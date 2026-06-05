如何在家工作時保持員工的工作效率

世界已經從在實體辦公樓工作的傳統模式發生了轉變。 雖然遠端工作已經存在了一段時間，但自從大流行迫使辦公室工作人員為了安全起見在家工作以來，它變得更加突出。
對於一些組織來說，自從員工開始遠端工作以來，他們的工作效率一直不一樣。 企業經理和高管採取了不同的措施並設置了軟體來説明提高員工的生產力。
如果您正在尋找更多方法來幫助員工在遠端工作時提高工作效率，那麼這裡有一些關於如何做到這一點的提示！
鼓勵員工在家中擁有專用工作站
設定團隊目標
鼓勵您的員工保持健康
讓他們的工作更靈活、更輕鬆
為您的員工提供合適的技術和生產力工具
確保您的遠端工作人員可以訪問辦公室計算資源
有關如何在遠端工作時提高員工工作效率的提示
業務經理和高管可以通過嘗試以下提示來提高員工的生產力：
鼓勵員工在家中擁有專用工作站
由於他們在家工作，他們肯定會被家裡的事情分散注意力。 可能是他們的寵物、電視、配偶、孩子或其他任何東西。 他們可以通過擁有專用工作站來最大程度地減少干擾。
鼓勵他們在家裡有單獨的工作場所。 一些組織向員工支付額外費用，以在家中設置工作站。
設定團隊目標
設定目標並達成一致將激勵您的遠端工作者。 為您和您的團隊設定短期和長期目標，以確�保他們知道對他們的期望以及何時。 通過在團隊會議上給予適當的認可來獎勵達到目標的員工。 專案管理軟體非常適合與遠端工作人員一起設定目標和跟蹤進度。
鼓勵您的員工保持健康
如果您希望員工的生產力跟上，員工的健康和福祉對您來說應該意義重大。 鼓勵他們照顧好自己的身體，吃得好，休息好。
您可以為您和您的員工組織健康計劃。 可能是瑜伽、運動、飲食習慣等等;任何確保他們照顧好自己身體的東西。 你可以對它進行友好的競爭並給予獎勵！ 即使是像鼓勵他們每天花幾分鐘時間散步這樣簡單的事情，對遠端工作者的精神和身體健康都非常有用。
讓他們的工作更靈活、更輕鬆
不要把一切都放在工作，工作，工作上。 與您的團隊定期進行虛擬討論和聚會，每個人都可以放鬆並談論事情，就像您在飲水機前休息一樣。 與他們保持密切聯繫，讓自己接近他們。
當他們與您聯繫以幫助他們解決問題時，請幫助他們，並儘快為他們解決問題。
為您的員工提供合適的技術和生產力工具
您的員工需要能夠在家時有效地工作。 這意味著他們需要合適的工具，使他們能夠完成所有的工作職能。 他們需要筆記型電腦、協作工具和軟體、專案管理工具和軟體等。 以下是 在家工作的前 5 名軟體工具。
確保您的遠端工作人員可以訪問辦公室計算資源
一些遠端工作者無法在家中存取所需的所有軟體應用程式或檔。 這可能是因為他們的設備無法運行他們的工作計算機可以運行的應用程式，例如視頻編輯軟體、CAD 程式和圖形設計。 或者可能是因為在員工的個人設備上許可這些應用程式太昂貴了。
借助 Splashtop 遠端存取軟體，您可以讓員工從任何地方從個人設備安全地訪問和控制其工作電腦。 這使他們能夠在世界任何地方工作，並且仍然感覺好像坐在辦公室電腦前一樣。 查看Splashtop遠端訪問，以便在家工作。
隨著越來越多的人在家工作，團隊和組織需要確保其成員和員工在家工作時擁有適當的資源來提高工作效率。 如果你做得對，你可以提高團隊的生產力。
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