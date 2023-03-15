增強的遠端電腦支持和管理功能

Splashtop在Remote Support Premium中引入了新功能，使您可以同時在多台Mac和Windows電腦上執行IT任務。

使用Splashtop 1對多，您可以同時在多台電腦上執行以下操作：

部署文件（蝙蝠，CMD，exe 文件，微星適用於視窗和 pkg，適用於 Mac 的 SH） 執行遠端命令 執行腳本 執行系統重新啟動 執行視窗更新

您可以立即執行這些一對多任務，也可以安排它們在以後運行。 這可讓您快速執行例行 IT 工作，並更有效率地管理您的裝置，讓您有更多時間接觸更多客戶。

觀看它是如何工作的：

1-to-Many - Splashtop Remote Support Premium

立即免費試用！

進一步了解Splashtop遠端支援高級

通過以下功能， Splashtop Remote Support Premium使客戶能夠管理電腦更新並主動對其進行監視，同時確保滿足合規性和安全性標準。

遠端存取

無人值守立即訪問您的託管電腦。

連線中功能：多對多螢幕查看，檔案傳輸，連線記錄，聊天，共享我的桌面，遠端重啟，遠端喚醒，遠端列印等。

無人值守的Android訪問：遠端存取Android裝置，包括智能手機，平板電腦，堅固的Android裝置，POS裝置，信息亭和機頂盒。

轉售遠端存取或向用戶提供免費的遠端存取，以便他們可以遠端存取其電腦。

遠端電腦管理

Windows Update管理：在Windows電腦上查看，安裝和計劃更新。

遠端命令：在後台將命令行或終端命令發送到遠端Windows或Mac電腦的命令提示符。

一對多：通過立即同時執行任務或將任務調度到多個端點來簡化端點管理。包括大規模部署，遠端命令，腳本執行，系統重啟和Windows更新。適用於Windows和Mac。

主動監控

可配置的警報：設置警報以監視電腦狀態，軟體安裝，內存使用情況等。通過Splashtop Web控制台和/或通過電子郵件接收警報。

Windows 事件警示：透過設定事件記錄檔的條件符合管理員設定的觸發程序時所產生的警示來監視 Windows 事件記錄。

查看事件日誌：快速訪問Windows事件日誌，而無需重新進入電腦進行查看和故障排除。

端點安全性：查看運行Bitdefender，Windows Defender，Kaspersky等的Windows電腦的端點安全保護狀態。

稽核&合規

系統清單：查看和比較Windows / Mac硬件和軟體清單的快照。查看更改日誌。下載系統硬件和軟體清單。

安全軟體：具有AES 256位加密的行業標準TLS 1.2，兩步驗證/兩因素身份驗證，SOC 2，GDPR，對HIPAA，PCI和其他行業及政府標準和法規的支持。

活動記錄：保留所有遠端連線和活動的記錄。

Splashtop 遠端支援是 MSP 的 #1 選擇。