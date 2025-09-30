Splashtop 被評為年度混合工作解決方案提供商 - RemoteTech 突破獎 2023

Splashtop 的終端訪問和終端支持解決方案贏得了第三方評論網站的 眾多獎項 和最高用戶評級。了解原因並 免費試用 Splashtop。
2023 年 RemoteTech 突破獎將 Splashtop 評為推動一流混合工作環境的第一軟體解決方案。
我們很高興與您分享，Splashtop 在備受推崇的 2023 年 RemoteTech 突破獎中被評為年度混合工作解決方案提供商。這個享有盛譽的獎項表彰了可實現有效遠端工作的全球領先科技公司、產品和服務。 今年，競爭激烈，來自全球各地的 1,250 多名提名。 這種認可真正體現了我們對為全球 3000 萬用戶提供卓越價值的持續追求。
在 Splashtop，我們優先構建用戶友好的工具，以增強功能、易用性、 最大程度的安全性和成本效益來解決實際問題。我們的解決方案 比競爭對手便宜 50%，使任何規模的企業（從獨立專業人士到中小型企業和企業）都可以使用端點訪問技術。
易用性是我們解決方案的核心。 我們認為，啟用技術應該是直觀，用戶友好和普遍可訪問的。 Splashtop 的產品採用易於使用的界面設計，可在幾分鐘內安裝完畢，促進最終用戶的採用和利用，同時滿足 IT 服務台專業人員需要無縫、易於部署的解決方案的需求。只需單擊一下，用戶就可以訪問應用程序和資源，執行任務並獲得技術支持，所有這些都不會中斷其工作流程。
在混合和遠程工作環境中�，表現至關重要。Splashtop 的先進壓縮技術可優化帶寬使用，確保流暢穩定的連接，從而在 4K 流媒體和 60fps 下提供無與倫比的用戶體驗。這使得遠程工作人員能夠連接到高端工作站並從任何裝置操作 CPU 密集型應用程序，從而充分利用 BYOD 策略。檔案傳輸、第三方列印、多對多螢幕等功能可確保無論身在何處都能實現最大生產力。即使是依賴精密硬件和軟件的用戶也可以依靠 Splashtop 獲得完美的遠程體驗，其選項包括 4:4:4 色彩模式、高保真音訊、麥克風直入和 USB 裝置重新導向。
在 Splashtop，我們的客戶就是我們的指南針。他們的反饋和需求為我們指明了正確的方向，使我們能夠不斷創新、開發和完善我們的產品。這種以客戶為中心的方法使我們能夠更好地服務不同行業，滿足他們的獨特需求和期望。
獲得年度混合工作解決方案提供商獎是對 Splashtop 致力於提供安全、簡單、高性能和以客戶為中心的端點訪問和支持解決方案的承諾的肯定。我們非常感謝這種認可，並承諾繼續為端點訪問技術領域制定標準。
這項殊榮是我們持續創新和改善的動力。 我們期待著保持我們的動力，並在我們的旅程中實現更多的里程碑。 以下是為更多企業提供最佳的遠端技術解決方案！
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