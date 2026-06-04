IT 團隊需要盡快安裝補丁，以降低安全風險並在漏洞被利用之前加以解決。同時，若在工作日的正中間安裝補丁，可能會打斷員工工作，造成無法預期的停機時間，這是可以避免的。
考量到各種修補程式和更新（包括作業系統更新、第三方應用程式和緊急安全修補程式）陸續發布，以及更新遠端終端節點的需求，IT 團隊可能難以在及時的時間內保持所有項目更新。然而，有了良好的修補排程，就更容易優先排序、測試、部署和驗證修補更新。
那麼，IT 團隊如何建立一個在不中斷運作的情況下減少風險的修補排程呢？讓我們一起探索吧…
什麼是補丁排程？
補丁排程是檢閱、測試、部署並驗證更新的計劃過程，以確保補丁能及時部署。一個好的修補排程應該包含時間安排、修補優先順序、部署群組、重新啟動、例外處理和報告的規則。
請注意，補丁排程不僅僅是行事曆。這個排程應作為一個工作流程來幫助IT團隊決定要修補什麼、何時修補、如何快速部署它，以及如何驗證其成功。如果正確執行，一個完善的修補排程應確保每個補丁在安全的時間框架內部署，而不會中斷工作。
為什麼修補排程對停機時間和風險很重要
這當然引發了一個問題：為什麼補丁排程很重要呢？儘管及時修補裝置對於網路安全和 IT 合規性非常重要，但修補不應該是每次��有新補丁釋出時的臨時行動。
如果沒有良好的修補排程，組織將面臨多種安全風險，包括：
延遲的補丁會讓已知的漏洞長時間暴露。
匆忙的部署如果沒有適當的測試，可能會破壞應用程式或干擾使用者。
手動修補使得追踪成功和失敗變得更加困難，而且耗時，易於出現人為錯誤。
意外重啟可能會中斷重要工作。
沒有持續可見性的遠端或離線裝置可能會落後於安全更新。
即使作業系統的修補程式是最新的，缺少第三方應用程式的更新仍可能造成安全漏洞。
如何建立補丁排程
考量到這些因素，是時候開始制定一個良好的修補排程了。我們可以將這個過程分解成幾個關鍵步驟：
步驟 1：建立準確的端點和軟體詳盡目錄
首先，您需要盤點您的終端設備及其使用的應用程式。IT 團隊應該知道他們必須管理哪些端點裝置、使用哪些作業系統、哪些應用程式在運行，以及缺少哪些更新。
請務必在整理詳細目錄時不要忽略任何系統。此清單必須包括受管理的裝置，同時還應考慮遠端筆記型電腦、共用工作站、伺服器以及任何可能經常離線的裝置。此外，追踪作業系統和第三方應用程式都是很重要的。
詳細目錄應包含：
裝置名稱和擁有者
作業系統及版本
已安裝的應用程式
修补状态
業務關鍵角色
使用者群組或部門
線上或離線狀態
重新啟動需求
步驟 2：按風險和緊急性分類修補程式
接下來，優先處理修補程式很重要，以確定哪些需要更緊急處理，哪些可以等待。雖然有些更新只是小的效能改進，其他可能是更緊急的安全修補程式。
這樣劃分類別會更有幫助：
例行更新：這些是一般的作業系統和第三方軟體更新，通常在維護時段進行。它們最適合用於計劃中的測試和分階段推出，因為它們很重要，但通常不是至關重要的。
重要安全更新：這些是用於修補高嚴重性漏洞的補丁，例如暴露的系統或廣泛使用的軟體中的安全缺陷。他們需要更快速的審查、更短的測試週期以及更嚴格的驗證，以確保能夠快速而安全地部署到各個裝置上。
緊急或被主動利用的弱點： 這些是最重要的更新，因為它們解決了正在被積極鎖定的弱點。這些漏洞通常需要緊急處理過程，包括快速優先排序、加速部署環和部署後的驗證，以最快速度應對威脅。
步驟 3：定義維護時段以考量業務影響
一旦您完成補丁的優先順序設定後，您可以為它們設置維護窗口。這些視窗應該反映出人們的實際工作方式，例如在工作日使用的端點進行隔夜修補。請記住，這些窗口會有所不同，因為始終開啟的環境、全球端點和其他裝置可能有不同的時間需求。
