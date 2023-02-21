新鮮 Splashtop 集成使用戶能夠提供贏得勝利的客戶體驗

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客戶體驗 (CX) 正在成為各行各業的關鍵品牌差異化因素。 過去十年來，我們廣泛依賴 IT，因為數位轉型塑造了企業。 這意味著今天，很大的責任就在於 IT 支持，以提供良好的客戶體驗。

但是，IT 支持團隊面臨幾個挑戰，使他們難以提供令人滿意的客戶體驗。 為了應對這些挑戰，公司可以實施流程和工具，使代表能夠提供無縫的客戶體驗。

按下方內容以閱讀相關的 Freshworks 部落格。

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關於 Splashtop SOS – Freshdesk 整合

Splashtop SOS 和 Freshdesk 整合解決方案帶給客戶更順暢完善的服務體驗，並掌握客戶需求的個環節及時給予回應。Freshdesk 使用者不僅可以輕鬆接收所有客戶相關資訊，還可以在需求單中直接啟動遠端支援連線到用戶端電腦，立即解決客戶的問題。深入了解 Splashtop-Freshdesk 整合相關資訊

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  • 免費的 iOS 和 Android 遠端存取 *： 遠端查看客戶的 iOS（11 或以上版本）和 Android（5 個或更高版本）的手機和平板電腦，以快速解決問題，遠程控制大多數三星，LG 和聯想安卓設備。

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