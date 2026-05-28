保持裝置適當地進行修補對於網路安全至關重要，因為這有助於保證終端接收到關鍵的安全更新，以減少已知漏洞的曝光風險。許多安全框架和內部政策也要求及時更新，因此 IT 團隊需要可靠的證據證明更新按時被應用。
然而，端點環境不斷演變，因此很難定期修補。裝置可能會離線或錯過維護時間；用戶可能會延遲重新啟動以避免中斷；安裝可能在不被注意的情況下失敗；因此，端點保持未修補的時間比預期更長。
IT 團隊僅部署修補程式是不夠的。他們需要確保每一個端點都被覆蓋，每一次更新都成功部署，並具備追蹤問題的能力。
那麼，IT 團隊如何防止各端點錯過補丁？讓我們來探索一些實用的方法，保持每個裝置的更新，並確保在整個環境中進行一致的修補。
為什麼修補時會漏掉端點
當然，漏掉補丁沒有單一原因，可能導致漏掉的因素有很多。錯過修補程式的原因可能包括：
遠端裝置在排程修補時間窗時處於離線狀態，錯過了時機。
遠端和混合端點並不總是連接到公司網路，因此更難追蹤和管理。
資產清單不完整或過時，無法得知哪些端點已修補、哪些尚未。
第三方應用程式不包含在修補過程中，留下了重大的漏洞。
修補措施原則在不同部門、地點或裝置群組中套用不一致。
未能及時審查或修復失敗的補丁，讓端點長期暴露於已知風險中，延誤了必要的時間。
IT 團隊依賴手動檢查或延遲報告，這可能既耗時又容易出現人為錯誤。
傳統工具只能顯示端點狀態的部分可見性。
幸運的是，這些問題都不是無法克服的。遺漏的修補程式往往是工作流程或能見度問題，而不僅僅是修補部署問題，因此擁有合適的修補管理解決方案便可解決這些問題。
從完整的端點目錄開始
適當更新管理的第一步是了解您的詳細目錄。您需要一份公司端點的清單，包括它們運行的作業系統、安裝的應用程式，以及目前管理的裝置。從這裡開始，您就有修補管理的基礎了。
請記住，靜態試算表或手動清單的目錄是不夠充分的。現代端點環境可能由各種裝置組成，每個裝置上都有各種應用程式需要管理，並且跟蹤一切都是至關重要的。
IT 團隊應該使用可以追蹤的端點管理軟體：
裝置名稱和使用者指派
作業系統及版本
已安裝軟體
修补状态
線上或離線狀態
裝置群組、部門或位置
安全性或合規狀態
通過持續維持最新的詳細目錄，IT 團隊擁有可靠的基礎來進行補丁管理。這有助於他們識別那些可能錯過修補，或在正常修補流程之外的端點，以便填補覆蓋差距，讓裝置更一致地保持更新。
根據風險、角色和更新需求分組端點
管理您的原則和需求是確保適當補丁管理的另一個關鍵步驟。並非每個端點都應以相同的方式修補，因此根據其風險和需求來創�建群組有助於確保 IT 團隊為每個裝置套用正確的原則。
群組端點時請考慮以下事項：
1. 商業關鍵裝置
某些關鍵裝置，如伺服器、主管用裝置、共享工作站、銷售點系統和操作系統，可能需要更嚴格的測試或分階段推出規則。這些裝置對業務至關重要，因此保持其最新並受到保護是至關重要的，但更新必須經過適當測試以避免在部署期間出現問題。
2. 遠端和混合裝置
在如今的遠端工作和自帶設備（BYOD）環境中，筆記型電腦和非網路端點可能更難以管理。他們需要雲端式的可見性和可在不連接到辦公室網路時執行的修補政策。這有助於保持一致的修補覆蓋範圍，並增強遠端和混合裝置的審核準備，即使它們不常連接。
3. 標準員工工作站
其中一個最常見的裝置群組是標準員工裝置。這些是可跟隨標準修補視窗、包括自動部署規則和重啟政策的一般裝置，以確保端點被適當修補。
4. 測試和試點小組