這裡的關鍵是將修補的時機與裝置的使用、角色和業務的重要性相匹配。將維護時段劃分為不同組別，最佳方案包括：
標準員工筆記型電腦
高管或業務關鍵用戶
共用工作站
伺服器或基礎設施系統
遠端或經常離線的裝置
測試裝置和 IT 擁有的端點
步驟4：使用分階段推出，而不是一次部署到所有地方
一旦開始更新端點，您不想一次性部署所有更新。相反地，使用分階段部署逐步部署更新，為測試和驗證爭取時間。這減少了大範圍中斷的風險，並使 IT 團隊能夠及早監控故障、用戶報告和其他問題。
建議的推行順序如下：
一個 IT 測試小組，確保一切看起來正常。
擁有代表性裝置和應用程式的試點群組。
低風險部門或裝置群組。
業務關鍵的使用者及系統。
完整部署。
後續跟進和修復離線或失敗的端點。
步驟5：建立標準修補節奏
雖然修補的時機會根據優先級有所不同，仍應保持定期的節奏。根據修補需求考慮這些框架：
每日或持續檢查： IT 團隊應持續監測新的漏洞或部署失敗，檢查端點健康狀況，並追蹤需要快速部署的重要修補程式。
每週補丁檢閱：團隊也應該每週檢查可用的作業系統和應用程式更新。這些可以根據嚴重性、曝光程度和業務影響來優先排序，並使用測試群組確保其正確部署。
每月排程補丁： 常規更新可以通過既定的維護窗口按每月排程部署。這可以使用分階段發佈來確保安全且流暢的部署，但 IT 團隊應追蹤完成、失敗和重新啟動狀態，以確保每個端點都正確修補。
緊急修補流程： 當有需要立即部署的緊急修補時，擁有一個現成的流程會有所幫助。這應該定義誰批准緊急修補，識別高優先級端點，啟用更新的快速測試和部署，並驗證完成以確保修補正確安裝。
步驟 6：溝通修補時間和重啟預期
溝通是關鍵，因為它有助於設置期望並減少可避免的干擾。使用者應該知道更新何時會發生，以及是否需要重新啟動。確保清楚且避免模糊的警告（例如“預計在 1 到 5 之間重啟”），並指明更新是否為緊急。
溝通應包括：
修補視窗日期和時間
預期使用者影響
重啟期限
使用者應儲存或關閉哪些內容
問題回報路徑
如果裝置處於離線狀態會發生什麼事
步驟7：部署後驗證補丁成功
一旦安裝補丁後，還需要驗證它是否成功部署。驗證是至關重要的，因此 IT 團隊可以解決任何故障並維持補丁合規的證明以供審計使用。
修補驗證應包括：
補丁安裝狀態
更新失敗
待重啟
在部署期間離線的裝置
安裝後的應用程式問題
例外或延期更新
未解決的漏洞
步驟 8：記錄例外情況並隨著時間改進排程
有時必須做出例外。某些裝置可能因相容性問題或其他擔憂需延後更新，但這些情況應該被記錄、設定時間範圍，並定期審查。此外，IT 團隊可以利用修補結果來改善其部署過程和排程，藉由檢視和調整它們，使未來的部署更有效率。
文件應包括：
修補完成率
失敗率
平均修補重要更新的時間
等待重啟的端點數量
延遲補丁的數量
常見失敗原因
用戶中斷或支援票據在修補後
IT 團隊的範例補丁排程
那麼，修補的排程應該如何看待呢？雖然每個企業的需求不同，但我們已經創建了一個範例行程表，您可以用作您企業的基準。
節拍
活動
目的
範例動作
每日或連續
監控漏洞、修補失敗和修補合規狀態。
識別新興威脅並確保系統持續符合規範。
審核製造商的安全公告，驗證端點更新狀態，並調查失敗的修補程式部署。
每週
檢查可用的修補程式，優先部署，並測試關鍵更新。
為即將��到來的部署做好準備，並減少推出過程中問題的風險。
評估新補丁，依嚴重程度優先處理漏洞，測試補丁，以及更新部署計劃
每月
部署例行作業系統和應用程式補丁。
維持基準安全與系統穩定性。
透過分階段部署來發佈核准的更新並驗證成功的安裝。
在補丁星期二之後
審查並部署 Microsoft 更新（及相關製造商更新，如適用）。
及時解決新披露的漏洞
檢視 Patch Tuesday 發行版本，優先考量重要修復，測試更新，並根據風險部署更新。
根據需要
