Splashtop 宣佈其 MSP 諮詢委員會成員
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幫助指導遠端支援產品的方向和MSP社區的改進
加利福尼亞州聖約瑟，2021 年 3 月 25 日 — 下一代遠端訪問和遠端支援領域的領導者 Splashtop Inc. 已將領先的託管服務提供者 （MSP） 召集為MSP 諮詢委員會。 這組顧問説明 Splashtop 及時瞭解 MSP 面臨的最新 IT 挑戰，同時還提供有關 Splashtop 產品功能和路線圖的反饋和建議。
Splashtop的聯合創始人兼首席執行官Mark Lee說：“ MSP代表了我們遠端支援解決方案的重要市場，而利用領先的MSP的經驗可以幫助我們完善和改進我們為該IT支持社區提供的產品。” “此外，MSP可以為我們提供有關其客戶不斷發展的需求的寶貴見解，他們可以從我們的下一代安全遠端存取解決方案中受益，尤其是在COVID-19大流行期間支持遠端工作。”
Splashtop Remote Support 並 Splashtop On-Demand Support 已在 MSPs 全國范圍內被 30,000 多個採用。 除了直接銷售之外 MSPs，Splashtop 遠端控制還嵌入在領先的遠端監視和管理（RMM）平台中，包括數據，NinjaOne，阿泰拉，Naverisk 和其他 MSPs 用於支持其客戶的平台。 此外，Splashtop 還提供與流行的專業服務自動化（PSA）系統和服務台平台（包括服務諾，Freshworks，Zendesk 和阿特拉西亞吉拉）的無縫集成。
Splashtop MSP 諮詢委員會的成員包括：
Craig Cohen， HCS Technology Group 總裁兼首席執行官 — HCS 為眾多專門從事 Apple 系統的客戶提供 24/7/365 全天候 IT 專案管理和支援。Cohen是一名Apple認證的培訓師，於1990年創立了HCS。
Ralph Joedicke，goCloudOffice聯合創始人兼首席執行官——Joedicke於2003年創立了goCloudOffice（作為AUCCESS），為小型企業提供“雲中的辦公室”。自1981年以來，他一直在IT相關行業工作，包括在理光商業系統和應用材料公司工作。
Jones IT 首席執行官 Evan Jones — Jones IT 是三藩市領先的 IT 支持專家，為從初創公司到成熟公司的客戶提供技術支援。Evan Jones 擁有 CompTIA 的 IT 和網路認證，並擔任 Jones IT 的主要工程師。
Ramin Keyvan， Rhino Network Solutions 總裁兼首席執行官——Rhino 在矽谷從事 IT 和託管服務工作近 20 年。Keyvan之前曾在Teknekron Software Systems和TIBCO Finance Technology擔任技術人員。
Sarah Tenisi，TenisiTech 首席執行官 — TenisiTech 採用經過驗證的流程，提供完全外包和共同外包的 IT、IT 合規性支援和 CIO 諮詢服務。在創立MSP之前，Tenisi在Hewlett Packard，Adobe Systems和WageWorks擔任了15 +年的系統管理員和IT桌面角色。
Steven Walker，Fast Break Tech 總裁兼創始人——自 1999 年以來，Fast Break Tech 一直為所有 Microsoft 操作��系統提供託管 IT 服務，目標是保持客戶正常運行。Walker領導著一個由七名技術人員組成的團隊，他們擁有共用和獨特的技能。
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供下一代遠端訪問和遠端軟體和服務。 Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正在越來越多地取代虛擬專用網路 （VPN） 等傳統方法，同時獲得了驚人的 93 凈推薦值 （NPS），這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。 訪問 www.splashtop.com 瞭解更多資訊。