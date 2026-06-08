當 Windows 裝置當機、更新失敗，或開始出現異常行為時，Windows Event Logs 往往是 IT 團隊最先查看、尋找線索的地方之一。
在 Windows 電腦上，Windows Event Log 提供診斷當機、更新問題、服務失敗及其他裝置異常行為所需的重要資訊。然而，在遠端環境中，調查這些問題可能是一項挑戰。
IT 團隊需要能夠遠端檢視 Windows 事件記錄、存取遠端裝置，並在距離很遠的地方工作時也能調查問題的方法。那麼，IT 團隊該如何遠端管理 Windows Event Logs？一起來探索。
什麼是 Windows 事件記錄？
Windows 事件記錄是 Windows 裝置上活動的記錄，包括應用程式、服務、安全性事件、設定程序和系統元件。這些記錄檔可協助 IT 團隊了解問題發生期間，以及前後各階段究竟發生了什麼，提供更完整的脈絡。
例如，如果某個應用程式當機，Windows Event Logs 可能會顯示相關的錯誤事件、時間戳記、來源和系統活動，協助 IT 團隊縮小可能原因的範圍。這讓團隊在疑難排解及支援裝置時，有實用的資訊可作為依據。
您應該查看哪些 Windows 事件記錄？
然而，Windows Event Logs 可能會有許多不同的形式。視問題而定，您需要檢查不同的記錄檔。包括：
1. 應用程式記錄檔
應用程式記錄檔提供與特定應用程式和程式相關的資訊。這些記錄檔用於擷取軟體當機、啟動失敗、��應用程式警告、安裝程式錯誤及其他程式特定問題。
2. 系統記錄檔
系統記錄著重於裝置本身，而非特定程式。這些記錄可用於服務故障、驅動程式問題、硬體警示、開機問題、關機、重新啟動事件，以及其他類似問題。
3. 安全性記錄
安全性記錄提供與網路安全問題和警示相關的資訊，例如可疑的登入活動、存取失敗嘗試、帳戶活動、權限使用，以及與驗證相關的事件。這些記錄檔的存取權限通常比其他記錄檔更受限制，因此未經授權的使用者更難存取。
4. 設定記錄檔
設定記錄檔可提供與新增或調整軟體相關問題的資訊，例如安裝活動、Windows 設定事件、系統變更，以及與更新相關的疑難排解。如果新程式安裝時遇到困難，這些記錄檔會包含原因資訊。
5. 應用程式與服務記錄
當 IT 團隊需要更深入的資訊時，就會用到應用程式和服務記錄檔。當 Application 或 System 記錄檔無法提供足夠詳細資料時，這些是用於 Windows 元件、Microsoft 服務及第三方應用程式的更深入記錄檔。
以原生方式遠端檢視 Windows Event Logs
考量到 Windows Event Logs 所包含的資訊，能夠存取並檢視這些記錄對 IT 團隊而言相當重要。然而，若沒有合適的工具，要遠端存取它們可能並不容易。幸好，還是有幾種原生方式可以遠端查看事件記錄，包括：
1. Event Viewer 遠端連接
透過事件檢視器，IT 團隊可以連接到其他電腦並遠端檢視記錄檔。這讓它適合用於對可連線裝置進行一次性檢查，不過也增加了一些複雜性，因為 IT 團隊需要管理權限、防火牆規則、遠端服務等等。
2. 使用 Get-WinEvent 的 PowerShell
PowerShell 使用者可使用 Get-WinEvent 命令查詢遠端 Windows 事件記錄。這可依記錄名稱、事件 ID、事件層級、提供者、來源或時間範圍進行篩選，方便執行精準搜尋與可重複的管理工作流程。不過，這也代表 IT 團隊必須設定 WinRM（或相關工具）、設定權限與遠端連接，當然，還要具備有效使用 PowerShell 所需的命令列知識。
3. Windows 事件收集器
