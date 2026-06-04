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如何建立更聰明的修補排程

Robert Pleasant
閱讀時間：11 分鐘
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IT 團隊需要盡快安裝補丁，以降低安全風險並在漏洞被利用之前加以解決。同時，若在工作日的正中間安裝補丁，可能會打斷員工工作，造成無法預期的停機時間，這是可以避免的。

考量到各種修補程式和更新（包括作業系統更新、第三方應用程式和緊急安全修補程式）陸續發布，以及更新遠端終端節點的需求，IT 團隊可能難以在及時的時間內保持所有項目更新。然而，有了良好的修補排程，就更容易優先排序、測試、部署和驗證修補更新。

那麼，IT 團隊如何建立一個在不中斷運作的情況下減少風險的修補排程呢？讓我們一起探索吧…

什麼是補丁排程？

補丁排程是檢閱、測試、部署並驗證更新的計劃過程，以確保補丁能及時部署。一個好的修補排程應該包含時間安排、修補優先順序、部署群組、重新啟動、例外處理和報告的規則。

請注意，補丁排程不僅僅是行事曆。這個排程應作為一個工作流程來幫助IT團隊決定要修補什麼、何時修補、如何快速部署它，以及如何驗證其成功。如果正確執行，一個完善的修補排程應確保每個補丁在安全的時間框架內部署，而不會中斷工作。

為什麼修補排程對停機時間和風險很重要

這當然引發了一個問題：為什麼補丁排程很重要呢？儘管及時修補裝置對於網路安全和 IT 合規性非常重要，但修補不應該是每次有新補丁釋出時的臨時行動。

如果沒有良好的修補排程，組織將面臨多種安全風險，包括：

  • 延遲的補丁會讓已知的漏洞長時間暴露。

  • 匆忙的部署如果沒有適當的測試，可能會破壞應用程式或干擾使用者。

  • 手動修補使得追踪成功和失敗變得更加困難，而且耗時，易於出現人為錯誤。

  • 意外重啟可能會中斷重要工作。

  • 沒有持續可見性的遠端或離線裝置可能會落後於安全更新。

  • 即使作業系統的修補程式是最新的，缺少第三方應用程式的更新仍可能造成安全漏洞。

如何建立補丁排程

考量到這些因素，是時候開始制定一個良好的修補排程了。我們可以將這個過程分解成幾個關鍵步驟：

步驟 1：建立準確的端點和軟體詳盡目錄

首先，您需要盤點您的終端設備及其使用的應用程式。IT 團隊應該知道他們必須管理哪些端點裝置、使用哪些作業系統、哪些應用程式在運行，以及缺少哪些更新。

請務必在整理詳細目錄時不要忽略任何系統。此清單必須包括受管理的裝置，同時還應考慮遠端筆記型電腦、共用工作站、伺服器以及任何可能經常離線的裝置。此外，追踪作業系統和第三方應用程式都是很重要的。

詳細目錄應包含：

  • 裝置名稱和擁有者

  • 作業系統及版本

  • 已安裝的應用程式

  • 修补状态

  • 業務關鍵角色

  • 使用者群組或部門

  • 線上或離線狀態

  • 重新啟動需求

步驟 2：按風險和緊急性分類修補程式

接下來，優先處理修補程式很重要，以確定哪些需要更緊急處理，哪些可以等待。雖然有些更新只是小的效能改進，其他可能是更緊急的安全修補程式。

這樣劃分類別會更有幫助：

  • 例行更新：這些是一般的作業系統和第三方軟體更新，通常在維護時段進行。它們最適合用於計劃中的測試和分階段推出，因為它們很重要，但通常不是至關重要的。

  • 重要安全更新：這些是用於修補高嚴重性漏洞的補丁，例如暴露的系統或廣泛使用的軟體中的安全缺陷。他們需要更快速的審查、更短的測試週期以及更嚴格的驗證，以確保能夠快速而安全地部署到各個裝置上。

  • 緊急或被主動利用的弱點： 這些是最重要的更新，因為它們解決了正在被積極鎖定的弱點。這些漏洞通常需要緊急處理過程，包括快速優先排序、加速部署環和部署後的驗證，以最快速度應對威脅。

步驟 3：定義維護時段以考量業務影響

一旦您完成補丁的優先順序設定後，您可以為它們設置維護窗口。這些視窗應該反映出人們的實際工作方式，例如在工作日使用的端點進行隔夜修補。請記住，這些窗口會有所不同，因為始終開啟的環境、全球端點和其他裝置可能有不同的時間需求。

