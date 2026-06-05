新鮮 Splashtop 集成使用戶能夠提供贏得勝利的客戶體驗

客戶體驗 (CX) 正在成為各行各業的關鍵品牌差異化因素。 過去十年來，我們廣泛依賴 IT，因為數位轉型塑造了企業。 這意味著今天，很大的責任就在於 IT 支持，以提供良好的客戶體驗。
但是，IT 支持團隊面臨幾個挑戰，使他們難以提供令人滿意的客戶體驗。 為了應對這些挑戰，公司可以實施流程和工具，使代表能夠提供無縫的客戶體驗。
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關於Splashtop Remote Support – Freshdesk 整合
Splashtop Remote Support和 Freshdesk 解決方案相結合，可協助公司提供無縫的客戶體驗，並在客戶生命週期的每個接觸點做出回應。 Freshdesk 用戶不僅可以輕鬆獲取所有相關的客戶信息，還可以直接從票證內部向客戶的計算機啟動遠端支持鏈接，並立即解決客戶的問題。 深入了解 Splashtop-Freshdesk 整合。
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高效能：Splashtop Remote Support 使用與我們屢獲殊榮的數百萬消費產品相同的高效能引擎。享受高清質量和快速連接。
強大的安全性： 所有遠端工作階段都受到安全性功能的保護，包括 TLS 和 256 位元 AES 加密、裝置驗證和兩步驟驗證。 會記錄連線、檔案傳輸和管理事件。 進一步瞭解 SOC 2、GDPR 和 HIPAA 標準合規性。
最佳價值： Splashtop 以最優惠的價格提供更好的功能！ 與 TeamViewer 和等其他遠端支援解決方案相比， LogMeIn Rescue您最多可以節省 90% 的費用 BeyondTrust。
品牌客製化*：您可以使用自己的商標、顏色、說明和公司名稱自訂客戶下載的遠端支援 (SOS) 應用程式。
免費的 iOS 和 Android 遠端存取 *： 遠端查看客戶的 iOS（11 或以上版本）和 Android（5 個或更高版本）的手機和平板電腦，以快速解決問題，遠程控制大多數三星，LG 和聯想安卓設備。
新增附加元件 *
無人值守的物聯網/堅固的裝置存取和管理。
透過 SSO/SAML 進行驗證。
* 不適用於平台