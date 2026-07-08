增強的遠端電腦支持和管理功能

Splashtop引入了新功能，使您可以同時在多台Mac和Windows電腦上執行IT任務。
使用 Splashtop Scripts 和 Tasks，您可以同時在多台電腦上執行以下操作：
部署文件（蝙蝠，CMD，exe 文件，微星適用於視窗和 pkg，適用於 Mac 的 SH）
執行遠端命令
執行腳本
執行系統重新啟動
執行視窗更新
你可以立即執行這些 Scripts 和 Tasks 任務，或將它們排程在稍後執行。這讓你能夠快速執行例行的 IT 任務，更有效地管理你的裝置，釋放出更多時間來接洽更多客戶。
觀看它是如何工作的：
有關Splashtop Remote Support功能的更多信息
憑藉以下功能， Splashtop 終端支持 使其客戶能夠管理計算機更新並主動監控它們，同時確保滿足合規性和安全標準。
遠端存取
無人值守立即訪問您的託管電腦。
連線中功能：多對多螢幕查看，檔案傳輸，連線記錄，聊天，共享我的桌面，遠端重啟，遠端喚醒，遠端列印等。
無人值守的Android訪問：遠端存取Android裝置，包括智能手機，平板電腦，堅固的Android裝置，POS裝置，信息亭和機頂盒。
轉售遠端存取或向用戶提供免費的遠端存取，以便他們可以遠端存取其電腦。
遠端電腦管理
Windows Update管理：在Windows電腦上查看，安裝和計劃更新。
遠端命令：��在後台將命令行或終端命令發送到遠端Windows或Mac電腦的命令提示符。
指令碼與任務：可立即執行或排程任務至多個端點，同時簡化端點管理。包含大量部署、遠端命令、指令碼執行、系統重新啟動，以及 Windows 更新。適用於 Windows 和 Mac。
主動監控
可配置的警報：設置警報以監視電腦狀態，軟體安裝，內存使用情況等。通過Splashtop Web控制台和/或通過電子郵件接收警報。
Windows 事件警示：透過設定事件記錄檔的條件符合管理員設定的觸發程序時所產生的警示來監視 Windows 事件記錄。
查看事件日誌：快速訪問Windows事件日誌，而無需重新進入電腦進行查看和故障排除。
端點安全性：端點安全性管理可讓您查看執行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等的 Windows 電腦之端點安全防護狀態。
稽核&合規
系統清單：查看和比較Windows / Mac硬件和軟體清單的快照。查看更改日誌。下載系統硬件和軟體清單。
安全軟體：具有AES 256位加密的行業標準TLS 1.2，兩步驗證/兩因素身份驗證，SOC 2，GDPR，對HIPAA，PCI和其他行業及政府標準和法規的支持。
活動記錄：保留所有遠端連線和活動的記錄。