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新鮮 Splashtop 集成使用戶能夠提供贏得勝利的客戶體驗

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客戶體驗 (CX) 正在成為各行各業的關鍵品牌差異化因素。 過去十年來，我們廣泛依賴 IT，因為數位轉型塑造了企業。 這意味著今天，很大的責任就在於 IT 支持，以提供良好的客戶體驗。

但是，IT 支持團隊面臨幾個挑戰，使他們難以提供令人滿意的客戶體驗。 為了應對這些挑戰，公司可以實施流程和工具，使代表能夠提供無縫的客戶體驗。

按下方內容以閱讀相關的 Freshworks 部落格。

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Splashtop Remote Support和 Freshdesk 解決方案相結合，可協助公司提供無縫的客戶體驗，並在客戶生命週期的每個接觸點做出回應。 Freshdesk 用戶不僅可以輕鬆獲取所有相關的客戶信息，還可以直接從票證內部向客戶的計算機啟動遠端支持鏈接，並立即解決客戶的問題。 深入了解 Splashtop-Freshdesk 整合

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