這裡的關鍵是將修補的時機與裝置的使用、角色和業務的重要性相匹配。將維護時段劃分為不同組別，最佳方案包括：

  • 標準員工筆記型電腦

  • 高管或業務關鍵用戶

  • 共用工作站

  • 伺服器或基礎設施系統

  • 遠端或經常離線的裝置

  • 測試裝置和 IT 擁有的端點

步驟4：使用分階段推出，而不是一次部署到所有地方

一旦開始更新端點，您不想一次性部署所有更新。相反地，使用分階段部署逐步部署更新，為測試和驗證爭取時間。這減少了大範圍中斷的風險，並使 IT 團隊能夠及早監控故障、用戶報告和其他問題。

建議的推行順序如下：

  • 一個 IT 測試小組，確保一切看起來正常。

  • 擁有代表性裝置和應用程式的試點群組。

  • 低風險部門或裝置群組。

  • 業務關鍵的使用者及系統。

  • 完整部署。

  • 後續跟進和修復離線或失敗的端點。

步驟5：建立標準修補節奏

雖然修補的時機會根據優先級有所不同，仍應保持定期的節奏。根據修補需求考慮這些框架：

  • 每日或持續檢查： IT 團隊應持續監測新的漏洞或部署失敗，檢查端點健康狀況，並追蹤需要快速部署的重要修補程式。

  • 每週補丁檢閱：團隊也應該每週檢查可用的作業系統和應用程式更新。這些可以根據嚴重性、曝光程度和業務影響來優先排序，並使用測試群組確保其正確部署。

  • 每月排程補丁： 常規更新可以通過既定的維護窗口按每月排程部署。這可以使用分階段發佈來確保安全且流暢的部署，但 IT 團隊應追蹤完成、失敗和重新啟動狀態，以確保每個端點都正確修補。

  • 緊急修補流程： 當有需要立即部署的緊急修補時，擁有一個現成的流程會有所幫助。這應該定義誰批准緊急修補，識別高優先級端點，啟用更新的快速測試和部署，並驗證完成以確保修補正確安裝。

步驟 6：溝通修補時間和重啟預期

溝通是關鍵，因為它有助於設置期望並減少可避免的干擾。使用者應該知道更新何時會發生，以及是否需要重新啟動。確保清楚且避免模糊的警告（例如“預計在 1 到 5 之間重啟”），並指明更新是否為緊急。

溝通應包括：

  • 修補視窗日期和時間

  • 預期使用者影響

  • 重啟期限

  • 使用者應儲存或關閉哪些內容

  • 問題回報路徑

  • 如果裝置處於離線狀態會發生什麼事

步驟7：部署後驗證補丁成功

一旦安裝補丁後，還需要驗證它是否成功部署。驗證是至關重要的，因此 IT 團隊可以解決任何故障並維持補丁合規的證明以供審計使用。

修補驗證應包括：

  • 補丁安裝狀態

  • 更新失敗

  • 待重啟

  • 在部署期間離線的裝置

  • 安裝後的應用程式問題

  • 例外或延期更新

  • 未解決的漏洞

步驟 8：記錄例外情況並隨著時間改進排程

有時必須做出例外。某些裝置可能因相容性問題或其他擔憂需延後更新，但這些情況應該被記錄、設定時間範圍，並定期審查。此外，IT 團隊可以利用修補結果來改善其部署過程和排程，藉由檢視和調整它們，使未來的部署更有效率。