套用緊急修補程式來修補正在被積極利用的漏洞。
減輕正在積極滲透或高風險的威脅。
部署零日修復程式，立即修補面向互聯網的系統，進行加速的測試和批准，並溝通緊急維護時段。
部署後
驗證部署，驗證效能，解決故障，並記錄結果或異常情況。
確認成功修復並識別問題。
驗證補丁狀態，處理部署失敗，并更新變更記錄和合規報告。
建立修補程式排程時應避免的常見錯誤
然而，當您建立修補程式排程時，您會想要注意一些常見的錯誤。這些簡單的錯誤可能會導致補丁延遲、錯過至關重要的更新或讓裝置暴露在風險之中，因此意識到這一點是至關重要的。
常見錯誤包括：
將所有補丁視為同等緊急，而不是依據嚴重程度優先排序。
等待一個月的週期來解決關鍵漏洞，而不是立即修補它們。
同時更新每個端點，而不是使用分階段推出，這可能導致無法及早解決的廣泛錯誤。
忽視第三方應用程式，留下它們暴露在外。
跳過部署後驗證，可能會導致失敗的更新被遺留並暴露。
依靠人工檢查，這不僅耗時且容易產生人為錯誤。
未能計劃重新啟動，可能導致更新長時間未完成。
無限期地讓例外開放，而不是在可能的情況下解決它們。
在不知道端點狀態的情況下安排修補程式。
Splashtop AEM 如何協助簡化修補排程
當IT團隊擁有明確的端點可視性、自動化和可重複的流程來追蹤部署結果時，打補丁變得更易管理。使用適當的終端設備管理工具，團隊可以簡化遠端和分布式終端設備的修補排程和部署。
Splashtop AEM (自主端點管理) 是這樣的一個解決方案，為企業及其 IT 團隊帶來強大的補丁管理和自動化功能。透過 Splashtop AEM，IT 團隊可以查看管理設備的補丁狀態、管理更新，以及設置有助於更一致部署補丁的政策。
Splashtop AEM 提供：
集中式更新和端點可見性
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以從單一介面查看終端的狀態、可用更新和軟體清單。Splashtop AEM 的儀錶板提供對端點的清晰可見性和洞察力，包括每個更新的修補進度和狀態。
基於原則的修補程式自動化
IT 團隊可以使用 Splashtop AEM 根據公司原則自動化補丁部署，包括裝置群組、部署時間和推廣需求。這減少了重複的手動工作，並幫助團隊更一致地管理其環境中的更新。
支援操作系統和第三方應用程式修補
雖然有些修補程序主要集中在作業系統上，但 Splashtop AEM 幫助團隊管理作業系統和支援的第三方應用程式的更新。這有助於減少由於應用程式過時而導致的安全缺口，尤其是在第三方更新與操作系統補丁分開管理的情況下。
即時狀態與更快速的跟進
Splashtop AEM 提供環境中端點的即時可見性，幫助團隊識別失敗的修補，待機重啟和需要後續處理的裝置。這有助於 IT 團隊更快速地做出反應，確保所有裝置都能及時覆蓋和處理。
在同一平台上的遠端支援和修復
除了Splashtop AEM的遠端監控與管理外，Splashtop還賦予使用者存取遠端裝置以進行遠端支援和故障排除的能力。IT 團隊可以使用 Splashtop 的遠端存取功能直接管理設備，協助他們在不需要切換工具的情況下調查和排除終端問題。
讓修補程式排程更加可預測
透過良好的修補排程，IT 團隊可以確保更新在穩定的節奏和合理的時間範圍內部署，從而減少風險並避免不必要的停機時間。建立有效的排程需要結合能見度、優先排序、分階段推出、清晰的維護時窗與驗證，同時保持對持續改進的承諾。
如果您尋求一種更有效的方法來管理分散式端點的修補，Splashtop AEM 可以幫助您。Splashtop AEM 提供端點可見性、以原則為基礎的自動化、補丁追蹤及遠端修復工具，幫助 IT 團隊減少風險暴露、跟進更新失敗及支援審計準備。
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