Windows Event Collector 也可以收集事件記錄，並將選取的事件轉送至中央收集器。這對於在大多數（如果不是全部）員工都使用 Windows 電腦的工作環境中集中收集事件很有幫助，不過若要有效使用，仍需要訂閱、設定以及持續維護。
4. SIEM 或監控平台
透過 SIEM 或監控工具，IT 團隊可以收集並管理來自多個來源的事件資料。這有助於安全監控、記錄保留和稽核支援，因此成為較大型 IT 或資安營運團隊的常見選擇。然而，這些工具仍需透過各自獨立的工作流程來存取及管理遠端端點，因此對於不只需要監控功能的團隊來說，通常仍然不足夠。
為什麼遠端事件記錄管理會變得困難
概念上，遠端事件記錄管理聽起來很簡單：當發生問題時，記錄會擷取資料，然後由 IT 團隊進行分析。不過，有幾項變數可能會讓記錄檔管理變得更複雜，因此 IT 團隊應留意這些因素。
常見的工作流程問題包括：
未連上網路的裝置可能無法透過原生工具連接。
防火牆或服務設定可能會封鎖對 Event Viewer 的遠端存取。
PowerShell 存取可能需要複雜的設定。
安全記錄可能僅限特定角色存取，因此更��難以取得。
在許多裝置之間手動檢閱記錄檔既重複又耗時。
原生工具雖然可以顯示事件，卻未必提供足夠的端點情境資訊，讓疑難排解變得更棘手。
找到事件並不會自動修復根本問題；IT 團隊仍需要工具來調查並處理原因。
疑難排解通常需要在多個應用程式之間切換，例如記錄工具、遠端存取軟體、命令列工具和工單系統。
那麼，解決方案是什麼？一切都從工作流程開始。透過良好的工作流程，IT 團隊可更有效率地審查事件、監控問題、調查端點，並使用 Windows Event Log 資料遠端疑難排解裝置。
Splashtop 如何協助遠端管理 Windows 事件記錄
雖然遠端管理 Windows Event Logs 本身就可能有一定難度，但仍有一些解決方案能協助簡化流程並提供支援。透過 Splashtop 的遠端支援與端點管理工具，IT 團隊可遠端存取使用者裝置、檢視事件記錄檔、從任何地方進行疑難排解等，讓遠距工作時也能輕鬆管理事件記錄檔並支援使用者。
1. 從網路控制台檢視 Windows 事件記錄
Splashtop 讓 IT 技術人員可從 Splashtop 網路控制台查看受管理線上電腦的 Windows Event Logs。這可協助團隊在不需實際接觸端點或啟動完整遠端連線的情況下，檢視遠端 Windows 裝置上的事件。
技術人員可依事件層級、事件類型、日期範圍和事件 ID 篩選事件，協助縮小調查範圍，並聚焦於與問題最相關的事件。
2. 監控重要的 Windows 事件
Splashtop 也可透過可設定的警示，協助 IT 團隊監控 Windows Event Log 活動。技術人員可根據 Windows Event Log 條件建立警示，例如事件層級和事件 ID，讓重要��事件無需逐一手動檢查各裝置即可觸發通知。
這可協助團隊不再只是被動檢閱記錄檔，並更一致地在受管理裝置間識別重要或重複發生的 Windows 事件。
3. 在不中斷使用者操作的情況下進行調查
檢閱事件後，技術人員通常需要查看裝置上正在發生什麼情況。Splashtop 背景動作可協助 IT 團隊在不啟動完整遠端連線、也不打擾使用者的情況下調查特定問題。
技術人員可從網路控制台使用 Remote Task Manager、Remote Service Manager、Remote Device Manager 和 Remote Registry Editor 等工具，檢視處理程序、服務、裝置及系統設定。
4. 檢視事件後採取行動
技術人員檢視事件記錄檔並縮小問題範圍後，仍需要有方法對端點採取動作。透過 Splashtop，他們可運用遠端支援、背景動作、指令碼與工作、重新開機、更新，以及在需要時進行實際故障排除，讓工作流程持續不中斷。
這可協助 IT 團隊從事件檢視一路推進到調查與解決，無需在每個步驟都依賴彼此分散、不相連的工具。