當您部署更新時，您不想一次全部推出，特別是沒有先測試的情況下。從小規模試點小組開始來驗證關鍵補丁並確保它們運作正常，然後可以推廣到更大的群體。此測試階段對於高影響力的作業系統更新和業務關鍵應用程式特別重要，因為您不希望更新發生意外錯誤。
使用自動修補原則代替手動跟進
自動化是維持修補合規性的一個強大工具。擁有良好的自動化修補管理工具，IT 團隊可以建立修補政策，將其推廣到各個端點，並確保正確部署。
良好的修補原則應該：
定義哪些作業系統和應用程式需要定期修補。
建立裝置群組並為每個群組設定原則。
排程部署時間窗以符合業務需求。
包含重啟規則和使用者通知設定（在適當的情況下）。
當端點被新增或重新指派時，自動套用原則。
在每個修補週期後檢查部署結果，以驗證更新是否正確安裝。
透過這個，IT 團隊可以使用自動化來減低漏掉終端的可能性。根據公司原則，自動套用補丁，而非依賴個別技術人員。使用像 Splashtop AEM 這樣的端點管理工具有助於自動化修補程式部署，並從集中控制台管理原則。
在修補工作流程中包含第三方應用程式
端點不僅僅是它們的作業系統。僅涵蓋操作系統更新的補丁是不完整的，可能會留下嚴重的漏洞，因此，在補丁過程中包含應用程式非常重要。
許多常見的應用程式可以作為裝置的進入點，因此它們的任何漏洞也必須及時修補。這可能包括：
瀏覽器
通訊工具
PDF 閱讀器
協作應用程式
遠端會議軟體
創意或生產力應用程式
業務應用程式
在設定修補管理時，IT 應確保監控已安裝的軟體，並將第三方應用程式納入其修補工作流程中。與作業系統一樣，識別過時的版本並確保員工在業務關鍵裝置上安裝最新的安全更新是很重要的。
根據漏洞風險優先處理修補程式
當您有多個端點和應用程式要管理時，修補漏動可能屬常見。因此，了解如何優先處理它們是很重要的。
定期的補丁程序應考慮風險，並提供方法來確定哪些�補丁必須優先處理，哪些可以在常規補丁週期中進行。一個弱點帶來的威脅越大，越重要的是要盡快修補它。
修補程式應根據多個標準進行優先排序，包括：
1. 已知被利用的漏洞
最關鍵的漏洞是那些已知並正在被積極利用的漏洞。修補的時間拖得越久，曝光的風險就越大，因此應該立即處理，不宜延誤。
2. 嚴重性和可利用性
漏洞應根據其嚴重性和可被利用的程度來評估。IT 團隊需要衡量嚴重性分數、漏洞的可利用性及其對企業的潛在影響，以確定是否應優先處理。
3. 端點重要性
不是所有的端點都同等重要。在企業關鍵或廣泛使用的終端設備上出現的漏洞通常會被優先處理，以降低潛在的損害和業務影響，而不是在低風險設備上出現的同樣問題。
驗證每個端點的修補成功
即使您已部署補丁，也不代表終端永遠受到保護。IT 團隊需要查看端點及修補狀態，以確保修補順利安裝或找出問題所在。修補程式可能正在等待中，或者裝置可能需要重新啟動以完成安裝；甚至有可能更新從未到達裝置。能見度對於驗證部署至關重要。
確保您能辨識所有端點的補丁狀態，包括：
哪些終端設備已完全修補
哪些端點缺少修補程式
哪些補丁失敗了
哪些裝置正在等待重新啟動
哪些裝置在部署期間處於離線狀態
哪些端點不在原則之內
哪些應用程式仍然過時
有哪些漏洞仍然存在
最好使用提供清晰可視性到終端狀態的終端管理解決方案，這樣 IT 團隊可以查看修補狀��態、追蹤失敗並根據需要修復終端。這可以幫助 IT 團隊從知道補丁已發送轉變為確切知道發生了什麼。
迅速修復失敗或錯過的修補程式
追蹤修補程式至關重要，因為如果漏裝或安裝失敗，快速檢測和解決問題是必須的。完善的後續流程應有助於確認是否有任何裝置未獲得所需的更新，以便 IT 團隊能夠跟進、找出問題所在並解決。
一個良好的補救過程應該包括：
在部署後檢查失敗的修補程序。
找出補丁失敗的原因。
檢查端點是否離線、被封鎖或需要重新啟動。
在適當的地方，重試部署。
透過遠端存取或背景動作調查故障。
針對無法立即更新的裝置記錄例外情況。
確認修復是否成功。
