。
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