來自Splashtop的節日快樂

季節問候和這是何等的一年
在2019年，我們在遠端存取工具中引入了令人興奮的新功能和集成，擴展了我們的團隊，專注於頂級服務，並繼續保持快速的增長速度。感謝您的參與！
更多新功能，數不勝數
今年，我們為遠端訪問解決方案提供了數百項新功能。 客戶最喜歡的包括拖放檔傳輸，會話錄製，更快的檔傳輸，Linux支援，完全重新設計的Android應用程式，與ServiceNow，Freshdesk，Zendesk等的集成。 我們還推出了新的內部部署版 Splashtop 企業遠端支援。2019 年的主要新功能
頂級服務和支援
2019年，我們增加了一個新的客戶成功團隊，專注於我們的客戶和客戶的成功。 我們擴大了美國總部和國際上的支持團隊，因此我們可以提供更快的回應時間，而無需支付任何支持費用。 我們增加了專門的客戶代表，為我們的大型訂閱者提供個人化服務。 我們重新設計並更新了我們的支持網站。
增長和擴張
從各方面來看，這都是重要的一年。過去一年，我們的團隊規模幾乎成長了 1 倍。我們達到了 6 億個遠端存取連線的新里程碑。我們贊助的活動和商展數量成長了 3 倍，產品和服務涵蓋了更多的國家和語言！
2020年將推出更多內容
我們對2020年有很大的計劃。 我們正在開發你們中的許多人要求的新產品功能和增強功能，包括遠端支援高級版中的一對多和新儀錶板、單一登錄、其他 Linux 平台支援以及更多集成。 我們還將從歐洲、中東和非洲地區開始迅速繼續我們的全球增長。
幫助傳播這個詞
誠摯感謝您願意花幾分鐘的時間向您的朋友和同事推薦 Splashtop。透過 Splashtop 推薦計劃，您可以獲得獎勵。當您的推薦人訂閱時，他們獲得新訂閱第一年增加 30 天的獎勵。 每個符合條件的推薦人都�會獲得一張亞馬遜禮品卡。 按兩下以瞭解更多資訊並開始使用。飛濺推薦計劃
再次感謝您成為我們2019年成功的一部分。 我們祝您節日快樂，2020年萬事如意！