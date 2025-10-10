IT 系統監控是 IT 團隊管理其網路安全的最重要方法之一。系統監控提供清晰的端點、網路、應用程式等檢視，使代理能迅速識別和處理問題。
然而，許多企業忽視了監控 IT 系統的重要性，沒有在這方面投資，讓 IT 團隊缺乏所需的支援和工具。因此，是時候探討 IT 系統監控的好處、挑戰和最佳實踐，看看怎樣透過 Splashtop AEM 提供對端點的空前可見性。
什麼是 IT 系統監控？
IT 系統監控是追蹤和管理組織的 IT 基礎設施，包括其伺服器、網路、端點、資料庫和應用程式的過程。適當的 IT 系統監控會追蹤多項關鍵指標，如伺服器正常運行時間、網路健康狀況及軟體效能，以確保一切運作順暢。
IT 系統監控幫助 IT 代理及早發現問題，讓他們能夠在問題變得嚴重之前加以解決。這有助於維持高效能、保障 IT 環境的安全，並保護網路免受潛在威脅和漏洞。
為什麼系統監控對企業很重要？
IT 系統監控是 cybersecurity 和維持生產力的一個重要方面。有了正確的系統監控，你可以減少停機時間、提升效能，並保持系統安全，而且這只是個開始。
IT 系統監控的好處包括：
效能最佳化：經常分析指標和效能可以為您的網路提供寶貴的見解並識別需要改進的地方。
安全性：系統監控有��助於快速識別可疑行為或模式。這讓 IT 團隊能夠主動解決問題，同時確保適時的安全修補和更新。
主動維護：IT 系統監控可以在問題擴大前識別潛在問題，讓 IT 團隊能在問題造成損害之前修復。此外，
改善合規：正確的安全性和分析是 IT 合規的重要部分，而 IT 系統監控透過確保所有端點和網路受到保護、監控和保持最新，以達成這些監管需求。
IT 系統中要監控什麼？
雖然 IT 系統監控是一項重要的任務，但也相當模糊——IT 系統的若干元件和方面可以且應該被監控，所以了解從何處開始是很重要的。
追踪的關鍵數據包括：
日誌資料，包含 IT 環境中寫入日誌檔案的所有資料。
資產數據，包括 CPU 使用率以及每個資產上的進程和應用程式運行。
網絡數據，包括頻寬、網絡連接詳細信息和路由行為。
連接性，包括進入和離開基礎結構的連接。
基礎設施，包括磁碟延遲、登入用戶的數量、電力使用情況和記憶體數據。
應用程式指標，例如時間、錯誤率和資源使用情況。
雖然每個這些數據源都包含多種指標和信息，但追踪它們對於了解您的 IT 資產在應用程式和服務層面的性能來說是至關重要的。
6 個 IT 系統監視的關鍵階段
IT 系統監控是一個由多個步驟組成的過程，每一步都對確保系統可靠性和性能至關重要。這些步驟包括：
計劃：�在一切之前，你需要制定一個計劃，包括設定目標和優先事項、確定要監控的項目以及建立指標。這應包含服務健康模型、定義事件類型、事件檢測標準、每個事件的優先級和響應措施。
檢測：檢測和日誌記錄是監控過程的第一步。這是在當設定的門檻被超過時，IT 監控系統提醒用戶讓代理能夠解決任何潛在問題。
過濾：一旦檢測到潛在問題，IT 監控系統可以根據來源、級別和時間等標準過濾和關聯它，並從其他警報中檢查模式以確定是否有問題。
分類：一旦事件被檢測並過濾後，會根據設定的標準進行分類，例如事件的類型和優先級，以便 IT 團隊可以適當地做出回應。
回應：一旦事件被識別和分類後，IT 代理必須正確回應它。根據 IT 監控系統和所涉事件，這可能是一個自動化的過程，也可能需要代理手動解決該問題。
檢視：一切完成後，檢視事件及其對 IT 系統的影響非常重要。定期檢視和監控您的 IT 系統監控計劃和解決方案有助於最大限度地減少損害並提高未來事件的回應能力，使一切更加安全。
IT 系統監控中的常見障礙
儘管 IT 系統監控是必不可少的，但 IT 團隊應注意它可能帶來的一些挑戰。當您實施 IT 監控系統時，請注意這些常見障礙：
1. 資源有限
IT 系統監視可能會對 IT 資源造成壓力，讓員工忙不過來。監視工具可以收集大量數據，這需要時間和資源來進行適當的分析，因此擁有精簡 IT 人員和資源較少的小型組織可能難以充分利用他們的監視系統。
2. 多樣化的端點環境
隨著遠端/混合工作的興起�，BYOD 政策和物聯網設備的普及，員工使用的裝置和端點比以往更多樣化。IT 團隊經常難以監控和管理各種不同的端點，但找到可以連接和支援員工使用的每個端點的 IT 監控軟體是至關重要的。忽略某些裝置可能會在您的網路安全中創造出一個巨大的盲點。
3. 整合監控工具
監控工具往往需要自訂配置或複雜的整合才能正常運作。這意味著設置 IT 系統監控不僅可能需要大量的時間和資源，還可能與舊系統或過時的基礎設施遇到兼容性問題。組織應確保其設備、應用程式和作業系統都保持最新，並能夠與其選擇的監控解決方案進行妥善整合。
4. 擴展
