香港新型冠狀病毒預防 — 把你的家變成你的辦公室

* 現在香港的冠狀病毒情況有所改善，60 天的試驗計劃已經結束，新的試驗將是 7 幾天。

使用遠端存取軟體可以在家工作並保持生產力。 Splashtop為香港人免費提供60天的Splashtop Business Access。

本文基於 18hall 發表的文章，用中文撰寫，可以在這裡找到。

冠狀病毒繼續傳播，多數重要組織均已開始實施居家辦公，以避免疫情擴大並防止員工染疫。但是，許多人在家工作可能會失去生產力！

為此,Splashtop執行長李澤光(Mark Lee)將免費提供Splashtop的遠端桌面軟體60天,以説明包括香港在內的重災區的企業克服困難。Splashtop是説明香港市民安全工作在家裡,高效工作,共同抗擊疫情!

Splashtop Business Access 可供香港人免費使用 60 天，以幫助鼓勵公司實施在家中工作的政策，以減少病毒在社區中的傳播。

免費獲得 60 天

使用 Splashtop 居家辦公的 3 大好處

如果您不能像在辦公室一樣在家工作，那麼您的生產力就會大大降低。 Splashtop 業務存取等遠端存取軟體使您可以像坐在工作電腦前一樣工作。

以下是使用Splashtop遠端存取在家工作的三個優點：

1 –不受限隨時存取您的工作電腦

在家工作的最大問題是無法使用工作電腦及其存儲的文檔，這使您無法完成某些工作流程。此外，大多數遠端桌面軟體工具還存在頻繁斷開連接，連接質量差等問題。

由於這些連接問題，浪費了太多時間。

Splashtop Business Access解決了上述問題，尤其是在遠端連接方面。快速連接以高清質量呈現遠端電腦的螢幕和音頻。您會感覺好像您正坐在辦公室裡親自處理電腦！使用Splashtop，您可以隨時隨地通過任何設備使用工作電腦。

2 –從任何裝置（包括智能手機和平板電腦）進行存取

在數字時代，我們的行動裝置變得越來越頻繁。如果您可以使用行動裝置控制工作電腦，那麼您將更有效率！ Splashtop Business Access是一站式平台，支援最常用的操作系統，並且完全跨平台！

您可以使用Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置存取Windows和Mac電腦。任何裝置都可以遠端控制您的電腦，這非常方便！特別是大型組織將移動裝置用作主要的日常工作工具。員工可以使用自己的裝置在家中或旅途中控制工作電腦。

3 — 快速且易於使用的文件傳輸

遠端工作人員遇到的最常見問題是，他們依靠電子郵件或第三方工具將文件相互傳輸。大文件可能難以傳輸，使用第三方工具可能會帶來安全風險。 Splashtop Business Access解決了這些難題。用戶可以在使用Splashtop Business Access時簡單地在電腦之間傳輸文件。通過Splashtop傳輸文件非常容易，安全並節省大量時間！

簡單且負擔得起的遠端存取

是否難以開始使用Splashtop Business Access?不!香港居民只需免費報名60天即可免費試用。Splashtop的主要功能包括:

無限的遠端存取和控制

遠端進入Windows和Mac裝置

可從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置進行遠端控制

多種安全功能，包括 256 位 AES 加密和雙因素身份驗證

檔案傳輸

遠端列印

多螢幕支援

分享您的螢幕

連線記錄

以及更多！

香港人60天免費遠端存取

由於香港和亞太地區現在正面臨困難時期，因此Splashtop希望幫助應對這一流行病！目前，中國大陸，香港，澳門和台灣地區的個人可以享受60天的免費遠端存取！

在家工作時保持生產力！ 香港人可以免費試用Splashtop Business Access，以獲得60天的免費遠端存取 。

獲得 60 天免費不住在香港？ Splashtop 為整個團隊提供折扣的遠端存取批量許可證，以便在家工作。冠狀病毒遠程工作資源中