文件應包括：

  • 修補完成率

  • 失敗率

  • 平均修補重要更新的時間

  • 等待重啟的端點數量

  • 延遲補丁的數量

  • 常見失敗原因

  • 用戶中斷或支援票據在修補後

IT 團隊的範例補丁排程

那麼，修補的排程應該如何看待呢？雖然每個企業的需求不同，但我們已經創建了一個範例行程表，您可以用作您企業的基準。

節拍

活動

目的

範例動作

每日或連續

監控漏洞、修補失敗和修補合規狀態。

識別新興威脅並確保系統持續符合規範。

審核製造商的安全公告，驗證端點更新狀態，並調查失敗的修補程式部署。

每週

檢查可用的修補程式，優先部署，並測試關鍵更新。

為即將到來的部署做好準備，並減少推出過程中問題的風險。

評估新補丁，依嚴重程度優先處理漏洞，測試補丁，以及更新部署計劃

每月

部署例行作業系統和應用程式補丁。

維持基準安全與系統穩定性。

透過分階段部署來發佈核准的更新並驗證成功的安裝。

在補丁星期二之後

審查並部署 Microsoft 更新（及相關製造商更新，如適用）。

及時解決新披露的漏洞

檢視 Patch Tuesday 發行版本，優先考量重要修復，測試更新，並根據風險部署更新。

根據需要

套用緊急修補程式來修補正在被積極利用的漏洞。

減輕正在積極滲透或高風險的威脅。

部署零日修復程式，立即修補面向互聯網的系統，進行加速的測試和批准，並溝通緊急維護時段。

部署後

驗證部署，驗證效能，解決故障，並記錄結果或異常情況。

確認成功修復並識別問題。

驗證補丁狀態，處理部署失敗，并更新變更記錄和合規報告。

建立修補程式排程時應避免的常見錯誤

然而，當您建立修補程式排程時，您會想要注意一些常見的錯誤。這些簡單的錯誤可能會導致補丁延遲、錯過至關重要的更新或讓裝置暴露在風險之中，因此意識到這一點是至關重要的。

常見錯誤包括：

  • 將所有補丁視為同等緊急，而不是依據嚴重程度優先排序。

  • 等待一個月的週期來解決關鍵漏洞，而不是立即修補它們。

  • 同時更新每個端點，而不是使用分階段推出，這可能導致無法及早解決的廣泛錯誤。

  • 忽視第三方應用程式，留下它們暴露在外。

  • 跳過部署後驗證，可能會導致失敗的更新被遺留並暴露。

  • 依靠人工檢查，這不僅耗時且容易產生人為錯誤。

  • 未能計劃重新啟動，可能導致更新長時間未完成。

  • 無限期地讓例外開放，而不是在可能的情況下解決它們。

  • 在不知道端點狀態的情況下安排修補程式。

Splashtop AEM 如何協助簡化修補排程

當IT團隊擁有明確的端點可視性、自動化和可重複的流程來追蹤部署結果時，打補丁變得更易管理。使用適當的終端設備管理工具，團隊可以簡化遠端和分布式終端設備的修補排程和部署。

Splashtop AEM (自主端點管理) 是這樣的一個解決方案，為企業及其 IT 團隊帶來強大的補丁管理和自動化功能。透過 Splashtop AEM，IT 團隊可以查看管理設備的補丁狀態、管理更新，以及設置有助於更一致部署補丁的政策。

Splashtop AEM 提供：

集中式更新和端點可見性

使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以從單一介面查看終端的狀態、可用更新和軟體清單。Splashtop AEM 的儀錶板提供對端點的清晰可見性和洞察力，包括每個更新的修補進度和狀態。

基於原則的修補程式自動化

IT 團隊可以使用 Splashtop AEM 根據公司原則自動化補丁部署，包括裝置群組、部署時間和推廣需求。這減少了重複的手動工作，並幫助團隊更一致地管理其環境中的更新。

支援操作系統和第三方應用程式修補

雖然有些修補程序主要集中在作業系統上，但 Splashtop AEM 幫助團隊管理作業系統和支援的第三方應用程式的更新。這有助於減少由於應用程式過時而導致的安全缺口，尤其是在第三方更新與操作系統補丁分開管理的情況下。

即時狀態與更快速的跟進

Splashtop AEM 提供環境中端點的即時可見性，幫助團隊識別失敗的修補，待機重啟和需要後續處理的裝置。這有助於 IT 團隊更快速地做出反應，確保所有裝置都能及時覆蓋和處理。

在同一平台上的遠端支援和修復

除了Splashtop AEM的遠端監控與管理外，Splashtop還賦予使用者存取遠端裝置以進行遠端支援和故障排除的能力。IT 團隊可以使用 Splashtop 的遠端存取功能直接管理設備，協助他們在不需要切換工具的情況下調查和排除終端問題。

讓修補程式排程更加可預測

透過良好的修補排程，IT 團隊可以確保更新在穩定的節奏和合理的時間範圍內部署，從而減少風險並避免不必要的停機時間。建立有效的排程需要結合能見度、優先排序、分階段推出、清晰的維護時窗與驗證，同時保持對持續改進的承諾。

如果您尋求一種更有效的方法來管理分散式端點的修補，Splashtop AEM 可以幫助您。Splashtop AEM 提供端點可見性、以原則為基礎的自動化、補丁追蹤及遠端修復工具，幫助 IT 團隊減少風險暴露、跟進更新失敗及支援審計準備。

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