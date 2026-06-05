IT 團隊如何從隨時隨地營運模式中受益

根據 Gartner 提供的資料顯示，「隨時隨地營運」屬於 2021 年主要策略技術趨勢。疫情大流行激發了隨時隨地營運的概念和實踐，但 Gartner 表示，即使危機平息，隨時隨地營運仍蔚為風潮。
「隨時隨地營運」是一種組織 IT 團隊以支援分佈式勞動力的營運模型。它涉及 IT 實作技術，提供安全的遠端工作環境；為員工、客戶和合作夥伴提供支援；並從任何地方虛擬部署產品和服務。
Gartner 報告指出，企業將在後疫情時代面臨全新的客戶期望和數位化轉型需求。分析師寫道：「IT 領導者必須採行隨時隨地營運的商業營運模式，隨時隨地聯繫客戶、支援員工以及提供業務服務。」
現代遠端存取技術是隨時隨地營運的核心基石
像 Splashtop 這樣的現代遠端存取解決方案是入門隨處運營策略的理想基礎。 很容易看出為什麼。 Splashtop Enterprise 集成了任何地方的支持，用於遠端工作場所的高級安全性，並與流行的互補解決方案集成，從而擴大了分佈式員工的價值。
這些功能與 Gartner 向負責基礎架構、營運和cloud管理的 IT 領導者提供的隨時隨地營運建議完美配合，包括：
預定數位化體驗，以及遠端服務模式
安全存取優先
透過啟用不受地點影響的工作流程，提供跨越實體和虛擬空間的無縫數位體驗
Gartner 表示，終極目標是融合虛擬和實體體驗以提高勞動生產力和客戶滲透率。
"數位優先、遠端優先的作業模式可實現更高的營運效率、提高員工生產力，並使他們能夠取得多樣化且分散各地的員工隊伍。」 -加特納
實施隨時隨地營運的四大優勢
Gartner 預測 40％ 的公司將在 2023 年之前實施任何地方運營，因此值得更詳細地審查預期效益。
優勢 #1：員工生產力和工作滿意度。
近年來，提供遠端辦公選項 (透過遠端存取和遠端支援) 的公司大幅提升了生產力。在疫情大流行期間，人們已經意識到工作與生活平衡的重要性。安全的遠端存取讓他們能夠在任何地方進行工作並為客戶提供支援。
還值得注意的是，任何地方的操作都可以擴展您的員工招聘能力。 擁有強大的遠程工作場所，使您的人力資源招聘人員可以更輕鬆地聘請最好的員工以滿足您的需求-無論他們位於何處。
優點 #2：為員工和客戶提供全年無休的定制品牌遠端支持。
Splashtop Enterprise 允許您使用您的品牌自定義支持應用程序，同時提供無人值守和有人值守的支持。 無人值守的支援可讓 IT 技術人員隨時為任何員工提供支援，即使他們不在電腦外也是如此。 有人參與的支援可讓您的員工在任何裝置上即時支援，包括非公司發行的裝置。
當您的客戶經理、IT 支援人員、客戶支援人員和銷售專員策略性分佈在各個地區時，可以更加輕鬆地提供客戶支援服務。Splashtop 的服務台功能可以幫助您的分佈式支援團隊井然有序：將客戶請求傳送給合適的技術人員，並且在必要時升級至專家支援級別。進階團隊管理功能讓 IT 安全��、輕鬆地有效支援客戶、員工和同事。
優勢 #3：更好的協作方式並提升生產力。
幾乎不用說，但是當用戶可以 24 小時全天候訪問其辦公室計算機，數據和應用程序時，協作就會得到改善。
例如，製作工作室正在緊迫的截止日期內工作，以提供客戶的視頻。 但是，在一天結束時，最終的視頻仍然需要渲染幾個小時-遠程訪問不是問題。 項目負責人可以準時離開辦公室，並在當晚晚些時候遠程發送完成的視頻文件。 客戶對快速交付感到滿意，項目主管打擊了工作與生活的平衡。
優勢 #4：經濟實惠且快速的營運模式。
大學、政府和企業都已經意識到，數位化轉型是邁向中長期成功和晉身市場競爭地位的重要關鍵。然而，許多組織仍苦苦追尋支援廣泛且長期數位化轉型目標後所創造的短期勝利。
現代遠端存取解決方案克服了這一挑戰。 IT 可以在幾天甚至幾小時內實施 Splashtop，並開始立即看到結果。 這是因為 Splashtop 提供了可以無縫適應您現有環境的開箱即用解決方案。 要了解它是多麼容易，請閱讀以下兩個客戶成功案例：BDP 為用戶提供了 48 小時的遠端存取，而 TechCou堡迅速實現遠端電影製作。
結論：踏出明智第一步，發展隨時隨地營運模式
像數位轉型這樣的重大進展一步一次發生，但使用正確的解決方案更容易。 試圖用複雜的解決方案「熬海洋」的 IT 領導者已經在失敗的實施和客戶/員工的不滿意度中付出了代價。 這就是為什麼現代遠端存取可作為您隨處運營策略的理想基礎的原因。 它快速、簡單且具有高成本效益；在短時間內改變客戶和員工體驗。