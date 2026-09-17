端點管理成本很容易被低估。軟體訂閱費用或許是最明顯的支出，但這只是組織為了讓裝置維持更新、安全、可見與正常運作所投入成本的一部分。
總成本也可能包含專業工具、IT 人力、持續性的維護、報表、疑難排解，以及協調多個系統所需的行政作業。
在一項針對 250 位 IT 與託管服務供應商專業人士進行的調查中，72% 的組織陷入了中間狀態。他們雖然已導入端點管理工具，但零散的工作流程與不一致的自動化，限制了實際獲得的營運效益。
本指南說明 endpoint management 軟體的定價方式、哪些費用會構成總體擁有成本、如何計算目前成本，以及 IT 團隊可在哪些方面減少不必要的支出與人工作業。
本文也會探討 Splashtop AEM 如何集中管理並自動化常見的端點管理工作流程。Splashtop AEM ROI Calculator 會根據端點數量、IT 人力成本，以及目前的工具支出，估算採用 Splashtop AEM 可能帶來的節省。
endpoint management 的成本是多少？
端點管理沒有放諸四海皆準的價格。組織需支付的金額取決於多項因素，例如端點或使用者數量、平台��包含的功能、服務與支援需求，以及為補足核心解決方案缺口所需的其他產品。
將軟體價格與端點管理的總成本分開來看，會更有幫助。軟體價格是指支付給製造商的金額。總成本包含軟體、支援工具、IT 人力，以及管理整體環境所需的行政管理成本。
按端點計費
採用按端點計價時，組織會依照受管理裝置的數量付費。當裝置數量能夠準確反映管理工作負載範圍時，這種模式相對直接明瞭。
每個端點的費率可能會因數量、合約期限、功能層級或涵蓋的裝置類型而有所不同。企業也應確認是否已包含所有必要功能，或是需另外購買。
按使用者計費
有些平台會依照使用者數量收費。當員工使用的裝置數量固定時，這樣可簡化授權管理；但若每位員工同時使用桌上型電腦、筆記型電腦、虛擬機器或其他受管端點，成本效益就可能改變。
評估每位使用者的定價時，不能只看使用者數量，還要了解平台實際需要管理多少台裝置。
綁定式與平台式計價
端點管理功能可能包含在更大型的生產力、安全性或 IT 管理平台中。視所包含的功能以及其滿足營運需求的程度而定，整合綑綁可減少組織需要採購的個別訂閱數量。
即使是內含功能，當團隊還需要其他產品來支援第三方修補、即時可視性、遠端支援、自動化、報告或修復時，仍可能產生額外成本。完整的工具組合，以及操作它所需的工作量，決定了實際成本。
端點管理的總成本包含哪些項目？
實際的成本評估應納入端點管理平台、額外工具、IT 人工作業，以及協調相關工作所需的管理成本。將這些類別一併考量，比起只看授權費，更能提供貼近實際的基準。
端點管理軟體與授權
從核心訂閱方案開始。視製造商與定價模式而定，成本可能依裝置、使用者、技術人員，或較廣泛的平台授權計算。
此外，還要將較高功能層級、付費附加元件、服務套裝、導入成本，以及環境所需的支援費用一併納入考量。也請一併檢視續約條款與數量門檻，因為隨著組織成長，這些都可能影響年度總成本。
額外的端點工具
端點管理堆疊通常是逐步擴充而成的。當現有平台無法有效滿足某項需求，或專門工作流程需要更深入的功能時，IT 團隊就會加入其他產品。
常見的附加項目包括：
作業系統與第三方應用程式修補
遠端存取和遠端支援
軟體部署
指令碼與自動化
監控與警示
硬體與軟體詳細目錄
弱點可視性
IT 人工作業
人力成本經常被忽略，因為它通常列在整體 IT 預算中，而不是出現在端點管理發票上。然而，這類持續性工作可能占總成本中相當可觀的一部分。
這些工作可能包括檢查端點狀態、找出遺漏的更新、部署修補程式、確認安裝成功、追蹤失敗案例、調查問題、執行維護、修正問題，以及產出報告。
光靠技術本身，無法消除這些工作量。即使已部署端點管理工具，零散的工作流程與不一致的自動化，仍可能讓 IT 團隊繼續執行手動任務。
行政管理負擔與工具切換
每增加一套系統，都可能帶來各自的原則、權限、整合、報告、訓練需求與維護排程。管理員也可能需要在不同產品之間比對不一致的資訊，或在多個控制台之間切換，才能完成單一工作流程。
這類額外負擔較難在採購單上直接看出來，但會耗費時間，並增加管理每個端點所需的工作量。了解這些成本類�別，也能提供評估自動化與工具整合可帶來哪些潛在節省所需的依據。
如何計算目前的端點管理成本
請依照以下流程，建立實用的年度基準。
計算端點管理軟體的年度支出：加上核心端點管理平台的年度成本，以及支援相同工作流程的付費產品費用。請將範圍聚焦於端點作業，而不要納入不相關的 IT 基礎架構。
