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Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO

Mirroring360允許您將iOS屏幕（iPad，iPhone，iPod）無線鏡像到電腦，而無需電纜或Apple TV。

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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親愛的 Splashtop 用戶，

現在，一款令人興奮的新 Splashtop 產品來了！Mirroring360 讓你可以無線鏡像你的 iOS 螢幕（iPad、iPhone、iPod）到電腦上，無需使用電纜或 Apple TV。只需在你的電腦上安裝 Mirroring360，然後從 iPad 的 AirPlay 選單中選取它並開始分享！當你的電腦連接到投影機或互動白板時，現在每個人都可以看到你的工作和應用程式。或者將 Mirroring360 與 Splashtop Classroom 結合使用，你可以將 iOS 螢幕重新導向到會議室內的任何裝置或透過網際網路，附註腳本和任務！

立即開始免費試用

立即開始免費試用 7 一天 https://www.mirroring360.com

 參加亞特蘭大舉行的 2014 年領先教育會議（國際教育技術協會）嗎？

快來看看以下展位的Mirroring360和Splashtop Classroom：

AT&T - 展位 3348 - 參加 Splashtop 會議 周日 12：30 - 1：30 聆聽 Splashtop 聯合創始人 Thomas Deng 的演講

HoverCam - 展位 1854 - 觀看 Splashtop 與世界上第一台超高速 USB 3.0 文檔相機 SOLO 8 的實際應用！

再次感謝您的支持
-快速團隊

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