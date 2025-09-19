使用 Splashtop SOS 改進 MSP 和支援工作流程

Splashtop Remote Support 是一款常見 MSP、IT 團隊和支援專業人士使用的解決方案，可供按需提供臨機支援。
更快地開始支援會議，提高技術人員的生產率，並提供更好的客戶體驗
透過 Splashtop 提供臨機支援的標準流程非常簡單。
技術人員指示最終客戶轉到Splashtop網站上的鏈接以下載並運行應用程式
用戶端運行該應用程式，並為技術人員提供9位數字代碼以啟動支援連線
為了提供更高水準的服務，您可以超越標準體驗，簡化技術人員的工作流程，併為您的客戶提供改進的支持體驗。 以下是這三個頂級請求的一些簡單解決方案：
有沒有辦法我們可以在我們自己的網站上託管 SOS 應用程式，而不是將使用者引薦到 Splashtop 網站下載它？
我們可以變更 SOS 應用程式的品牌標識，將 Splashtop 換成我們自己公司的名稱和標誌嗎？
我是否可以使最終用戶下一次開始支援連線更容易，而不必每次都告訴他們從Splashtop網站下載？
將 SOS 應用程式託管在自己的網站上
SOS 應用程式會定期更新以添加新功能，因此您不希望在您的網站上託管實際檔的靜態版本。
相反，您可以在您的網站上放置指向 Windows 和 Mac 應用程式的超連結，這些超連結將始終連結到雲上最新版本的應用程式。
然後，只需在您的網站上創建一個頁面即可指導用戶並將這些鏈接放在頁面上，以便他們下載應用程式。
如果您創建自定義品牌的SOS應用程式（如下說明），則可以直接在您的站點上託管該自定義應用程式。
現在，您可以告訴使用者轉到 Splashtop 網站上的連結，而是將他們指向您自己的網站上的簡單 URL。
使用您的品牌自定義 SOS 應用程式
現在，您可以使用公司的徽標，顏色和文本來自定義Splashtop應用程式，從而為最終用戶提供更好的品牌用戶體驗。
您可以自定義應用程式的多個方面，包括標題（應用程式視窗的名稱）、橫幅/徽標、背景顏色、說明文本和文本顏色（如果您需要調整深色背景上的淺色文本，反之亦然）。
左側是原始 SOS 應用程式的範例，右側是用於自訂它的 UI
創建應用程式的自定義版本後，可以從您的網站下載該應用程式。
請注意，每次更新 SOS 應用時，都應將自定義品牌應用於應用的新版本，對其進行簽名，並確保將最新版本的應用分發給最終使用者。
在用戶電腦上創建桌面快捷方式，以便快速輕鬆地存取
這是一個快速提示，可以使您的用戶更輕鬆地啟動SOS用戶端應用程序，並為��您提供連線代碼，而不必每次都指示他們從Splashtop網站下載該應用程序。
使用者通常剛剛下載了 SOS 應用程式，因此 Windows 就像進入他們的下載資料夾並拖動“SplashtopSOS.exe一樣簡單 檔到 Windows 桌面。 這將為其創建一個桌面快捷方式。
如果您無法輕鬆找到檔案，請前往用戶端電腦上的 SOS 應用程式，找到「設定 | 下載 Streamer」選單選項，即可啟動檔案重新下載，方便您輕鬆找到檔案所在位置。然後，按照上述步驟建立桌面快速鍵。
最終用戶電腦上SOS應用程式中的Download Streamer菜單選項。
你準備好了
在本文中，我們了解瞭如何通過從您自己的網站提供SOS應用程序下載鏈接，對SOS應用程序進行自定義品牌化以及在終端和終端上創建SOS應用程序快捷方式來提高技術人員的工作效率，並使最終用戶支持客戶更容易-用戶的電腦，以便快速輕鬆地開始將來的支持會議。
如果您還沒有 SOS 或正在使用其他按需有人值守的支持解決方案，請立即查看 SOS。