估算端點管理所花費的 IT 人力：找出修補程式管理、監控、軟體維護、報告、疑難排解、修復，以及原則管理等重複性活動。估算每月花在這些工作的時數，換算為年度總時數，並乘以適當的每小時人力成本假設。
找出工具成本重疊之處：檢視是否有多個平台同時提供修補程式管理、遠端支援、詳細目錄、指令碼、監控、軟體部署或類似功能。只計算真正重疊的部分。若某個專業產品仍持續滿足明確且獨特的需求，就應保留在計算中。
計算年度總成本：將相關軟體、支援工具與人力成本合併計算，建立基準。接著即可用年度總成本除以受管理端點的數量，估算每個端點的年度管理成本。
想更快估算機會嗎？
使用 Splashtop AEM ROI 計算器，根據端點數量、IT 人力成本及目前年度工具支出等輸入資料，估算在您的環境中可能帶來的財務影響。此計算器可估算年度節省金額、節省的 IT 工時、每個端點的節省金額、回收期，以及第一年 ROI。
為什麼端點管理成本會隨著環境規模擴大而增加
成長影響的不只是授權數量。隨著環境擴大，IT 團隊可能需要管理：
需要更新、監控與維護的端點越多
更�多作業系統與應用程式版本
更多修補與修復事件
更多失敗的任務與需要後續處理的例外狀況
更多裝置群組、設定與原則
更多報告與驗證要求
在不同工具與資料來源之間需要更多協調
如果沒有標準化工作流程，管理作業的負擔很快就會增加。有效的自動化可透過套用一致的原則，並在各個裝置群組間處理可重複的工作，避免人力隨著端點數量以相同速度增加。
這讓現有 IT 團隊能把更多時間投入例外狀況、複雜問題與更高價值的計畫，而不是在個別端點上一再重複相同的維護步驟。
IT 團隊如何降低端點管理成本？
要降低端點管理成本，需要同時檢視軟體支出，以及管理整體環境所需的工作量。IT 團隊應該尋找以下機會：
將重複性工作自動化：減少修補程式更新、監控、維護、指令碼執行及日常修復所需的人工投入。
整併重疊工具：消除重複功能，並降低維護不同控制台、原則、整合與報表的額外負擔。
標準化原則與工作流程：使用一致的裝置群組、修補原則、排程和修復流程，而非逐一管理各個端點。
提升端點可視性：提供管理員所需資訊，以便優先處理需要採取行動的裝置，避免不必要的調查。
最適合的做法取決於組織現有的工具與需求。任何變更都應保留必要功能，同時減少重複支出與持續性的行政作業。
Splashtop AEM 如何協助降低端點管理負擔
Splashtop AEM 將常見的端點管理活動整合到與 Splashtop 遠端存取和遠端支援相同的環境中。IT 團隊可運用集中化可視性、以原則為基礎的管理，以及自動化功能，減少受管理端點上的重複性工作。
1. 自動化作業系統與第三方修補程式更新
Splashtop AEM 支援在 Windows 和 macOS 端點上，自動為作業系統與第三方應用程式進行修補程式更新。管理員可定義原則與排程、部署更新，並監控修補狀態，而無需逐一處理每台裝置。
這有助於減少花在找出遺漏更新、啟動部署，以及確認修補程式是否已成功安裝上的時間。
2. 管理端點原則與週期性任務
端點原則、指令碼與任務、主動警示，以及自動修復功能，可協助 IT 團隊在各裝置群組中套用可重複執行的流程。例行工作可在背景執行，讓管理員專注處理需要直接關注的端點。
例如，團隊可以排定維護、在多台裝置上執行指令碼、監控已定義的條件，並在端點符合指定條件時觸發動作。
3. 提升端點可視性
集中管理的硬體與軟體詳細目錄、修補程式狀態、儀錶板洞察，以及 AI 驅動的 CVE 洞察，可協助 IT 團隊了解受管端點的狀況，並判斷需要在哪些地方採取行動。
更清楚的可視性可減少在修補、疑難排解或製作報告前，從不同來源手動蒐集資訊所需的工作量。
4. 連接端點管理與遠端支援工作流程
使用 Splashtop 進行遠端支援的組織，可以在更完整的 Splashtop 環境中管理並疑難排解端點。當問題需要實際介入處理時，技術人員可從端點資訊直接轉入遠端支援，無需依賴彼此割裂的工作流程。
適合的工具組合仍取決於組織的需求。Splashtop AEM 可整合多種常見的端點管理工作流程，並可在仍需要更廣泛的裝置管理、安全性或專業功能時，搭配其他平台使用。
了解降低端點管理成本，能為組織帶來什麼效益
可節省的程度取決於目前的起點。端點數量、IT 人力成本、目前的軟體支出，以及實際上可自動化或整合的工作量，都會影響回報。
Splashtop AEM ROI Calculator 可讓您將這些變數套用到自身環境中，並估算每年可節省的成本、節省的 IT 工時、每個端點的節省金額、回本期，以及第一年的投資報酬率。
結果為估算值，實際節省成效會因使用的工具、成本和工作流程而異。不過，這些結果仍可作為評估採用更自動化、集中化端點管理方式之財務影響的有用起點。