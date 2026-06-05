Splashtop Business 便攜式應用程式，用於快速遠端存取

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Female executive utilizing the Splashtop Business App on her smartphone

Splashtop Business 免安裝應用程式，用於快速遠端存取

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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我們最近為Windows啟動了一個新的Splashtop Business App（免安裝遠端桌面版本）。

什麼是 Splashtop 業務應用程式（便攜式版本）？

Splashtop Business 應用程式可供您透過電腦存取和控制其他電腦，可與 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 這兩款 Splashtop 產品搭配運作。

通常，您會在Windows電腦上下載然後安裝Splashtop Business應用程序。

“便攜式版本”是一個獨立的可執行檔，您可以下載並運行它，而無需將其安裝在計算機上。您也可以將其隨身攜帶在 USB 驅動器上。

我什麼時候會使用它？

可攜式遠端桌面版本適合外出時使用。您可能位在客戶端現場或飯店，無法或不想在借用的電腦上安裝軟體。可攜式應用程式易於下載，只有一個檔案；您可以將這個檔案儲存在電腦上，要使用時只須執行應用程式，使用完畢逕行刪除，不會留下任何檔案。

它也很容易隨身攜帶和從USB驅動器使用。 下載大小約為6MB。

它與常規的 Splashtop Business 應用程式相同嗎？

標準安裝版 Splashtop Business 應用程式的功能一應俱全，僅有少數幾個功能例外。無法使用「檢查更新」功能，因為您可以直接從 Splashtop 網站下載可攜式應用程式的最新版本，而非執行更新。可攜式應用程式中，也無法使用可透過網路連結傳送電腦畫面的「分享桌面」功能。

每次運行便攜式應用程式時，您都將經歷與標準安裝版本相同的安全措施：設備身份驗證，兩步驗證（如果啟用）等。

我在哪裡可以獲得 Splashtop 商業應用程式便攜式版本？

快： 轉到 www.splashtop.com/go

或前往 Splashtop 下載頁面  (https://www.splashtop.com/downloads)，尋找 (免安裝應用程式版本)

下載並運行它

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  • Remote Access 試用版 — 可供您存取最多 10 台自己的電腦

  • Remote Support 試用版 — 可供您遠端存取電腦，並向其他使用者的電腦以及 iOS 和 Android 裝置提供遠端支援。非常適合 IT 和支援團隊，根據技術人員數量提供授權。

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當您準備購買時，您會發現 Splashtop 提供優惠的價格和遠端訪問解決方案的最佳價值。

要獲得任何 Splashtop 下載，包括 Splashtop Business 便攜式應用程式，請訪問 https://www.splashtop.com/downloads.

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