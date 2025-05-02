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Sandman wearing sunglasses and a Santa hat with 'Happy Holidays from Splashtop' message

來自Splashtop的節日快樂

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
更新
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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季節問候和這是何等的一年

在2019年，我們在遠端存取工具中引入了令人興奮的新功能和集成，擴展了我們的團隊，專注於頂級服務，並繼續保持快速的增長速度。感謝您的參與！

更多新功能，數不勝數

Two tablets display a spreadsheet, connected by an arrow to a desktop monitor showing the same spreadsheet, with a blue Splashtop logo in the center, illustrating remote desktop sharing.

今年，我們為遠端訪問解決方案提供了數百項新功能。 客戶最喜歡的包括拖放檔傳輸，會話錄製，更快的檔傳輸，Linux支援，完全重新設計的Android應用程式，與ServiceNow，Freshdesk，Zendesk等的集成。 我們還推出了新的內部部署版 Splashtop 企業遠端支援。2019 年的主要新功能

頂級服務和支援

A browser window displays the Splashtop Business Support page, featuring a smiling woman with a headset. A search bar and a blue “Help” button are visible in the foreground.

2019年，我們增加了一個新的客戶成功團隊，專注於我們的客戶和客戶的成功。 我們擴大了美國總部和國際上的支持團隊，因此我們可以提供更快的回應時間，而無需支付任何支持費用。 我們增加了專門的客戶代表，為我們的大型訂閱者提供個人化服務。 我們重新設計並更新了我們的支持網站。

業務支持網站

增長和擴張

A stylized world map with blue dots on each continent connected by lines, illustrating global connections or a network across different regions.

從各方面來看，這都是重要的一年。過去一年，我們的團隊規模幾乎成長了 1 倍。我們達到了 6 億個遠端存取連線的新里程碑。我們贊助的活動和商展數量成長了 3 倍，產品和服務涵蓋了更多的國家和語言！

2020年將推出更多內容

Minimalist illustration of a road leading toward brown hills under a blue sky with the sun partially visible in the top right corner, all within a circular frame.

我們對2020年有很大的計劃。 我們正在開發你們中的許多人要求的新產品功能和增強功能，包括遠端支援高級版中的一對多和新儀錶板、單一登錄、其他 Linux 平台支援以及更多集成。 我們還將從歐洲、中東和非洲地區開始迅速繼續我們的全球增長。

幫助傳播這個詞

Two simple human figures with a speech bubble above them containing a blue splash symbol and a red heart, representing communication or sharing emotions.

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再次感謝您成為我們2019年成功的一部分。 我們祝您節日快樂，2020年萬事如意！

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