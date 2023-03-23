Atera用戶為最終用戶提供對辦公電腦的遠端存取

由Splashtop提供支持的Atera的客戶遠端存取功能允許使用Atera的MSP設置和管理其最終用戶對辦公電腦的遠端存取。

COVID-19大流行已加速了全球遠端工作的採用。它非常方便，環保，正如Splashtop在WFH調查中所發現的那樣， 員工只要配備了正確的工具，就可以在家工作時提高工作效率 。這就是為什麼遠端或混合工作成為趨勢的原因，這種趨勢將持續到COVID-19之後 。

通過遠端存取辦公電腦，員工可以像坐在遠端電腦前一樣有效地執行任務，從而幫助公司在此期間成功實施業務連續性計劃。

Atera – Splashtop集成：有效的遠端監控和管理以及最終用戶對電腦的遠端存取

Atera與Splashtop集成在一起，使用戶不僅可以有效地支持其客戶，還可以為最終用戶提供對辦公電腦的遠端存取。

Atera產品副總裁Tal Dagan說：“與Splashtop集成已經改變了遊戲規則。 “我們讓客戶選擇Atera，因為它附帶了Splashtop遠端存取功能。集成使MSP具備了為其客戶提供端到端支持所需的所有工具。它還為他們提供了一個選項，為客戶提供對辦公電腦的遠端存取，作為一項附加服務。”

Atera用戶可以在存在或不存在最終用戶的情況下遠端存取託管電腦，以解決問題並確保電腦以最佳狀態運行。

Atera 用戶還可以部署和管理最終用戶對託管辦公室計算機的遠程訪問，使他們能夠在家中每台遠程計算機 $5 每月有效地工作。 進一步瞭解如何讓最終使用者遠端存取其辦公室電腦。

Splashtop：對辦公電腦的高性能和安全的遠端存取

Atera的客戶遠端存取功能由Splashtop Business Access提供支持 。它使專業人員可以在家中或旅途中通過任何設備遠端在辦公室電腦上工作。用戶可以從任何電腦或移動設備（包括Chromebook）遠端存取Windows和Mac電腦。 Splashtop功能可實現高效的遠端工作：

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