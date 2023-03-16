Splashtop Business 便攜式應用程式，用於快速遠端存取

我們最近為Windows啟動了一個新的Splashtop Business App（便攜式遠端桌面版本）。

什麼是 Splashtop 業務應用程式（便攜式版本）？

Splashtop Business應用程序可在您的電腦上使用，以訪問和控制其他電腦（對於Splashtop SOS，可遠端存取/查看移動設備）。它可與三種Splashtop產品一起使用：Splashtop Business Access，Splashtop Remote Support和Splashtop SOS。

通常，您會在Windows電腦上下載然後安裝Splashtop Business應用程序。

“便攜式版本”是一個獨立的可執行檔，您可以下載並運行它，而無需將其安裝在計算機上。您也可以將其隨身攜帶在 USB 驅動器上。

我什麼時候會使用它？

便攜式遠端桌面版本是在旅途中時。 也許您在客戶網站或酒店，您不能或不想在您借用的計算機上安裝軟體。便攜式應用程式易於下載。 它只是一個檔，您可以將其保存在計算機上，運行以使用該應用程式，然後在完成後刪除，沒有留下任何檔。

它也很容易隨身攜帶和從USB驅動器使用。 下載大小約為6MB。

它與常規的 Splashtop Business 應用程式相同嗎？

它具有標準安裝的 Splashtop 商業應用程式的所有功能，但有幾個例外。 “檢查更新”功能不可用，因為您可以從 Splashtop 網站下載最新版本的便攜式應用程式，而不是更新您擁有的應用程式。 允許您透過網路連結廣播電腦螢幕的「共用我的桌面」功能在攜帶型應用程式中也不可用。

每次運行便攜式應用程式時，您都將經歷與標準安裝版本相同的安全措施：設備身份驗證，兩步驗證（如果啟用）等。

我在哪裡可以獲得 Splashtop 商業應用程式便攜式版本？

快： 轉到 www.splashtop.com/go

或前往 Splashtop 下載頁面 (https://www.splashtop.com/downloads)，尋找 (可攜式應用程式版本)

下載並運行它

然後使用您的帳戶登錄，您就可以開始了！

如果您還沒有帳戶，請按下「註冊免費試用」選項。 選擇：

Business Access 試用 如果您想訪問多達10台自己的電腦

Splashtop SOS 試用 如果要遠端存取電腦並為其他使用者在其電腦以及iOS和 Android 設備上提供遠端支援。 非常適合IT和支援團隊，根據技術人員數量獲得許可。

遠端支援試用 如果要為 Windows 和 Mac 計算機的託管組提供無人參與支援，併為最終使用者創建帳戶以遠端訪問其電腦。 非常適合 IT 和支援團隊，根據計算機數量獲得許可。

當您準備購買時，您會發現 Splashtop 提供優惠的價格和遠端訪問解決方案的最佳價值。

要獲得任何 Splashtop 下載，包括 Splashtop Business 便攜式應用程式，請訪問 https://www.splashtop.com/downloads.

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