將報告建置到修補管理過程中
報告可幫助 IT 證明修補程式的效果，不僅在初始安裝期間，而且隨著時間的推移也有效。透過良好的報告，IT 團隊可以更好地應對審計、內部檢查，以及隨時間推進的改進。
當然，這一切都取決於報告是否提供相關資訊。您需要確保您的報告包含關鍵詳細資料，包括：
依照裝置群組排序的修補合規性，以確保每個群組都能妥善優先處理和解決。
依嚴重程度排序的遺漏修補程式，以確定是否缺少任何關鍵修補程式。
失敗的修補計數，可能代表持續性的問題。
修補高風險漏洞所需的時間，以證明這些問題正在迅速解決。
終端點涵蓋政策，以展示補丁政策的合規性。
裝置在修補視窗期間離線，因此可以正確更新。
第三方應用程式更新狀態以展示完整的補丁覆蓋。
任何尚未完全修補的端點的例外和批准的延期。
這些報告應該展示出補丁是以可重複的方式部署的，並提供問責性。當公司妥善管理其修補程式時，這些報告中的證據可以有助於支持稽核準備和 IT 合規性。
Splashtop AEM 如何協助確保端點覆蓋
如果您想確保您的端點已正確修補並保持最新，您需要一個強大的端點管理平台，能夠提供所有端點的可見性和自動化。Splashtop AEM（自主端點管理）就是這樣的平台，為企業帶來從單一地方管理所有端點的能力。
Splashtop AEM 包含：
1. 集中式端點可視性
Splashtop AEM 提供跨裝置的可視性，使 IT 團隊能夠從集中管理儀錶板查看端點狀態、軟體清單、修補狀態和漏洞。這讓識別需要注意的裝置變得更容易，並驗證哪些端點已經補丁、缺少更新或仍需要後續處理。
2. 自動化作業系統和第三方修補
Splashtop AEM 的自動化修補程式管理協助 IT 團隊部署操作系統和第三方應用程式的修補程式。自動化系統可以遵循您的原則，適當地優先處理和管理更新，驗證部署，並根據需要跟進問題，減少手動工作並提高一致性。
3. 修補狀態追蹤和補救
Splashtop AEM 可以追蹤修補程式的部署和各端點的狀態，協助 IT 團隊監控結果、識別失敗情況，並針對仍然存在漏洞的設備採取措施。這有助於 IT 團隊更��一致地更新端點，並維護清晰的修補活動、失敗和後續行動記錄。
4. 原則控制
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以建立原則以在裝置群組間部署補丁。這包括優先排序、排程、測試和更多措施，即使環境改變，也能一致地幫助管理端點。
端點修補檢查清單
當您在修補終端時，不想錯過任何步驟，但有很多事情需要注意。因此，我們準備了一份實用的終端節點修補清單，以協助指導您的修補流程，確保您保持一切最新狀態：
保持不間斷的端點詳細目錄以確保您在管理每個裝置。
依據風險、角色和更新需求來對裝置進行分組，以便正確地優先處理。
套用自動化的修補原則以保持一致的更新。
包含操作系統和第三方應用程式的更新。
優先處理高風險漏洞。
使用測試群組來測試更新並及早識別問題。
追蹤補丁的成功與失敗，以便您可以解決任何問題。
跟進離線裝置。
快速修復失敗的修補程式。
定期報告補丁覆蓋情況。
使用 Splashtop AEM 預防遺漏的補丁
維持修補合規並確保每個裝置都更新，不僅僅需要一個重複的更新排程。它需要持續的可視性、基於原則的自動化、基於風險的優先排序、狀態驗證以及在補丁失敗時快速修復問題的能力。
幸運的是，透過合適的軟體，這一切都能輕鬆實現。Splashtop AEM 提供 IT 團隊所需的控制、可見性和自動化，以確保所有端點保持最新，即使是在 BYOD 和遠端環境中。因此，IT 團隊可以減少錯誤更新，保持工作流程的一致性，並獲得所需的改進可見性，以確保安全和合規性。
想要一個更簡單的方法來找到並修復漏掉的端點補丁嗎？立即開始免費試用 Splashtop AEM。