Atera用戶為最終用戶提供對辦公電腦的遠端存取

由Splashtop提供支持的Atera的客戶遠端存取功能允許使用Atera的MSP設置和管理其最終用戶對辦公電腦的遠端存取。
COVID-19大流行已加速了全球遠端工作的採用。它非常方便，環保，正如Splashtop在WFH調查中所發現的那樣， 員工只要配備了正確的工具，就可以在家工作時提高工作效率 。這就是為什麼遠端或混合工作成為趨勢的原因，這種趨勢將持續到COVID-19之後 。
通過遠端存取辦公電腦，員工可以像坐在遠端電腦前一樣有效地執行任務，從而幫助公司在此期間成功實施業務連續性計劃。
Atera – Splashtop集成：有效的遠端監控和管理以及最終用戶對電腦的遠端存取
Atera與Splashtop集成在一起，使用戶不僅可以有效地支持其客戶，還可以為最終用戶提供對辦公電腦的遠端存取。
Atera產品副總裁Tal Dagan說：“與Splashtop集成已經改變了遊戲規則。 “我們讓客戶選擇Atera，因為它附帶了Splashtop遠端存取功能。集成使MSP具備了為其客戶提供端到端支持所需的所有工具。它還為他們提供了一個選項，為客戶提供對辦公電腦的遠端存取，作為一項附加服務。”
Atera用戶可以在存在或不存在最終用戶的情況下遠端存取託管電腦，以解決問題並確保電腦以最佳狀態運行。
他們可以立即啟動遠端連線，並從其Atera控制台中控制託管電腦。
他們可以透過購買Splashtop Remote Support訂閱從 Atera 內部遠端存取非託管電腦和行動裝置。
Atera 用戶還可以部署和管理最終用戶對託管辦公室計算機的遠程訪問，使他們能夠在家中每台遠程計算機NT$192每月有效地工作。 進一步瞭解如何讓最終使用者遠端存取其辦公室電腦。
Splashtop：對辦公電腦的高性能和安全的遠端存取
Atera 的客戶遠端存取功能由Splashtop Remote Access提供支援。 它使專業人員能夠從家中或旅途中的任何設備遠端使用辦公室電��腦工作。 使用者可以從任何電腦或行動裝置（包括 Chromebook）遠端存取 Windows 和 Mac 電腦。Splashtop 功能可實現高效的遠端工作：
高性能： 通過每秒 40 幀以上的 4K 流為 Windows 和 Mac 計算機提供近乎即時的遠端音訊和視頻流。優化的編碼和解碼引擎利用了英特爾、NVIDIA 和 AMD 的最新硬體加速。
廣泛的裝置支持：從任何其他電腦或移動裝置（包括Chromebook）遠端存取任何Windows，Mac或Linux電腦。
易於部署、管理和使用： 與 VPN 不同，設置只需幾分鐘。 邀請用戶設置其帳戶和設備。 比 VPN 更容易部署和管理。 對使用者和計算機進行分組。 設置訪問許可權並查看日誌。
多對多監視器：同時從多監視器系統查看多個遠端螢幕，包括多對一和多對多。
連線中的功能：獲得遠端存取電腦時需要的高效工具。您可以傳輸文件，聊天，記錄連線，共享桌面等等。
企業選項：
大型部署具有單點登錄集成和本地部署等選項。
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