使用一個可以隨著您的業務成長的監控解決方案很重要。每當您新增使用者和端點時，您的解決方案應能夠輕鬆新增更多的裝置，而不會出現困難或成本急劇上升。確保尋找一個可以輕鬆跟上您成長步伐的彈性解決方案。
5. 警報過多
IT 系統監控解決方案能快速分析大量數據，這可能導致警報過載，包括誤報和低優先級關注事項。這可能適得其反並使 IT 團隊不堪重負，但設置警報規則並使用具備 AI 和機器學習功能的解決方案可以幫助篩選噪音並識別重要問題。
優化 IT 系統監控：最佳實踐
如果您想充分利用您的 IT 系統監控解決方案，您可以遵循一些關鍵的最佳實踐。記住這些重點將幫助您的 IT 團隊有效地管理您的系統，並無縫地監控整個網絡的端點。
1. 管理您的警報
如果您對每一個低優先級的潛在問題都收到警報，您的 IT 團隊很快就會感到不堪重負。相反地，請設定警報，使其只收到高優先級通知，讓他們能��快速有效地管理最大的問題而不至於手忙腳亂。您還可以配置具有門檻和升級路徑的警報，以確保它們不被忽視，並能在正確的時間到達合適的代理。
2. 確保安全合規
網路安全和 IT 合規性對於業務的各個方面都是至關重要的，而 IT 系統監控是一種強大的安全工具，可以讓你及早識別潛在威脅。使用 IT 系統監控來確保安全合規性可以幫助展示你正在滿足安全要求，並符合如 GDPR 或HIPAA 合規性之類的標準。
3. 建立程序
IT 團隊應了解您的 IT 監控系統如何運作，它能做什麼以及它們的責任是什麼。良好且清晰的文件建立程序可以幫助確保您的 IT 代理理解您的監控策略、工具和程序，以便他們能有效率地工作。
4. 執行路由效能檢查
定期的效能審查可以幫助識別趨勢、發現問題以及尋找成長空間。確保監控您的指標，例如 CPU 和記憶體使用量、流量和反應時間，以便您能夠識別需要改進的區域，並專注於提升您的監控流程。
IT 系統監視的未來：值得關注的關鍵趨勢
IT 系統監控是一個強大的工具，隨著科技進步，它只會變得更好。最近的發展已經幫助監控解決方案變得更精確、高效和強大，讓 IT 團隊能衝破雜音，解決最高優先級的問題。
IT 系統監控中的最大趨勢之一是 AI 和機器學習技術的增長。這些技術使 IT 監控系統能夠快速分析和篩選大量資料，以識別模式和可疑行為，從雜亂中篩選出高優先級問題，並自動化應對措施。這不僅自動執行多個耗時的流程，還為 IT 團隊提供清晰且可執行的見解。
這樣，人工智慧和機器學習技術可以解決低效率，降低成本，並提升分析能力，即使在複雜的 IT 環��境中也是如此。這些工具可以與 IT 代理一起使用，有效地應對警報並解決問題，而不需代理處理每一個低優先級的警報和假陽性。
此外，IT 監控解決方案變得更加全方位，從單一控制台包羅多個端點、應用程式和操作系統。這提供了一個統一的組織 IT 環境視圖，使 IT 團隊能夠獲得全局資訊，並對問題和警報進行更徹底的分析。因此，IT 人員甚至在複雜和遠端環境中也可以有效地從一個地方保護他們的端點和網路。
使用 Splashtop AEM 變革 IT 系統監控
沒有合適的工具，IT 系統監控可能成為消耗 IT 資源的挑戰並使 IT 人員不堪重負。幸運的是，有一些解決方案設計用來提供您網路和基礎架構的全方位視圖，包括 Splashtop AEM（自主端點管理）。
Splashtop AEM 提供遠端監控和管理，可用於您網路中的所有端點，包括任何作業系統上的遠端裝置。有了 Splashtop AEM，您可以從單一控制台簡化 IT 作業、自動化工作，並確保您的端點安全和符合規範。
Splashtop AEM 讓 IT 團隊能從單一儀表板管理多個端點，包括監控安全健康狀況、維持合規性和資產追蹤。憑藉其 AI 驅動的 CVE 洞察，Splashtop AEM 可以快速識別風險和漏洞，並透過 Smart Actions 提供主動警報和自動修復。
此外，Splashtop AEM 的儀錶板洞察讓你能夠監控端點健康、更新狀態和合規性，而其詳細目錄報告則提供系統、硬體和軟體詳細目錄的完整概覽。
為什麼 Splashtop AEM 是您 IT 系統監控的首選解決方案
IT 系統監控對於維護安全性、合規性和效率至關重要，但必須正確實施。這意味著要知道要監控什麼，遵循最佳實踐，並使用滿足您所有業務需求的解決方案，如 Splashtop AEM。
IT 團隊經常被票據和請求壓得喘不過氣，但情況不必如此。使用正確的工具，大多數 IT 問題可以在員工甚至需要提交票據之前解決和預防。Splashtop AEM 為 IT 團隊提供監控端點、主動處理問題和減少工作負荷所需的工具和技術。這包括：
警報和修復，能在問題出現之前自動解決問題。
實時監控您的端點。
自動化修補作業系統、第三方及自訂應用程式的漏洞。
以 AI 驅動的基於 CVE 的漏洞見解。
可在您的網路中執行的可自訂原則框架。
硬體和軟體詳細目錄追蹤與管理。
背景操作以存取任務管理器和裝置管理器等工具而不打擾使用者。
