新鮮 Splashtop 集成使用戶能夠提供贏得勝利的客戶體驗

客戶體驗 (CX) 正在成為各行各業的關鍵品牌差異化因素。 過去十年來，我們廣泛依賴 IT，因為數位轉型塑造了企業。 這意味著今天，很大的責任就在於 IT 支持，以提供良好的客戶體驗。

但是，IT 支持團隊面臨幾個挑戰，使他們難以提供令人滿意的客戶體驗。 為了應對這些挑戰，公司可以實施流程和工具，使代表能夠提供無縫的客戶體驗。

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關於 Splashtop SOS – Freshdesk 整合

Splashtop SOS 和 Freshdesk 整合解決方案帶給客戶更順暢完善的服務體驗，並掌握客戶需求的個環節及時給予回應。Freshdesk 使用者不僅可以輕鬆接收所有客戶相關資訊，還可以在需求單中直接啟動遠端支援連線到用戶端電腦，立即解決客戶的問題。深入了解 Splashtop-Freshdesk 整合相關資訊。

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