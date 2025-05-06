在Freshworks的體驗IT在線活動中查看Splashtop

30+ 行業領導者和技術夢想家齊聚一堂，在 Experience IT 上參加由 Freshworks 主持的富有洞察力的視頻採訪系列。 加入 Splashtop 的活動，探索使用者行為的演變、設計與人類交互的 IT 服務的重要性以及提供世界級體驗的好處。
這是一個在線活動，免費註冊。 註冊后，您將可以從 3 月 26 日開始按需查看所有採訪。 您可以在閒暇時觀看它們。
事件格式
議程和主題由ITSM專家小組設計。 主題包括：
體驗即服務 （EAAS） - 回歸核心
解鎖人工智慧的現實及其不斷增長的價值
自動化是放大人類最佳能力的槓桿
隨時隨地 - 打造全管道服務交付體驗
這些主題以及更多內容將涵蓋 3 個軌道：
分會場 1：IT 戰略要點
探索IT如何通過不斷變化的客戶體驗期望而發展
分會 2：人性化 IT
探索專注於最終用戶體驗管理的策略
分會 3：釋放 IT 潛力
探索利用 AI 最大限度地發揮 IT 潛力的方法
揚聲器
聯合 創始人兼首席技術官 Phil Sheu 將代表 Splashtop 與我們討論如何為客戶構建全管道服務交付體驗，以及他的團隊如何做到這一點。
您還將見證 HDI 2020 年技術支援和服務管理領域的 25 位思想領袖以及業內其他專家：
保羅·威爾金森
克雷爾·阿格特
戴夫·斯諾登
凱倫·費裡斯
斯圖爾特·蘭斯
道格·泰德
蘇珊娜·范��霍夫
格雷格·桑克爾
蘇珊娜·范霍夫
馬克·斯莫利，還有更多！
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Freshworks-Splashtop 合作夥伴關係
除了成為Freshworks的聯合上市夥伴之外，Splashtop還提供與Freshworks的集成。 Freshdesk和Freshservice用戶可以從其票證中發起有人參與的遠端控制/遠端存取/遠端支援連線。在連線期間，用戶可以使用簡單的代碼安全地控制其用戶的電腦，並執行文件傳輸，遠端重啟，黑屏，共享桌面，聊天，連線記錄等操作！連線完成後，連線詳細信息將自動記錄在故障單中。
瞭解 Splashtop 與 Freshworks Freshservice 的集成
瞭解 Splashtop 與 Freshworks Freshdesk 的集成