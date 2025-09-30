香港新型冠狀病毒預防 — 把你的家變成你的辦公室

* 現在香港的冠狀病毒情況有所改善，60 天的試驗計劃已經結束，新的試驗將是7幾天。
使用遠端存取軟體在家工作並保持高效。Splashtop為香港居民免費提供 60 天的Splashtop Remote Access 。
本文基於 18hall 發表的文章，用中文撰寫，可以在這裡找到。
冠狀病毒繼續傳播，多數重要組織均已開始實施居家辦公，以避免疫情擴大並防止員工染疫。但是，許多人在家工作可能會失去生產力！
對此，Splashtop CEO Mark Lee 將免費提供 Splashtop 的遠端桌面軟件 60 天，幫助包括香港在內的受災嚴重地區的企業渡過難關。Splashtop 正在幫助香港人在家安全工作，高效工作，齊心抗疫！
Splashtop Remote Access向香港民眾免費開放 60 天，以協助鼓勵公司實施在家工作政策，減少病毒在社區的傳播。
使用 Splashtop 居家辦公的 3 大好處
如果您不能像在辦公室工作一樣在家工作，那麼您的生產力將大大降低。像 Splashtop Remote Access 這樣的遠端存取軟體可以讓您像坐在工作電腦前一樣工作。
以下是使用Splashtop遠端存取在家工作的三個優點：
1 –不受限隨時存取您的工作電腦
在家工作的最大問題是無法使用工�作電腦及其存儲的文檔，這使您無法完成某些工作流程。此外，大多數遠端桌面軟體工具還存在頻繁斷開連接，連接質量差等問題。
由於這些連接問題，浪費了太多時間。
Splashtop Remote Access 解決了上述問題，尤其是在遠端連線方面。快速連接可以高清品質呈現遠端電腦的螢幕和音訊。您會感覺就像坐在辦公室裡面在計算機上工作一樣！使用 Splashtop，您可以隨時隨地透過任何裝置使用您的工作電腦。
2 –從任何裝置（包括智能手機和平板電腦）進行存取
在數字時代，我們的移動設備越來越常使用。如果你能用行動裝置來控制你的工作電腦，那麼你的效率會更高！Splashtop Remote Access 是一個一站式平台，支援最常用的作業系統，並且完全跨平台！
您可以使用Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置存取Windows和Mac電腦。任何裝置都可以遠端控制您的電腦，這非常方便！特別是大型組織將移動裝置用作主要的日常工作工具。員工可以使用自己的裝置在家中或旅途中控制工作電腦。
3 — 快速且易於使用的文件傳輸
遠端工作者遇到的最常見問題是依賴電子郵件或第三方工具相互傳輸文件。大檔案可能難以傳輸，使用第三方工具可能會存在安全風險。Splashtop Remote Access 解決了這些痛點。使用者可以使用 Splashtop Remote Access 在電腦之間輕鬆傳輸檔案。透過 Splashtop 傳輸檔案非常簡單、安全，而且節省大量時間！
簡單且負擔得起的遠端存取
開始使用Splashtop Remote Access難嗎？不香港居民只需註冊免費試用，即可獲得 60 天免費。Splashtop 的主要功能包括：
無限的遠端存取和控制
遠端進入Windows和Mac裝置
可從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置進行遠端控制
多種安全功能，包括 256 位 AES 加密和雙因素身份驗證
檔案傳輸
遠端列印
多螢幕支援
分享您的螢幕
連線錄製
以及更多意想不到的功能！
香港人60天免費遠端存取
由於香港和亞太地區現在正面臨困難時期，因此Splashtop希望幫助應對這一流行病！目前，中國大陸，香港，澳門和台灣地區的個人可以享受60天的免費遠端存取！
在家工作時保持生產力！香港民眾可以開始免費試用 Splashtop Remote Access，獲得 60 天的免費遠端存取。
獲得 60 天免費不住在香港？ Splashtop 為整個團隊提供 打折的遠程存儲批量許可證 ，以支持在家工作。