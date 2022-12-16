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Mirroring360允許您將iOS屏幕（iPad，iPhone，iPod）無線鏡像到電腦，而無需電纜或Apple TV。

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尊敬的Splashtop用戶，現在，令人激動的Splashtop新產品就在這裡！ Mirroring360允許您將iOS屏幕（iPad，iPhone，iPod）無線鏡像到電腦，而無需電纜或Apple TV。只需將Mirroring360安裝到您的電腦上，然後從iPad上的AirPlay菜單中選擇它即可開始共享！將您的電腦連接到投影儀或交互式白板後，現在每個人都可以看到您的作品和應用程序。或將Mirroring360與Splashtop Classroom結合使用，您可以將iOS屏幕重定向到會議室內或Internet上的任何設備，並帶有批註一對多！

立即開始免費試用

立即開始 7天免費試用 https://www.mirroring360.com

參加在亞特蘭大舉行的領先教育會議ISTE 2014國際教育技術協會）？

快來看看以下展位的Mirroring360和Splashtop Classroom：

AT&T - 展位 3348 - 參加 Splashtop 會議 周日 12：30 - 1：30 聆聽 Splashtop 聯合創始人 Thomas Deng 的演講

HoverCam - 展位 1854 - 觀看 Splashtop 與世界上第一台超高速 USB 3.0 文檔相機 SOLO 8 的實際應用！

再次感謝您的支援，-Splashtop 團隊

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