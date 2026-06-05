Atera用戶為最終用戶提供對辦公電腦的遠端存取

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Users with remote access to office computers using Atera + Splashtop

Atera 使用者：允許使用者遠端存取工作電腦

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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由Splashtop提供支持的Atera的客戶遠端存取功能允許使用Atera的MSP設置和管理其最終用戶對辦公電腦的遠端存取。

COVID-19大流行已加速了全球遠端工作的採用。它非常方便，環保，正如Splashtop在WFH調查中所發現的那樣， 員工只要配備了正確的工具，就可以在家工作時提高工作效率 。這就是為什麼遠端或混合工作成為趨勢的原因，這種趨勢將持續到COVID-19之後

通過遠端存取辦公電腦，員工可以像坐在遠端電腦前一樣有效地執行任務，從而幫助公司在此期間成功實施業務連續性計劃。

Atera – Splashtop集成：有效的遠端監控和管理以及最終用戶對電腦的遠端存取

Illustration showing how MSPs use Atera to monitor office computers and enable remote access. Two people at desks use computers, connected to a central server with multiple screens.

Atera與Splashtop集成在一起，使用戶不僅可以有效地支持其客戶，還可以為最終用戶提供對辦公電腦的遠端存取。

Atera產品副總裁Tal Dagan說：“與Splashtop集成已經改變了遊戲規則。 “我們讓客戶選擇Atera，因為它附帶了Splashtop遠端存取功能。集成使MSP具備了為其客戶提供端到端支持所需的所有工具。它還為他們提供了一個選項，為客戶提供對辦公電腦的遠端存取，作為一項附加服務。”

Atera用戶可以在存在或不存在最終用戶的情況下遠端存取託管電腦，以解決問題並確保電腦以最佳狀態運行。

  • 他們可以立即啟動遠端連線，並從其Atera控制台中控制託管電腦。

    A screenshot of the ATERA platform shows the Devices page, listing a Mac mini device. A green box highlights the blue Connect button next to the device status and details.

  • 他們可以透過購買Splashtop Remote Support訂閱從 Atera 內部遠端存取非託管電腦和行動裝置。

Atera 用戶還可以部署和管理最終用戶對託管辦公室計算機的遠程訪問，使他們能夠在家中每台遠程計算機NT$192每月有效地工作。 進一步瞭解如何讓最終使用者遠端存取其辦公室電腦。

Screenshot of the Atera platform showing a “Customer Remote Access” option selected on the sidebar, with a popup offering remote access for $5 USD/month. An illustration features two hands holding remote controls.

Splashtop：對辦公電腦的高性能和安全的遠端存取

Atera 的客戶遠端存取功能由Splashtop Remote Access提供支援。 它使專業人員能夠從家中或旅途中的任何設備遠端使用辦公室電腦工作。 使用者可以從任何電腦或行動裝置（包括 Chromebook）遠端存取 Windows 和 Mac 電腦。Splashtop 功能可實現高效的遠端工作：

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