5. 透過 Splashtop AEM 擴大端點可視性
Splashtop AEM 新增可支援疑難排解流程的端點可視性與管理功能。IT 團隊可查看修補程式狀態、詳細目錄、警示和裝置情境，以更了解可能導致問題的因素。
如果某個事件顯示出更新失敗、軟體過時、重複發生的服務問題，或更廣泛的端點健康狀況問題，Splashtop AEM 可協助技術人員判斷下一步該怎麼做，並在受管裝置上採取行動。
遠端管理 Windows 事件記錄的實用工作流程
如果需要遠端管理 Windows 事件記錄檔，有幾個重要步驟要記得。為了協助處理這件事，我們整理了這份實用流程，涵蓋遠端管理事件記錄檔時需要採取的每個步驟：
確認受影響的電腦：第一步是確認有問題的裝置。雖然這點看似顯而易見，但務必蒐集該裝置的相關資訊，包括警示、任何相關的支援工單、使用者回報，或該端點已知的問題。這提供了良好的基礎，可據此展開工作。
檢查正確的事件記錄檔：接下來，自然就是檢查記錄檔。視問題而定，可能會是 Application、System、Security、Setup、Applications 或 Service 記錄檔，因此請務必查看正確的記錄檔，以取得所需資訊。
篩選事件資料： 並非所有資料都相關。建議先篩選出所需的資訊，例如時間範圍、事件層級、事件類型、來源或提供者。
監控是否有反覆發生的問題：這起事件是一次性事件，還是反覆發生的問題？設定警示可協助識別反覆發生的問題，無需手動檢查裝置，也能更有效率地處理。
比較事件與端點情境：情境很重要。請務必檢視與該事件相關的詳細資料，例如修補程式狀態、已安裝的軟體、執行中的服務、裝置健康狀況、最近更新等。這些情境細節可提供與事件相關的重要資訊。
適當時可在背景中進行調查：有時需要多做一點額外調查。務必檢查裝置的處理程序、服務或其他詳細資料，但最好在背景中進行調查，以免在使用者工作時造成干擾。
採取正確的遠端動作：不同事件需要採用不同的修復方式。視問題而定，��這可能需要套用更新、重新啟動裝置或服務、執行指令碼，或升級處理以進一步疑難排解。
記錄發現與結果：維持文件為最新狀態，對於追蹤已完成的工作，以及為未來問題保留紀錄都至關重要。請務必記錄事件、原因、已採取的動作與結果，讓其他客服人員可在需要時存取這些資訊。
遠端 Windows 事件記錄管理的最佳實務
Windows 事件記錄管理可能很複雜，但不一定非得如此。遵循這些最佳實務，可讓記錄檔更容易分類與管理，進而從中取得清楚且可採取行動的資訊。
最佳做法包括：
將記錄檔和事件 ID 標準化，讓團隊能更有效地檢查常見問題。
儲存及搜尋記錄檔時可使用篩選器，無須手動掃描完整記錄檔，就能快速找到需要的內容。
為重要或重複發生的 Windows 事件建立警示。
請盡可能查看接近問題發生時間的記錄檔。
利用角色型存取控制，限制敏感記錄檔的存取權限。
將事件記錄檢閱與端點情境搭配查看，例如修補程式狀態、服務、詳細目錄及近期變更。
使用背景工具進行疑難排解，不中斷使用者作業。
當問題需要實際動手調查時，可使用 遠端支援工具 直接管理端點。
針對重複性檢查或例行修復步驟，可使用自動化工具。
記錄處理結果，讓日後遇到類似問題時能更快解決。
從檢視到解決，遠端管理 Windows 事件記錄
透過 Windows Event Logs，IT 團隊可以調查問題�並了解其相關背景情境，但僅靠這些記錄所能提供的資訊仍然有限。當團隊能夠監控事件、調查端點，並根據所提供的資訊採取行動來解決根本原因並預防未來問題時，遠端記錄檔管理的效果最佳。
雖然 Windows 原生工具有助於一次性檢查、指令碼查詢和集中收集，但遠端疑難排解通常不僅僅需要存取記錄檔。透過 Splashtop，IT 團隊可從網路控制台檢視 Windows Event Logs、監控重要事件、使用背景動作進行調查，並在需要實際疑難排解時遠端支援使用者。
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