如何評估您的遠端存取軟體的安全性

在為企業購買遠端存取解決方案以實現在家中，遠端工作，IT遠端支援甚至遠端實驗室訪問方面的工作時，選擇能夠提供最高安全性的解決方案至關重要。
畢竟，在當今的遠端工作環境中，網路威脅正變得越來越普遍。因此，在選擇，部署和使用遠端存取產品時，保護您的業務和數據應該是頭等大事。
因此，如果您在市場上尋求遠端存取解決方案，則應考慮以下安全因素：
安全的遠端連接
安全架構
標準規範
可靠性
安全的遠端連接
當你的使用者從他們的個人裝置連接到你組織的電腦時，你會想要確保那些遠端連接是安全的。端到端加密 是必須的。例如，Splashtop 的遠端連接受到 TLS（包括 TLS 1.2）和 256 位元 AES 加密的保護。
在個人設備和公司電腦之間的安全連接方面，遠端存取軟體的性能大大優於VPN。使用VPN，來自受感染設備的連接可能會感染整個辦公室網路，電腦和資產。
另一方面，像Splashtop這樣的遠端存取工具使用戶可以訪問辦公室或實驗室電腦而無需訪問整個網路，從而消除了暴露於網路和其他資產的風險。閱讀更多有關Splashtop為什麼是在家辦公的最佳VPN替代方案的信息。
安全架構
您的組織應該選擇一種遠端存取解�決方案，該解決方案應為您提供安全功能，包括單點登錄（SSO），兩因素身份驗證，設備身份驗證等，以確保遠端存取工具的使用符合您的內部安全性。政策和審核流程。
您的遠端存取軟體應為您提供有效管理用戶和設備的工具。您應該注意的安全功能包括：
裝置認證
多級密碼安全
兩步驟驗證
螢幕留白
螢幕自動鎖定
工作階段閒置超時
遠端連接通知
複製/粘貼控件
檔傳輸控制
遠端列印控制
鎖定 Streamer 設定
代理伺服器認證
數位簽名的應用程式
Active Directory 整合
記錄檔
日誌是一項至關重要的安全功能，它使您可以跟踪遠端連接，文件傳輸以及更多內容以進行審核。所有這些功能以及更多功能都可以在Splashtop中使用。查看所有Splashtop安全功能。
標準規範
檢查以查看您的遠端存取供應商遵守的政府法規以及特定於行業的合規性和標準。
至少，遠端存取工具應符合ISO，SOC2，PCI，SCC和GDPR。 HIPAA的遵從性對於醫療保健極為重要，因為FERPA屬於教育領域（Splashtop支持HIPAA和FERPA的遵從性）。最重要的是，解決方案本身必須能夠支持您自己公司的合規計劃。
閱讀有關 Splashtop 符合 標準和法規的更多資訊。
可靠性
最後，您需要一個可靠的解決方案。具有自動擴展，高可用性和自我修復功能的遠端存取解決方案可以幫助確保沒有服務中斷。
您的遠端存取工具需隨時運行，因為遠端存取的好處之一是讓使用者能夠隨時連接工作電腦。畢竟，您的遠端使用者的生產力可能取決於您的遠端存取軟體。
查看所有 Splashtop 安全措施